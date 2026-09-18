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Arsenal'ın taktik planı Ben White ile Jurrien Timber'ı neden fiziksel sınırların eşiğine itiyor
Arsenal, sakatlık darbesinin ardından sağ bek ikilemiyle karşı karşıya
Arteta, White'ın Sunderland karşısında kasık sakatlığı yaşamasının ardından savunmada fiziksel bir sınavla karşı karşıya. Devre arasında oyundan alınan savunmacı, Arsenal'ın sağ bek seçenekleri konusunda yeni endişelere yol açtı.
White, mayıs ayında Dünya Kupası umutlarını sona erdiren diz sakatlığını atlattıktan sonra sezona etkileyici bir başlangıç yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında aldığı darbeyi atlatmıştı, ancak Stadium of Light'taki zorunlu çıkışı Arsenal'ın bir başka kondisyon sorununu yönetmek zorunda kalmasına neden oldu.
Timber, kendi kasık sorununun ardından sezonun ilk maçına çıkarken Wearside'da White'ın yerine oyuna girdi. Bir savunmacı kenarda kaldığında, geriye kalan seçenek yoğun bir fiziksel yük taşımak zorunda kalıyor.
- Getty Images Sport
Yüksek fiziksel talepler bekleri risk altına sokuyor
Bek rolü, modern futbolda en fazla talep gören mevkilerden biri haline geldi. Arteta, savunmacılarından fiziksel açıdan çok büyük beklentiler içinde; sürekli bindirme koşuları, geri dönüş sprintleri ve devamlı yüksek hızda hareket etmelerini istiyor. Kitman Labs'ten sakatlık performans analisti Stephen Smith, modern beklerin maruz kaldığı benzersiz fiziksel yükün altını çizdi.
Smith, Metro'nun aktardığına göre, "Bek, kesinlikle sahadaki en fazla talep gören mevkilerden biri ve veriler de bunu destekliyor" dedi. "Gerçek tablo şu ki bir bekten beklenen şey toplam kat edilen mesafe değil, yapılan koşunun türüdür; aynı koridorda tekrar eden, patlayıcı şekilde ileri geri sprintlerdir."
Kadro derinliğini yönetmek ve uzun vadeli iyileşme planları
Arsenal, sol bekte Riccardo Calafiori, Piero Hincapie ve Myles Lewis-Skelly gibi isimlerle genel olarak geniş bir kadroya sahip. Ancak sağ taraftaki yükün doğru yönetilmesi, Arsenal'in şampiyonluk yarışını rayında tutması açısından kritik önem taşıyor.
White, hafta ortasında Ipswich'e karşı kazanılan Carabao Cup galibiyetinde kadroya alınmadı ve Martin Zubimendi sağ bekte oynamak zorunda kaldı. Timber da dinlendirildi, ancak Arteta, Hollandalı oyuncunun ilk sezonunun ACL sakatlığı nedeniyle yarıda kalmasının ardından yeni bir sorun yaşamadığını doğruladı.
İyileşme süreçleri hakkında konuşan Smith, oyuncuların çok hızlı şekilde geri döndürülmemesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Hafif bir kasık veya adduktor zorlanmasında bile, bir oyuncunun tam antrenman yoğunluğuna dönmesinden önce genelde bir veya iki haftalık kontrollü yükleme gerekir."
- Getty Images Sport
Milli maç arası, kritik bir toparlanma dönemi sağlıyor
Arsenal, dikkatini White'ın eski kulübü Brighton'a karşı cumartesi öğleden sonra oynanacak maça çevirdi. White'ın forma giyme ihtimali bulunsa da, önümüzdeki üç haftalık milli ara tam anlamıyla iyileşmesi için ideal bir fırsat sunuyor.
Arsenal, bu haftaları antrenman sahasında hem White'ı hem de Timber'ı yeniden tam tempoya çıkarmak için kullanabilir. Şampiyonluk yarışı en üst düzey fiziksel performans gerektirirken, dikkatli rotasyon Arsenal'in savunmadaki istikrarını belirleyecek. Yük yönetiminin şu anda akıllıca yapılması, sezon yeniden başladığında iki elit sağ bekin de formda ve diri kalmasını sağlayabilir.
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