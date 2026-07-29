Bernabeu'daki yönetim, oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve Premier League'den gelebilecek süregelen ilgiyi uzak tutmak için hızlı hareket ediyor. Sky Sports News, pazartesi günü Real ile temsilcileri arasında geleceğine ilişkin yeni görüşmelerin bu hafta yapılacağını duyurdu. Kulüp, özellikle mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca bir yıl kalmışken, yıldız oyuncusuyla ilgili herhangi bir belirsizlik yaşanmasını istemiyor.

Kulüp başkanı Florentino Perez de sürece bizzat dahil oldu ve Vinicius'un uzun vadede takımda kalmasını istediğini kamuoyu önünde dile getirdi. Madrid, değerinin yaklaşık 137 milyon £ olarak tahmin edilmesi nedeniyle onun da sözleşmesini tamamlayıp bonservissiz duruma düşmesini istemiyor.