AFP
Arsenal'in teknik direktörü Andrea Berta, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbi maçında Victor Osimhen ve diğer iki oyuncuyu izledi
Arsenal başkanı İstanbul'daki oyuncu izleme gezisine öncülük ediyor
Arsenal'in transfer stratejisi hız kazanıyor gibi görünüyor; spor direktörü Berta, hafta sonu Ali Sami Yen Rams Park'ta görüldü. Eskiden Atlético Madrid'de yönetici olarak görev yapan ve şu anda Kuzey Londra'daki teknik departmanı yöneten Berta, özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki çekişmeli derbiyi izlemek için İstanbul'a gitti; maçta ev sahibi takım 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etti.
AS'nin haberine göre, gezinin asıl amacı maçın ilk golünü atan Osimhen'i yakından izlemekti. Arsenal'in kısa süre önce Sporting CP'den Viktor Gyokeres'i transfer etmek için 75 milyon euro harcamış olmasına rağmen, Mikel Arteta'nın daha fazla hücum gücüne ihtiyacı olduğu yönündeki görüşler giderek güçleniyor. Berta, Nijeryalı yıldızın transfer olasılığı ve yaz aylarında Premier Lig'e transfer olması durumunda finansal koşullar hakkında bilgi toplamak amacıyla Galatasaray yönetimiyle gayri resmi görüşmeler yaptı.
- AFP
Arsenal, hücum gücünü artırmak için Osimhen'i gözüne kestirdi
Osimhen, 2024 yılında Napoli'den transfer olduğundan beri Türkiye'de adeta bir keşif oldu. Arsenal, Arteta'ya gelecek sezon için çeşitli hücum seçenekleri sunmak istiyor. Ancak bu transfer yarışında yalnız değiller; Bayern Münih de Harry Kane'in yerini alması için Osimhen'i kadrosuna katmayı değerlendiriyor.
Nijeryalı oyuncu şu anda 2029 yılına kadar Türk şampiyonu ile sözleşmeli ancak Londra'nın cazibesi önemli olabilir. Arsenal'in forvet hattına olan ilgisi, daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçası. Haberlere göre kulüp, Endrick'in Real Madrid'deki belirsiz geleceğini de yakından takip ediyor.
Radarında olan Türk yetenekler
Berta’nın İstanbul’daki görevi sadece Osimhen ile sınırlı kalmadı; aynı zamanda Barış Alper Yılmaz’ı da yakından takip etti. 25 yaşındaki Galatasaray kanat oyuncusu, özellikle sahadaki inanılmaz çok yönlülüğü sayesinde Süper Lig’in en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak öne çıktı. Yılmaz, her iki kanatta da veya merkez forvet olarak etkili bir şekilde oynayabiliyor ve geçen sezon sağ bek olarak yaptığı savunma katkıları, Avrupa'nın önde gelen scoutlarının dikkatinden kaçmadı.
Türk milli takım oyuncusu, şu anda Okan Buruk'un taktik düzeninde hayati bir rol oynuyor. Arsenal'in bir forvet arayışının yanı sıra kanat seçeneklerini de yeniden şekillendirmeyi planladığı düşünülürse, Yılmaz'ın birden fazla pozisyonu oynayabilme yeteneği onu Arteta'nın sistemi için cazip bir profil haline getiriyor. Berta'nın, kulübün en değerli oyuncularının sözleşme durumunu anlamak için Galatasaray yetkilileriyle ön görüşmeler yaptığı söyleniyor.
- AFP
Kaleci kadrosuna takviye yapılması gündemde
Berta’nın listesindeki üçüncü isim, geçen yaz ezeli rakibi Trabzonspor’dan 30,5 milyon avroya Galatasaray’a transfer olan kaleci Uğurcan Çakır. Performansları, özellikle de Şampiyonlar Ligi’ndeki muhteşem kurtarışlarıyla bu transfer ücretini haklı çıkardı.
Kahramanlıkları kıtanın diğer bölgelerinde de gözden kaçmadı. Bayern Münih'in, efsanevi Manuel Neuer'in uzun vadeli yedeği olarak Çakır'ı düşündüğü bildirilirken, Juventus ve Inter de Türk milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Arsenal, her pozisyonda dünya çapında bir kadro derinliğine sahip olmayı hedeflerken, Çakır'ın performansları onu yaz transfer döneminde radarına alan takımlar arasına soktu.