Arsenal’in transfer çabalarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Bruno Guimaraes, Newcastle’dan ayrılmak istiyor

BBC’ninhaberine göre, Eddie Howe’un yeni sezon planlarına büyük bir darbe vuran Guimaraes, Newcastle’dan ayrılmak istediğini bildirmiştir. Mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar süren 28 yaşındaki oyuncu, 2022’de Lyon’dan transfer edildiğinden beri Magpies’in orta sahasının kalbini oluşturuyordu; ancak şu anda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir kulüpte yeni bir macera arayışında olduğu düşünülüyor. Bu haber, transfer dönemi boyunca zaten önemli ayrılıklar yaşayan kulüp için zor bir zamanda geldi.

Newcastle, özellikle Sandro Tonali ve Anthony Gordon’un çok ses getiren ayrılışlarının ardından, kaptanının satışına izin vermekte anlaşılır bir şekilde isteksiz davranıyor. Ancak oyuncunun temsilcileri, geleceği konusunda şimdiden görüşmeler yaptı ve müzakereler için potansiyel bir başlangıç noktası olarak yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli önerildi. Magpies, takımın simgesi olan oyuncuyu elinde tutmak için mücadele edecek olsa da, başkentten gelen baskı giderek artıyor.



