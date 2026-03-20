Arsenal'in savunma oyuncusu Cristhian Mosquera, İspanya milli takımına ilk kez çağrılırken, kadroya geri dönen Rodri ve Lamine Yamal da hazırlık maçları kadrosunda yer aldı
Mosquera kadroya çağrıldı
Mosquera, İspanya'nın Sırbistan ve Mısır ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde ilk kez De La Fuente'nin kadrosuna çağrıldı. Mosquera, yaz aylarında Valencia'dan Arsenal'e yaklaşık 13 milyon sterlinlik bir transferle katıldı ve teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde büyük bir etki yarattı, tüm turnuvalarda 25 maça çıktı. Aralık ve Ocak ayları arasında ayak bileği sakatlığıyla mücadele etti ve bu durum maçlara çıkmasını bir miktar etkiledi, ancak Premier League şampiyonluğunu kazanmaya aday görünen takımda sürekli olarak forma giydi.
Mosquera, 2024 Olimpiyatları'nda İspanya'nın Olimpiyat takımında forma giymiş ve Mısır'a 2-1 yenilmişlerdi, ancak bu, A milli takıma ilk kez çağrılması. De la Fuente Cuma günü yaptığı açıklamada, "Mosquera, İspanya için oynamak isteyen, U21 kaptanı ve kendini adamış bir oyuncu" dedi. "Arsenal'de iyi bir sezon geçiriyor."
Tabii ki, bu sezon muhteşem performanslarıyla dikkat çeken Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da kadroda yer alıyor; tüm turnuvalarda 39 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı.
Diğer çağrılanlar
Mosquera'nın yanı sıra, Barcelona'da kale arasında geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Joan Garcia da ilk kez kadroya çağrıldı.
De la Fuente, "O harika bir kaleci" dedi. "Bunu yeni keşfetmedik; beş yıldır 21 yaş altı milli takımında oynuyor. Onun için bize katılmasının doğru zaman olduğunu düşündük."
Ayrıca, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, uzun süredir devam eden ön çapraz bağ sakatlığını atlatarak İspanya kadrosuna geri döndü.
De la Fuente, "Rodrigo'nun şu anki formunu kutluyoruz" dedi. "O kilit bir oyuncu. Formunu geri kazanma sürecinde ve gelişmeye devam edecek."
Rodri, 2025 yılının Eylül ayında Türkiye ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında forma giydikten sonra İspanya milli takımında forma giymemişti; o zamandan beri hamstring sakatlığı nedeniyle dört maçı kaçırdı.
İspanya'nın tam kadrosu
İspanya'nın yaklaşan hazırlık maçları için belirlenen tam kadro şu şekildedir:
Kaleciler: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Joan García (Barcelona).
Defans oyuncuları: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Cristhian Mosquera (Arsenal).
Orta saha oyuncuları: Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Martín Zubimendi (Arsenal), Carlos Soler (Real Sociedad) Fermín López (Barcelona).
Forvetler: Dani Olmo (Barcelona), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético Madrid), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta).
Kadroda sadece bir Real Madrid oyuncusu yer alıyor; Dean Huijsen, stoper pozisyonu için rekabet edecek; deneyimli sağ bek Dani Carvajal'ın kadroda yer almaması dikkat çekiyor.
Şimdi ne olacak?
İspanya, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırırken, Mart ayında Sırbistan ve Mısır ile karşılaşacak. Turnuvada, ilgi çekici bir grupta Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile karşı karşıya gelecek; Mosquera, Garcia ve Rodri, finallerdeki kadroda yer almayı umuyor.
Carvajal'ın kadroya alınmaması konusunda De la Fuente, oyuncunun geri dönüşü için kapıyı açık bıraktı ve şunları ekledi: "(Real Madrid teknik direktörü Alvaro) Arbeloa'ya bir şey söylememe gerek yok.
Ona tam bir saygı duyuyorum. Umarım Dani, Euro 2024'teki formuna kavuşur... Onu özlüyoruz ve o çok önemli bir oyuncu. Çalışmaya devam etmesi gerekiyor. O da bunu biliyor, tıpkı Álvaro Morata gibi. Oynamaları, normal seviyelerine dönmeleri gerekiyor, o zaman bizimle olacaklar."
