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Erling Haaland Martin odegaardchatgpt

Çeviri:

Arsenal'in üç golü Haaland'ın çektiği sıkıntıyı gözler önüne serdi ve Ödegaard'a olağanüstü bir gece yaşattı

E. Haaland
M. Oedegaard
B. White
C. Tzolis
Arsenal - M.City
M.City
Arsenal
FEATURES
Community Shield
İngiltere
Norveç
Yunanistan
Galler

Erling kayıp, Martin parlıyor

Arsenal, rakiplerine ilk mesajını göndermek için uzun süre beklemedi. Manchester City karşılaşmasını sıra dışı bir geceye çeviren Londra ekibi, karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla tamamladı. Bu mücadelede Erling Haaland alışılmış tehlikesinden uzak bir görüntü çizerken, Martin Ödegaard dikkat çeken performansıyla ışıltılı bir gece geçirdi ve takımını tarihindeki 18. İngiltere Community Shield zaferine taşıdı.

Arsenal'in bu galibiyeti yalnızca prestijli bir kupanın erken kazanılması değildi; aynı zamanda takımın yeni sezona hazır olduğuna dair güçlü işaretler taşıyordu. Manchester City karşısında üstünlüğünü ortaya koyan ve maça tam anlamıyla hâkim olan takım karşısında Haaland hücumda iz bırakmayı başaramadı ve Ödegaard ile takım arkadaşlarının parlaklığı karşısında unutmak isteyeceği bir gece yaşadı.

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Haaland unutmak isteyeceği bir gece geçirdi

    Erling Haaland beklenen performansı ortaya koyamadı ve hücumdaki tehlikeden uzak, izole bir görüntü çizdi; zira Arsenal savunması karşısında rakamları oldukça sınırlı kaldı.

    Norveçli forvet, topla 7 kez buluşurken 5 başarılı pas ve 2 şut denedi; bunların yalnızca biri isabetliydi. Ayrıca topa Arsenal ceza sahası içinde sadece 2 kez dokundu.

    Haaland net bir fırsatı harcadı ve bir kez ofsayta düştü; hiçbir birebir mücadeleyi ise kazanamadı. Bu bilgiler istatistik ağı "Squawka" tarafından aktarıldı.

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Ödegaard: Fark yaratan bir kaptan

    Buna karşılık, Martin Ödegaard hem hücumda hem de oyun kurmada eksiksiz bir performans sergileyerek parladı ve Arsenal'i galibiyete taşıdı.

    Norveçli oyuncu, 3'te 3 ile çalımlarda yüzde 100, 2 isabetli şuttan 2'sini bularak isabetli şutta yüzde 100 başarı elde etti; ayrıca 58 pasın 55'ini yerine ulaştırarak yüzde 95'lik isabetli pas oranına ulaştı.

    Ödegaard topa 74 kez dokundu, 9 kez topu geri kazandı, 5 ikili mücadeleden galip çıktı, ayrıca iki pozisyon hazırladı ve bir gol atarak takımının galibiyetindeki büyük etkisini kanıtladı.

  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    تزوليس.. مفاجأة آرسنال الهجومية

    Christos Tzolis, hem hücumda hem savunmada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekmeye devam etti ve Manchester City savunması için sürekli bir baş ağrısı oldu.

    Tzolis, 6'sı rakip ceza sahası içinde olmak üzere topa 42 kez dokundu, 5 ikili mücadeleden galip çıktı ve 4 kez topu geri kazandı.

    Ayrıca 3 savunma müdahalesi yaptı, topu iki kez kesti, 2'si net gol pozisyonu olmak üzere 3 fırsat yarattı; bunun yanı sıra iki faul kazandı ve iki gol pası verdi.

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Ben White: Defansif sağlamlık ve hücumdaki etkinlik

    Ben White, Arsenal'in kalesini gole kapatmasında önemli bir rol üstlendi ve Manchester City hücumu karşısında güçlü bir defansif performans sergiledi.

    İngiliz defans oyuncusu 6 ikili mücadeleden galip ayrıldı, topu 5 kez geri kazandı, 5 başarılı müdahale gerçekleştirdi; bunun yanında 3 kez topu uzaklaştırdı ve 2 kez araya girdi.

    White ayrıca iki faul yaptı, bir gol fırsatı yarattı ve topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırarak kritik anlarda sahada olduğunu gösterdi; böylece Arsenal savunma hattının en dikkat çekici isimlerinden biri olarak değerini bir kez daha ortaya koydu.

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