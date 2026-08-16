Arsenal, rakiplerine ilk mesajını göndermek için uzun süre beklemedi. Manchester City karşılaşmasını sıra dışı bir geceye çeviren Londra ekibi, karşılaşmayı 3-0'lık net bir skorla tamamladı. Bu mücadelede Erling Haaland alışılmış tehlikesinden uzak bir görüntü çizerken, Martin Ödegaard dikkat çeken performansıyla ışıltılı bir gece geçirdi ve takımını tarihindeki 18. İngiltere Community Shield zaferine taşıdı.

Arsenal'in bu galibiyeti yalnızca prestijli bir kupanın erken kazanılması değildi; aynı zamanda takımın yeni sezona hazır olduğuna dair güçlü işaretler taşıyordu. Manchester City karşısında üstünlüğünü ortaya koyan ve maça tam anlamıyla hâkim olan takım karşısında Haaland hücumda iz bırakmayı başaramadı ve Ödegaard ile takım arkadaşlarının parlaklığı karşısında unutmak isteyeceği bir gece yaşadı.