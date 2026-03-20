Arsenal'in savunma oyuncusu Cristhian Mosquera, İspanya milli takımına ilk kez çağrılırken, kadroya geri dönen Rodri ve Lamine Yamal da hazırlık maçları kadrosunda yer aldı

Mosquera, İspanya'nın Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde ilk kez De La Fuente'nin kadrosuna çağrıldı. Mosquera, yaz aylarında Valencia'dan Arsenal'e yaklaşık 13 milyon sterlinlik bir transferle katıldı ve teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde büyük bir etki yarattı, tüm turnuvalarda 25 maça çıktı. Aralık ve Ocak ayları arasında ayak bileği sakatlığıyla mücadele etti ve bu durum maçlara çıkmasını bir miktar etkiledi, ancak Premier League şampiyonluğunu kazanmaya aday görünen takımda sürekli olarak forma giydi.

Mosquera, 2024 Olimpiyatları'nda İspanya'nın Olimpiyat takımında forma giymiş ve Mısır'a 2-1 yenilmişlerdi, ancak bu, A milli takıma ilk kez çağrılması. De la Fuente Cuma günü yaptığı açıklamada, "Mosquera, İspanya için oynamak isteyen, U21 kaptanı ve kendini adamış bir oyuncu" dedi. "Arsenal'de iyi bir sezon geçiriyor."

Tabii ki, bu sezon muhteşem performanslarıyla dikkat çeken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da kadroda yer alıyor; tüm turnuvalarda 39 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı.