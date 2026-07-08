AFP
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Arsenal’in transfer çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Bruno Guimaraes, Newcastle’dan ayrılmak istiyor
Guimaraes, Tyneside’dan ayrılma niyetini ortaya koydu
BBC’ninhaberine göre, Eddie Howe’un yeni sezon planlarına büyük bir darbe vuran Guimaraes, Newcastle’dan ayrılmak istediğini bildirmiştir. Mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar süren 28 yaşındaki oyuncu, 2022’de Lyon’dan transfer edildiğinden beri Magpies’in orta sahasının kalbini oluşturuyordu; ancak şu anda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüpte yeni bir macera arayışında olduğu düşünülüyor. Bu haber, transfer dönemi boyunca zaten önemli ayrılıklar yaşayan kulüp için zor bir zamanda geldi.
Newcastle, özellikle Sandro Tonali ve Anthony Gordon’un çok ses getiren ayrılışlarının ardından, kaptanının satışına izin vermekte anlaşılır bir şekilde isteksiz davranıyor. Ancak oyuncunun temsilcileri, geleceği konusunda şimdiden görüşmeler yaptı ve müzakereler için potansiyel bir başlangıç noktası olarak yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli önerildi. Magpies, takımın simgesi olan oyuncuyu elinde tutmak için mücadele edecek olsa da, başkentten gelen baskı giderek artıyor.
- Getty Images Sport
Arsenal, orta saha takviyesi planlarını hızlandırıyor
Mikel Arteta, orta sahasına üst düzey bir kalite katmaya kararlı ve Arsenal şu anda Brezilyalı oyuncu için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Gunners, Tonali’nin Tottenham’a transferinden önce onun transferini değerlendirmişti, ancak artık gözlerini tamamen Guimaraes’e dikmiş durumda. Oyuncunun, Brezilya’nın Norveç’e karşı şok edici bir şekilde son 16 turunda elenmesi sırasında bir penaltıyı kaçırarak Dünya Kupası’nda yaşadığı son hayal kırıklığına rağmen, Premier Lig’deki başarısı tartışılmaz.
Kuzey Londra ekibi, orta saha için stratejik olarak önemli bir transferi hedefliyor. Bournemouth’tan Alex Scott ve Lille’den Ayyoub Bouaddi gibi alternatif seçenekler de gündeme gelse de, Guimaraes, ilk 11’i anında bir üst seviyeye taşıyabilecek “olgun bir oyuncu” olarak görülüyor. Guimaraes’in Kasım ayında 29 yaşına girecek olması nedeniyle, Gunners, transferin uzun vadeli bir değer yaratmasını sağlamak için mali şartları dikkatle değerlendiriyor.
Mevcut Arsenal kadrosu üzerindeki etkisi
Guimaraes transferi gerçekleşirse, bu durum kaçınılmaz olarak Arteta’nın kadrosunda bir yeniden yapılanmaya yol açacaktır. Kulüp, 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Christian Norgaard için teklifleri dinlemeye hazırdır; daha genç ve dinamik bir oyuncunun gelmesi halinde Norgaard’ın kadroda fazlalık olarak değerlendirileceği düşünülmektedir. Danimarka milli takım oyuncusunun ayrılması, takıma katılacak Brezilyalı yıldız için maaş bütçesinde yer açacaktır.
Ayrıca, Guimaraes’in gelişi mevcut ilk 11’deki oyuncuların pozisyonları üzerinde önemli bir baskı yaratacaktır. En önemlisi, Martin Zubimendi’nin takımda düzenli olarak forma giyen bir oyuncu olarak konumu sorgulanabilir hale gelebilir. Arteta, yoğun bir rekabet kültürünü teşvik etmeye heveslidir ve Guimaraes gibi kalibrede bir oyuncuyu kadroya katmak, gelecek sezon Arsenal orta sahasında rehavete yer bırakmayacaktır.
- Getty Images Sport
Orta sahada büyük hareketliliğin yaşandığı bir yaz
Guimaraes’in transferi, orta saha oyuncuları için son derece dalgalı bir transfer piyasasının ortasında gerçekleşiyor. Tottenham şimdiden etkili bir performans sergiledi ve hem Tonali’yi 92,5 milyon sterline hem de West Ham’dan Mateus Fernandes’i 85 milyon sterline kadrosuna kattı. Öte yandan Manchester City, İngiltere milli takım oyuncusu Elliot Anderson için Nottingham Forest ile kulüp rekoru niteliğinde 116 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vararak yeni bir çıtayı belirledi.
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