AFP
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Arsenal'ın şimdiye kadarki en büyük anlaşması! Mikel Arteta yeni sözleşmeye çok yaklaşırken Arsenal, İspanyol teknik adamı futbolun en yüksek maaş alan teknik direktörlerinden biri yapmaya hazırlanıyor
Arsenal, Arteta'nın geleceğini güvence altına almak için harekete geçti
Transfer dönemi kapanmış olsa da Arsenal, şimdiye kadarki en önemli işlerinden birini tamamlamanın eşiğinde. Kuzey Londra ekibi, Mikel Arteta ile önemli bir yeni sözleşme üzerinde anlaşmanın son aşamalarına gelmiş durumda; İspanyol teknik adamın Emirates Stadyumu'ndaki görev süresini uzatacağına dair güven giderek artıyor.
BBC'ye göre görüşmeler son haftalarda ilerleme kaydetti ve görüşmelere dahil olanlar, Arteta'nın 2019'da göreve gelmesinden bu yana dönüştürdüğü kulübe uzun vadeli geleceğini bağlayacağı konusunda giderek daha fazla güven duyuyor.
Teknik direktörün kendisi de yaklaşık altı yıl önce başlattığı projeyi sürdürme arzusunu açıkça dile getirdi. Arteta, görüşmeler hakkında konuşurken geçen ay geleceğiyle ilgili kalan tüm şüpheleri net bir şekilde gidermek için şunları söyledi: "Herkes, sözleşmenin zamanlamasının sorun olmayacağı konusunda rahat çünkü benim isteğim kesinlikle burada olmak ve burada çok mutluyum. Kulüpten aldığım his de aynı. Bu yüzden herkes işleri çok doğal bir şekilde yürütüyor."
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Şampiyonluk kazanan teknik direktöre büyük maaş zammı
Arteta için hazırlanan mali paket, onun Arsene Wenger'den bu yana kulüpteki en etkili figür olma statüsünü yansıtıyor. Yeni sözleşmesini imzaladığında Arteta'nın dünya futbolundaki en yüksek maaş alan teknik direktörlerden biri olması bekleniyor.
Arsenal, sezon başına 10 milyon £ ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde ek 5 milyon £ değerindeki mevcut sözleşmesini önemli ölçüde iyileştirmekte kararlı. Bu ödül, Arsenal'in sonunda 22 yıllık Premier League kupası hasretine son verdiği ve İngiliz futbolunda yeniden baskın güç olarak yerini sağlamlaştırdığı tarihi bir sezonun ardından geliyor.
Arteta'nın etkisi, Arsenal'ın yükselişini besliyor
Arteta'nın yönetiminde Arsenal, ilk dört sıraya girmekte zorlanan bir takımdan son şampiyonluğun sahibi ve Şampiyonlar Ligi kupası için gerçek bir aday konumuna evrildi. İspanyol teknik adamın otoritesi artık kulübün futbolla ilgili operasyonlarının her alanına uzanıyor. Arteta'nın dokunuşları kulübün her yanında, en önemlisi de kadro üzerinde açıkça görülüyor.
Onun onayı olmadan A takım açısından hiçbir şey gerçekleşmiyor. Bu tam kontrol, kulübün yeniden yükselişinde itici bir unsur oldu; çünkü yönetim, mevcut ortamda onun liderliğini kaybetme ihtimalini neredeyse düşünülemez görüyor.
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Kuzey Londra'da kalıcı bir miras inşa etmek
Memleketi İspanya'da gelecekte üstlenebileceği rollerle ilgili kaçınılmaz bağlantılara rağmen Arteta, kurduğu kadroya tamamen bağlı görünüyor. La Liga'ya dönüş zamanla cazip hale gelebilir, ancak Barcelona ya da Real Madrid gibi kulüplerde kendisine aynı düzeyde özerklik tanınması pek olası görünmüyor.
Teknik direktörün etkisi yaz transfer döneminde açıkça görüldü. Arsenal geçen ay Julian Alvarez ve Vinicius Jr'ı transfer etmeye çalıştığında, kulübün ikna çabasının ön saflarında yer alan isim Arteta'ydı. Güney Amerikalı yıldızlar için yapılan hamleler sonuç vermese de, bu girişimlerin kendisi Arteta'ya kulübün Amerikalı sahiplerinin elit yetenekler için büyük harcama yapmaya istekli olduğuna dair kanıt sundu.
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