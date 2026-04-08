Arsenal'in Sporting CP'yi mağlup etmesinin ardından Premier Lig, üst üste ikinci yıl beşinci Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi
Katsayı sabitlendi
Arsenal’in çeyrek final serisinin ilk ayağında Portekiz’de elde ettiği kıl payı galibiyet, Premier Lig’e üst üste ikinci sezon için bir Avrupa Performans Kotasını (EPS) matematiksel olarak garantiledi. Bu sonuç, İngiltere’nin UEFA’nın sezonluk katsayı sıralamasında Almanya ve Portekiz’deki rakip liglerin önünde ilk iki sırada yer almasını sağlıyor. Bu başarı, 2025-26 Avrupa kupalarına katılan dokuz İngiliz kulübünün de kendi liglerinde başarılı performanslar sergileyerek ülkenin sıralamasını güçlendirmesiyle, bu sezon İngiliz kulüplerinin kolektif gücünü yansıtıyor.
İlk beş sırası için rekabet kızışıyor
Beşinci sırayı garantilemek, ligin son haftalarının gidişatını kökünden değiştirerek, şu anda istikrarlı bir performans sergilemek için mücadele eden birçok takıma bir umut ışığı sunuyor. Geleneksel olarak üstünlük kuran takımlar favori konumlarını korusa da, mevcut puan durumu, sezonun önceki yıllara kıyasla çok daha belirsiz bir şekilde sona ereceğini gösteriyor. Puan tablosu, beşinci sıradaki Liverpool ile 13. sıradaki Bournemouth arasında sadece yedi puan farkın olduğu, son derece çekişmeli bir yarışa işaret ediyor; bu durum, Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarında yer alma hedefleri olan takımlar için her sonucun hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.
Kayıt gösterimi mümkündür
İngiltere'den yedi takım, belirli kupa kazanma senaryoları doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakalayabilir. Aston Villa Avrupa Ligi'ni veya Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanır ancak ligde eleme hakları veren sıraların dışında kalırsa, bu takımlar otomatik olarak bir ek katılım hakkı elde eder. Bu karmaşık kurallar, birden fazla İngiliz şampiyonun ligi beşinci veya altıncı sırada bitirmesi durumunda eleme sıralarının daha aşağıya kayabileceği anlamına gelir; bu da teorik olarak yedinci sıradaki takımın da bu seçkin turnuvaya katılma hakkını elde etmesine olanak tanır.
Çılgın bir koşuşturma
Sezonun son haftalarında, orta sıralarda yer alan çok sayıda kulüp arasında, kazançlı bonus puanı için eşi benzeri görülmemiş bir rekabet yaşanacak. Yedinci sıradaki Brentford ve sekizinci sıradaki Everton, şu anda 46 puanda bulunuyor ve beşinci sıradaki Liverpool’un sadece üç puan gerisinde. Bu yakınlık, köklü dev kulüplere istikrarlı bir performans sergilemeleri konusunda büyük baskı yaratırken, dikkatler aynı zamanda son ekstra kontenjan için verilen mücadeleye de yöneliyor; bu kontenjan için İspanya, UEFA katsayı sıralamasında şu anda Almanya’nın önünde yer alıyor.