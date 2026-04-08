Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Arsenal'in Sporting CP'yi mağlup etmesinin ardından Premier Lig, üst üste ikinci yıl beşinci Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi

Şampiyonlar Ligi
Premier Lig
Arsenal
Sporting CP - Arsenal
Sporting CP

Avrupa kupalarında alınan belirleyici sonuçların ardından Premier Lig, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne en az beş takımın katılacağını resmen garantiledi. Arsenal'in Sporting CP'yi 1-0 mağlup etmesi, İngiltere'nin üst üste ikinci yıl UEFA'nın en iyi performans gösteren iki ülkesi arasında yer almasını sağlamak için gereken son katsayı puanlarını sağladı.

  • Katsayı sabitlendi

    Arsenal’in çeyrek final serisinin ilk ayağında Portekiz’de elde ettiği kıl payı galibiyet, Premier Lig’e üst üste ikinci sezon için bir Avrupa Performans Kotasını (EPS) matematiksel olarak garantiledi. Bu sonuç, İngiltere’nin UEFA’nın sezonluk katsayı sıralamasında Almanya ve Portekiz’deki rakip liglerin önünde ilk iki sırada yer almasını sağlıyor. Bu başarı, 2025-26 Avrupa kupalarına katılan dokuz İngiliz kulübünün de kendi liglerinde başarılı performanslar sergileyerek ülkenin sıralamasını güçlendirmesiyle, bu sezon İngiliz kulüplerinin kolektif gücünü yansıtıyor.

    • Reklam
  Bournemouth v Liverpool - Premier League

    İlk beş sırası için rekabet kızışıyor

    Beşinci sırayı garantilemek, ligin son haftalarının gidişatını kökünden değiştirerek, şu anda istikrarlı bir performans sergilemek için mücadele eden birçok takıma bir umut ışığı sunuyor. Geleneksel olarak üstünlük kuran takımlar favori konumlarını korusa da, mevcut puan durumu, sezonun önceki yıllara kıyasla çok daha belirsiz bir şekilde sona ereceğini gösteriyor. Puan tablosu, beşinci sıradaki Liverpool ile 13. sıradaki Bournemouth arasında sadece yedi puan farkın olduğu, son derece çekişmeli bir yarışa işaret ediyor; bu durum, Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarında yer alma hedefleri olan takımlar için her sonucun hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.

  • Kayıt gösterimi mümkündür

    İngiltere'den yedi takım, belirli kupa kazanma senaryoları doğrultusunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakalayabilir. Aston Villa Avrupa Ligi'ni veya Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni kazanır ancak ligde eleme hakları veren sıraların dışında kalırsa, bu takımlar otomatik olarak bir ek katılım hakkı elde eder. Bu karmaşık kurallar, birden fazla İngiliz şampiyonun ligi beşinci veya altıncı sırada bitirmesi durumunda eleme sıralarının daha aşağıya kayabileceği anlamına gelir; bu da teorik olarak yedinci sıradaki takımın da bu seçkin turnuvaya katılma hakkını elde etmesine olanak tanır.

  Brentford FC v Everton FC - Premier League

    Çılgın bir koşuşturma

    Sezonun son haftalarında, orta sıralarda yer alan çok sayıda kulüp arasında, kazançlı bonus puanı için eşi benzeri görülmemiş bir rekabet yaşanacak. Yedinci sıradaki Brentford ve sekizinci sıradaki Everton, şu anda 46 puanda bulunuyor ve beşinci sıradaki Liverpool’un sadece üç puan gerisinde. Bu yakınlık, köklü dev kulüplere istikrarlı bir performans sergilemeleri konusunda büyük baskı yaratırken, dikkatler aynı zamanda son ekstra kontenjan için verilen mücadeleye de yöneliyor; bu kontenjan için İspanya, UEFA katsayı sıralamasında şu anda Almanya’nın önünde yer alıyor.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Portugal Lig
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP