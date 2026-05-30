PSG campione d'Europa
Nino Duit

Arsenal'in savunma duvarı beklendiği gibi çöküyor - ve en tehlikeli silahı PSG karşısında etkisini gösteremiyor

Paris Saint-Germain, penaltı atışlarında FC Arsenal'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korudu. Budapeşte'deki gerilim dolu maçta dikkat çeken üç nokta.

Kai Havertz, 6. dakikada Arsenal'i öne geçirdi; Ousmane Dembele ise 65. dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Golsüz geçen uzatmaların ardından PSG, penaltı atışlarında 4-3 galip geldi. Arsenal adına Eberechi Eze ve Gabriel penaltılarını kaçırırken, PSG'de ise sadece gözle görülür şekilde yorgun düşen Nuno Mendes penaltısını kaçırdı.

    Arsenal'in savunma duvarı, PSG karşısında beklendiği gibi çöktü

    FC Arsenal için işler daha iyi gidemezdi. Kai Havertz'in erken golüyle öne geçen Londralılar, en iyi yaptıkları şeye odaklanabildiler: savunma. Paris Saint-Germain, topu rakip ceza sahası çevresinde dolaştırdı, ancak Arsenal'in sıkı 4-4-2 savunma sistemini bir türlü aşamadı. Topa yapılan tüm ortalar, topuk vuruşları ve kafa vuruşları, Topçular tarafından anında ceza sahasından uzaklaştırıldı. Ara sıra yapılan uzak mesafeli şutlar ise kalenin üstünden dışarıya gitti.

    62 dakika boyunca Avrupa'nın en iyi savunması, Avrupa'nın en iyi hücumunu kontrol altında tuttu. Arsenal, imkansız gibi görüneni başardı ve Desire Doue, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi üç korkutucu Parisli forveti tamamen oyundan düşürdü. Münih'te insanlar şunu sormuş olmalı: Bu nasıl mümkün olabilir? FC Bayern ile oynanan muhteşem yarı final maçında PSG toplamda altı gol atmıştı.

    Ancak sonuçta Arsenal'in PSG karşısındaki kalkanı, beklendiği gibi, Arsenal'in sorunlu pozisyonu olan sağ arka tarafta çöktü. İki aydan fazla süren zorunlu aradan sonra, sağ bek Jurrien Timber'in ilk on birde oynaması için henüz erken olacaktı, onun yerine oynayan Ben White ise sakatlıktan dolayı yoktu, bu yüzden teknik direktör Mikel Arteta üçüncü seçeneğe başvurmak zorunda kaldı: stoper Cristhian Mosquera. 21 yaşındaki İspanyol oyuncu, bu sezon sağ bek pozisyonunda sadece altıncı resmi maçına çıktı.

    Mosquera, tam da bu pozisyonda, bu Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi PSG oyuncusu olan Khvicha Kvaratskhelia ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Kvaratskhelia, Mosquera karşısında hiçbir şey yapamadı. İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Mosquera, zaman kazanmaya çalıştığı için sarı kart gördü ve bu da zaten oldukça zor olan görevini daha da zorlaştırdı. 63. dakikada olay gerçekleşti: Kvaratskhelia, Mosquera'yı ekarte etti ve Mosquera onu ceza sahası içinde arkadan düşürdü. Ousmane Dembele, haklı olarak verilen penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

    Kısa süre sonra Mosquera oyundan çıktı ve Timber en büyük sahnede geri dönüşünü kutladı. PSG, beraberlik golünden sonra biraz daha tehlikeli hale geldi, ancak nadiren gerçekten etkili oldu. 2-1'i getirecek en iyi fırsatı Kvaratskhelia kaçırdı (77.), ardından o da oyundan çıktı.

    Arsenal'in en tehlikeli silahı PSG karşısında etkisini gösteremedi

    Uzatmaların bitmesine çok az bir süre kala, Puskas Arena'da aniden sevinç çığlıkları yükseldi. Arsenal taraftarları yumruklarını havaya kaldırdı, tezahüratlar başladı. Neden mi? Londralılar 2-1'i getiren golü atmış değildi, bir korner kazanmıştı. Arsenal taraftarları şunu biliyordu: Zafer artık havada (haha, pardon).

