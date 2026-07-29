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Arsenal'in transfer hedefi Vinicius Junior, Jose Mourinho'nun Brezilyalı kanat oyuncusuna kilit bir rolde güvendiği Real Madrid'de KALACAK
Mourinho, Vinicius'u vazgeçilmez bir Galactico olarak görüyor
Sky Sports News'e göre Vinicius, İspanyol kulübünün onu satma niyeti olmaması ve oyuncunun yeni sözleşmeyi kabul edeceğinden emin olunması nedeniyle bu yazın ötesinde de Madrid'de kalacak. Bu haber, oyuncunun mevcut sözleşmesinin son aşamalarına girmesiyle birlikte durumu büyük bir ilgiyle takip eden Arsenal için büyük bir darbe niteliği taşıyor. Mourinho'nun Vinicius'a büyük değer verdiği ve onun takımın kilit isimlerinden biri olarak kalmasını istediği belirtiliyor.
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Sözleşme görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor
Bernabeu'daki yönetim, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve Premier League'den gelebilecek süregelen ilgiyi uzak tutmak için hızlı hareket ediyor. Sky Sports News, pazartesi günü Real ile temsilcileri arasında geleceğine ilişkin yeni görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu. Kulüp, özellikle mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmışken, yıldız oyuncusuyla ilgili herhangi bir belirsizlik yaşanmasını istemiyor.
Kulüp başkanı Florentino Perez de sürece bizzat dahil oldu ve Vinicius'un uzun vadede takımda kalmasını istediğini kamuoyu önünde dile getirdi. Madrid, değerinin yaklaşık 137 milyon £ olarak tahmin edilmesi nedeniyle onun da sözleşmesini tamamlayıp bonservissiz duruma düşmesini istemiyor.
Arsenal'ın ilgisi sert bir duvara çarptı
Madrid'in Yan Diomande'a olan ilgisi, Vinicius'u transfer etmek için bu durumu değerlendirmek isteyen Arsenal'ın da dikkatini çekti. Kuzey Londra cephesindeki iyimserliğe rağmen, Brezilyalı oyuncunun peşindeki girişim kesin bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor. Arteta, Arsenal'ın yurt içi ve Avrupa kupalarında baskın bir güç haline gelmesine yardımcı olmak için kadrosuna gerçekten dünya çapında, maç kazandıran bir yıldız katmaya büyük istek duyuyordu.
Vinicius'la ilgili durum, yeni sözleşme anlaşmazlıklarının klasik işaretlerinden bazılarını taşıyor: maaş talepleri konusunda bir çıkmaz yaşandığına dair haberler, Arsenal ilgisinin ortaya çıkması ve yapılacak yeni görüşmeler. Ancak Vinicius'un sportif ya da başka herhangi bir nedenle Madrid'den ayrılmak istediğine dair şu ana kadar kamuoyuna yansıyan güçlü bir kanıt yok.
- Getty Images
Sırada ne var?
Vinicius, sadece olağanüstü bir sol kanat oyuncusundan ibaret değil. O, küresel bir süperstar ve her anlamda bir Galactico. Böylesine bir figürü teknik direktör değişimi sürecinde kaybetmek, kulübün istikrarına ciddi bir darbe olurdu; bu nedenle Mourinho ve Perez, onun takımda kalmasını sağlamak için safları sıklaştırdı.
Görünen o ki Emirates'in sadık taraftarları, yazın sansasyonel transferi için başka yerlere bakmak zorunda kalacak; zira Brezilyalı oyuncu, Mourinho'nun yeni görünümlü Madrid takımında en uçta görev almaya hazırlanıyor.
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