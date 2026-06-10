Arsenal'in transfer listesindeki Morgan Rogers, transfer söylentileri hakkında konuştu ve 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımında Jude Bellingham ile "kesinlikle birlikte oynayabileceklerini" söyledi

Aston Villa'nın yıldızı, Premier Lig şampiyonu Arsenal'in çok yönlü orta saha oyuncusunu kadrosuna katma çabalarını hızlandırmasıyla birlikte, yoğun spekülasyonların ortasında kalmak zorunda kaldı. Rogers'ın tüm turnuvalarda 14 gol ve 12 asist kaydettiği muhteşem bir sezonun ardından, haberlere göre Mikel Arteta, 23 yaşındaki oyuncuyu şampiyonluk savunması için hücum seçeneklerini güçlendirecek önemli bir transfer olarak görüyor.

İngiltere'nin West Palm Beach'teki antrenman kampından konuşan Rogers, 80 milyon sterlinlik bir transfer savaşının merkezinde olmanın dikkatini dağıtabileceğini kabul etti. Netflix'in The Rest is Football programına verdiği demeçte, "Sanırım ilk kez başıma geldiğinde öyleydi," dedi. "İnsanların sana bu kadar ilgi duyduğunu fark etmediğin ve bunun tam olarak farkında olmadığın rahatsız edici bir durumdasın. Ancak yaşlandıkça ve deneyim kazandıkça, bunun işin bir parçası olduğunu anlıyorsunuz ve bunun yüzde 95'inin sadece gürültü olduğunu biliyorsunuz. Duyuyorsunuz, elbette duyuyorsunuz. Duymamak elinizde değil. Orada olduğunu biliyorsunuz ama bunu olumlu bir şekilde kullanmalısınız. Sadece oyununuza devam etmeye ve odaklanmaya çalışıyorsunuz."