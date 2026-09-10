Arteta için hazırlanan mali paket, onun Arsene Wenger'den bu yana kulüpteki en etkili figür olma statüsünü yansıtıyor. Yeni sözleşmesini imzaladığında Arteta'nın dünya futbolundaki en yüksek maaş alan teknik direktörlerden biri olması bekleniyor.

Arsenal, sezon başına 10 milyon £ ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde ek 5 milyon £ değerindeki mevcut sözleşmesini önemli ölçüde iyileştirmekte kararlı. Bu ödül, Arsenal'in sonunda 22 yıllık Premier League kupası hasretine son verdiği ve İngiliz futbolunda yeniden baskın güç olarak yerini sağlamlaştırdığı tarihi bir sezonun ardından geliyor.