    Ne de olsa Londralılar, Avrupa'nın tartışmasız korner krallarıdır - bunun nedeni, rakip kalecileri yasallığın sınırında rahatsız edecek yöntemler geliştirmiş olmalarıdır. Şampiyonluk yolunda 18 gol attılar, bu da Premier Lig tarihindeki bir rekor. Arsenal'in sonbaharda FC Bayern'e karşı kazandığı zaferde de köşe vuruşları belirleyici bir silah olmuştu. Peki şimdi? Noni Madueke'nin ortası ilk başta uzaklaştırıldı, ceza sahasındaki mücadeleden sonra da galibiyet golü gelmedi. Ardından hakem Daniel Siebert maçı bitirdi.

    Bu sefer en azından köşe vuruşu yapıldıktan sonra. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, Londralılar da bir köşe vuruşu kazandılar - maçtaki ilk köşe vuruşları. Arsenal taraftarları gol sevinci için tezahürat yaparken, Bukayo Saka keyifle köşe bayrağına doğru yürüdü. Ancak Alman hakem Daniel Siebert için bu biraz fazla keyifliydi. Uzatma süresi çoktan dolduğu için, hiç tereddüt etmeden devreyi bitirdi. Arsenal oyuncuları şaşkınlık içinde kaldı. Bir sonraki fırsat, uzatmaların başında Madueke'nin iki deneme şansı bulmasıyla geldi. İlkinde Goncalo Ramos'a, ikincisinde ise dış ağlara takıldı. Böylece Arsenal'in en büyük hücum silahı, PSG karşısında etkisini gösteremedi.

    İki Alman sporcu Budapeşte'de etkileyici bir performans sergiledi

    Budapeşte'deki finalde hiçbir Bundesliga takımı yer almamasına rağmen, sahada iki Alman vardı. Bunlardan biri, Londralıların öfkesine rağmen genel olarak kusursuz bir performans sergileyen hakem Daniel Siebert'ti. Siebert, önemli kararlarında isabetliydi ve zorlu kararlar vermekten de çekinmedi.

    İlk yarının uzatma dakikalarında verdiği köşe vuruşu kararı, PSG lehine verdiği penaltı kararı ve Mosquera'ya zaman kazanmaya çalıştığı için gösterdiği sarı kart kadar haklıydı. Ayrıca Siebert, Joao Neves'in hatalı taç atışını da doğru bir şekilde engelledi. Uzatmalarda Madueke'ye yapılan sözde faul için Arsenal'e penaltı vermemesi oldukça tartışmalıydı, ancak yanlış değildi; Madueke koşu mücadelesinde kancalanmıştı ve düdüğü çaldırmak için fazla zorlamıştı. Arteta ve Declan Rice bu konuda biraz fazla enerjik bir şekilde itiraz ettikleri için Siebert ikisine de sarı kart gösterdi. Avrupa kulüp futbolunun en büyük maçında sergilediği bu üstün performanstan sonra, FIFA'nın Siebert'i Dünya Kupası kadrosuna almaması daha da şaşırtıcı görünüyor.

    Siebert'in yanı sıra Budapeşte'deki ikinci Alman da etkileyici bir performans sergiledi: Havertz, Arsenal'i erken 1-0 öne geçirdi ve büyük anların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2021'de 26 yaşındaki Aachenli oyuncu, eski kulübü FC Chelsea'yi Manchester City'ye karşı final galibiyetine taşımıştı; bu Premier Lig sezonunun sondan bir önceki maç gününde ise FC Burnley'e karşı attığı 1-0'lık golle Arsenal'in şampiyonluğa giden yolu açtı.

    Budapeşte'deki golü sonuçta şampiyonluğa yetmese de, Havertz yine de (1992'de yeni formatın uygulanmaya başlanmasından bu yana) iki farklı kulüp için Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan üçüncü oyuncu oldu. Diğer ikisi Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid) ve Mario Mandzukic (Juventus Torino, Bayern Münih) idi.