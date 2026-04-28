Arsenal'in teknik direktörü Andrea Berta, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi maçında Victor Osimhen ve diğer iki oyuncuyu izledi

Arsenal'in transfer stratejisi hız kazanıyor gibi görünüyor; spor direktörü Berta, hafta sonu Ali Sami Yen Rams Park'ta görüldü. Eskiden Atlético Madrid'de yönetici olarak görev yapan ve şu anda Kuzey Londra'daki teknik departmanı yöneten Berta, özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli derbiyi izlemek için İstanbul'a gitti; maçta ev sahibi takım 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.

AS'nin haberine göre, gezinin asıl amacı maçın ilk golünü atan Osimhen'i yakından izlemekti. Arsenal'in kısa süre önce Sporting CP'den Viktor Gyokeres'i transfer etmek için 75 milyon euro harcamış olmasına rağmen, Mikel Arteta'nın daha fazla hücum gücüne ihtiyacı olduğu yönündeki görüşler giderek güçleniyor. Berta, Nijeryalı yıldızın transfer olasılığı ve yaz aylarında Premier Lig'e transfer olması durumunda finansal koşullar hakkında bilgi toplamak amacıyla Galatasaray yönetimiyle gayri resmi görüşmeler yaptı.