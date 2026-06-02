Arsenal'in savunma oyuncusu Cristhian Mosquera, Şampiyonlar Ligi finalindeki penaltı hatası konusunda ilk kez konuştu
Mosquera, finaldeki belirleyici anı değerlendiriyor
Mosquera, Arsenal'in Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi finalinde aldığı yenilginin son dakikalarında zor anlar yaşadı. Defans oyuncusu, Khvicha Kvaratskhelia ile gündeme oturan bir olaya karıştı. PSG'nin kanat oyuncusu, ceza sahası içinde Mosquera'yı geçince İspanyol oyuncu topu geri kazanmak için müdahaleye girişti. Ancak bunun yerine Gürcü oyuncuyu düşürdü ve penaltıya neden oldu.
Ousmane Dembele penaltıyı gole çevirerek Kai Havertz'in erken golünü telafi etti ve bu olay finalin en belirleyici anlarından biri oldu. Maç, 120 dakika sonunda skor 1-1 kalınca penaltılara gitti. Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes'in penaltılarını kaçırmasıyla Gunners penaltı atışlarında 4-3 mağlup oldu.
Defans oyuncusu daha güçlü bir şekilde geri döneceğine söz verdi
Mosquera, maçın ardından Instagram'da paylaştığı bir mesajda bu hayal kırıklığına değindi. Şöyle yazdı: "Vay canına… Her şey bir anda ne kadar çabuk değişebiliyor. Her şeyin mükemmel gittiği, tıpkı çocukluğundan beri hayal ettiğin gibi hissettiğin anda, birdenbire, bir hareket her şeyi değiştiriyor.
Hayatım boyunca böyle anları hayal ettim, ama işler istediğim gibi gitmedi. İşte o zaman Tanrı bana, inancın elde ettiğim nihai sonuca değil, bir aksilik yaşadıktan sonra nasıl güvenmeye devam ettiğime dayandığını hatırlattı. Bu, getirdiği tüm acıya rağmen beni sadece daha güçlü kılacak bir aksilik.
"Yine de, bu kulüpteki ilk sezonum unutulmazdı. İngiltere Şampiyonu! Dün o kadar çok insanın mutlu olduğunu görmek inanılmaz bir duyguydu. Bu güzel anın tadını çıkarın çünkü bunu hak ediyorsunuz ve eminim ki bu kulüp için çok daha fazla mutlu an yakında gelecek çünkü birlikte yaşayacağımız çok şey var.
"Her birimizle gurur duyuyorum. Bu grubun ve bu dev kulübün bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. TEŞEKKÜR EDERİM! BURASI ARSENAL!"
Arsenal kadrosu ve Keown genç defans oyuncusuna destek veriyor
Mosquera, Arsenal soyunma odasından kısa sürede destek gördü. Gabriel, "Hadi bakalım kardeşim! Birlikte gidelim," diye yanıt verirken, Mikel Merino ise "Birlikteyiz kardeşim. Sen en iyisisin," diye ekledi.
Kepa Arrizabalaga ve eski Arsenal savunmacısı Oleksandr Zinchenko da sosyal medyada desteklerini gösterirken, Piero Hincapie de cesaret verici bir mesaj paylaştı.
Eski Arsenal savunmacısı Martin Keown da Mosquera'nın performansını savundu. TNT Sport'ta konuşan Keown, "Mosquera hakkında, bu maçta ne kadar iyi oynadığına dair birkaç söz söylemek istiyorum. Yaptığı tek hata penaltıydı. Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncusu, o bir stoper ve ondan bek oynaması istendi" dedi.
Mosquera, acı bir başarısızlıktan ders çıkarmaya çalışıyor
Bu yenilgiyi kendisini "daha da güçlendirecek" bir olay olarak nitelendiren Mosquera, Arsenal'deki hareketli ilk sezonunun başarısını temel alarak kuzey Londra'da gelişimine devam etmeyi hedefliyor.