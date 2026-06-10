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Arsenal'in transfer listesindeki Morgan Rogers, transfer söylentileri hakkında konuştu ve 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında Jude Bellingham ile "kesinlikle birlikte oynayabileceklerini" söyledi
Rogers, Arsenal'in ilgisi ve 'dedikodular' hakkında konuştu
Aston Villa'nın yıldızı, Premier Lig şampiyonu Arsenal'in çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını hızlandırmasıyla birlikte, yoğun spekülasyonların ortasında kalmak zorunda kaldı. Rogers'ın tüm turnuvalarda 14 gol ve 12 asist kaydettiği muhteşem bir sezonun ardından, haberlere göre Mikel Arteta, 23 yaşındaki oyuncuyu şampiyonluk savunması için hücum seçeneklerini güçlendirecek önemli bir transfer olarak görüyor.
İngiltere'nin West Palm Beach'teki antrenman kampından konuşan Rogers, 80 milyon sterlinlik bir transfer savaşının merkezinde olmanın dikkatini dağıtabileceğini kabul etti. Netflix'in The Rest is Football programına verdiği demeçte, "Sanırım ilk kez başıma geldiğinde öyleydi," dedi. "İnsanların sana bu kadar ilgi duyduğunu fark etmediğin ve bunun tam olarak farkında olmadığın rahatsız edici bir durumdasın. Ancak yaşlandıkça ve deneyim kazandıkça, bunun işin bir parçası olduğunu anlıyorsunuz ve bunun yüzde 95'inin sadece gürültü olduğunu biliyorsunuz. Duyuyorsunuz, elbette duyuyorsunuz. Duymamak elinizde değil. Orada olduğunu biliyorsunuz ama bunu olumlu bir şekilde kullanmalısınız. Sadece oyununuza devam etmeye ve odaklanmaya çalışıyorsunuz."
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İngiltere'nin 10 numara pozisyonundaki taktiksel ikilemi
Rogers'ın yükselişi, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'e, özellikle de takımın yaratıcı merkezi pozisyonu için Bellingham ile rekabet konusunda ciddi bir kadro seçimi sorunu yaşattı. Bazı yorumcular, Rogers'ın Real Madrid'li oyuncunun yerine ilk 11'de yer alması gerekip gerekmediğini tartışırken, Micah Richards ise Bellingham'ı kadro listesinin en başında yer alması gereken "gerçek bir süperstar" olarak nitelendirdi. Ancak Rogers, "ya biri ya diğeri" yaklaşımına gerek olmadığı konusunda ısrarcı.
Rogers, "Kesinlikle birlikte oynayabileceğimizi düşünüyorum" diye ısrar etti. "Birlikte oynamayı çok isterim. İngiltere'nin en iyi oyuncularıyla oynamak istiyorum. O bu listenin en başında yer alıyor ve çok küçük yaşlardan beri birlikte oynamak istediğim biri, bu durum şimdi de değişmedi."
Arteta'nın üst düzey takviye arayışı
Rogers, Emirates'te en öncelikli isim olsa da, Unai Emery'nin transferine izin vermemesi durumunda Arsenal'in seçeneklerini açık tuttuğu bildiriliyor. Rogers'ın transferi çok zorlaşırsa, Arsenal'in Morgan Gibbs-White'ı kaliteli bir alternatif olarak aday listesine eklediği söyleniyor. Nottingham Forest kaptanı verimli bir sezon geçirdi, ancak Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna şaşırtıcı bir şekilde alınmadı.
Villa'nın, Rogers'ın 2024-25 PFA Yılın Genç Oyuncusu seçilmesi ve Freiburg'u mağlup ederek kazandıkları Avrupa Ligi finalindeki kahramanlıklarını yansıtan 80 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep etmesi bekleniyor. 2031 yılına kadar süren sözleşmesi ile Birmingham merkezli kulüp, pazarlıkta güçlü bir konumda bulunuyor.
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Hızlı bir şekilde yıldızlığa yükseliş üzerine düşünceler
Rogers için, Championship’te kiralık oynayan bir oyuncudan Dünya Kupası yıldızına uzanan yolculuk olağanüstü hızlı geçti. Sadece birkaç sezon önce, ana kulübü Manchester City uzaktan izlerken kendisi Bournemouth’ta kiralık olarak forma giyiyordu. Şimdi ise kariyerinin en büyük turnuvasına hazırlanırken, Paris Saint-Germain’in bile durumunu takip ettiği söylenen, Avrupa futbolunun en çok aranan isimlerinden biri haline geldi.
"Bu kadar kısa bir sürede bu kadar ilerleyebileceğini görmek çılgınca," diye düşündü Rogers. "Ama işlerin bu kadar çabuk değişebileceğini düşünmüyorsan, futbolda naifsin demektir. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, nasıl bakmak istersen öyle. Bir an bir şey olabilirsiniz, bir dakika sonra ortadan kaybolup unutulabilirsiniz. Futbolun acı gerçeği budur." Şu an için Rogers, İngiltere'nin ilk 11'indeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflediği için unutulmaktan çok uzak görünüyor - bu, Bellingham ile ortaklık kurmak ya da onun yerini tamamen almak anlamına gelse de.