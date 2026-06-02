Arsenal'in savunma oyuncusu Cristhian Mosquera, Şampiyonlar Ligi finalindeki penaltı hatası konusunda ilk kez konuştu

Mosquera, maçın ardından Instagram'da paylaştığı bir mesajda bu hayal kırıklığına değindi. Şöyle yazdı: "Vay canına… Her şey bir anda ne kadar çabuk değişebiliyor. Her şeyin mükemmel gittiği, tıpkı çocukluğundan beri hayal ettiğin gibi hissettiğin anda, birdenbire, bir hareket her şeyi değiştiriyor.

Hayatım boyunca böyle anları hayal ettim, ama işler istediğim gibi gitmedi. İşte o zaman Tanrı bana, inancın elde ettiğim nihai sonuca değil, bir aksilik yaşadıktan sonra nasıl güvenmeye devam ettiğime dayandığını hatırlattı. Bu, getirdiği tüm acıya rağmen beni sadece daha güçlü kılacak bir aksilik.

"Yine de, bu kulüpteki ilk sezonum unutulmazdı. İngiltere Şampiyonu! Dün o kadar çok insanın mutlu olduğunu görmek inanılmaz bir duyguydu. Bu güzel anın tadını çıkarın çünkü bunu hak ediyorsunuz ve eminim ki bu kulüp için çok daha fazla mutlu an yakında gelecek çünkü birlikte yaşayacağımız çok şey var.

"Her birimizle gurur duyuyorum. Bu grubun ve bu dev kulübün bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. TEŞEKKÜR EDERİM! BURASI ARSENAL!"







