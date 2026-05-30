Arsenal'in savunma duvarı beklendiği gibi çöküyor - ve en tehlikeli silahı PSG karşısında etkisini gösteremiyor

FC Arsenal için işler daha iyi gidemezdi. Kai Havertz'in erken golüyle öne geçen Londralılar, en iyi yaptıkları şeye odaklanabildiler: savunma. Paris Saint-Germain, topu rakip ceza sahası çevresinde dolaştırdı, ancak Arsenal'in sıkı 4-4-2 savunma sistemini bir türlü aşamadı. Topa yapılan tüm ortalar, topuk vuruşları ve kafa vuruşları, Topçular tarafından anında ceza sahasından uzaklaştırıldı. Ara sıra yapılan uzak mesafeli şutlar ise kalenin üstünden dışarıya gitti.

62 dakika boyunca Avrupa'nın en iyi savunması, Avrupa'nın en iyi hücumunu kontrol altında tuttu. Arsenal, imkansız gibi görüneni başardı ve Desire Doue, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi üç korkutucu Parisli forveti tamamen oyundan düşürdü. Münih'te insanlar şunu sormuş olmalı: Bu nasıl mümkün olabilir? FC Bayern ile oynanan muhteşem yarı final maçında PSG toplamda altı gol atmıştı.

Ancak sonuçta Arsenal'in PSG karşısındaki kalkanı, beklendiği gibi, Arsenal'in sorunlu pozisyonu olan sağ arka tarafta çöktü. İki aydan fazla süren zorunlu aradan sonra, sağ bek Jurrien Timber'in ilk on birde oynaması için henüz erken olacaktı, onun yerine oynayan Ben White ise sakatlıktan dolayı yoktu, bu yüzden teknik direktör Mikel Arteta üçüncü seçeneğe başvurmak zorunda kaldı: stoper Cristhian Mosquera. 21 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon sağ bek pozisyonunda sadece altıncı resmi maçına çıktı.

Mosquera, tam da bu pozisyonda, bu Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi PSG oyuncusu olan Khvicha Kvaratskhelia ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Kvaratskhelia, Mosquera karşısında hiçbir şey yapamadı. İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Mosquera, zaman kazanmaya çalıştığı için sarı kart gördü ve bu da zaten oldukça zor olan görevini daha da zorlaştırdı. 63. dakikada olay gerçekleşti: Kvaratskhelia, Mosquera'yı ekarte etti ve Mosquera onu ceza sahası içinde arkadan düşürdü. Ousmane Dembele, haklı olarak verilen penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

Kısa süre sonra Mosquera oyundan çıktı ve Timber en büyük sahnede geri dönüşünü kutladı. PSG, beraberlik golünden sonra biraz daha tehlikeli hale geldi, ancak nadiren gerçekten etkili oldu. 2-1'i getirecek en iyi fırsatı Kvaratskhelia kaçırdı (77.), ardından o da oyundan çıktı.