Arsenal'ın taktik planı Ben White ile Jurrien Timber'ı neden fiziksel sınırların eşiğine itiyor

Arsenal, sol bekte Riccardo Calafiori, Piero Hincapie ve Myles Lewis-Skelly gibi isimlerle genel olarak geniş bir kadroya sahip. Ancak sağ taraftaki yükün doğru yönetilmesi, Arsenal'in şampiyonluk yarışını rayında tutması açısından kritik önem taşıyor.

White, hafta ortasında Ipswich'e karşı kazanılan Carabao Cup galibiyetinde kadroya alınmadı ve Martin Zubimendi sağ bekte oynamak zorunda kaldı. Timber da dinlendirildi, ancak Arteta, Hollandalı oyuncunun ilk sezonunun ACL sakatlığı nedeniyle yarıda kalmasının ardından yeni bir sorun yaşamadığını doğruladı.

İyileşme süreçleri hakkında konuşan Smith, oyuncuların çok hızlı şekilde geri döndürülmemesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Hafif bir kasık veya adduktor zorlanmasında bile, bir oyuncunun tam antrenman yoğunluğuna dönmesinden önce genelde bir veya iki haftalık kontrollü yükleme gerekir."