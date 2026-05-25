Arsenal'in şampiyonluğunun ardından Wayne Rooney, Viktor Gyokeres'i Premier Lig'in "sezonun transferi" seçti
Viktor Gyokeres'in etkisi
Arsenal, Pep Guardiola’nın Manchester City’sini 7 puan farkla geride bırakarak Pazar günü nihayet Premier Lig kupasını kaldırarak yirmi yılı aşkın süren kederli dönemi sonlandırdı. Arteta, Martin Zubimendi ve Eberechi Eze gibi birçok yetenekli oyuncuya 250 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaparken, Rooney ise Gyokeres’in diğerlerinden bir adım önde olduğunu vurguluyor.
Emirates'te yaz aylarında yapılan büyük çaplı kadro revizyonunun bir parçası olarak takıma katılan 27 yaşındaki forvet, Kuzey Londra'daki zorlu başlangıcını aşarak şampiyonluk kazanan takımın en önemli oyuncusu oldu. Forvet, tüm turnuvalarda 21 gol atarak, lig şampiyonluğunda ve kulübün Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde kilit rol oynadı.
Rooney seçilmesini haklı çıkarıyor
2025-26 sezonunun sona ermesinin ardından BBC podcast'inde konuşan Rooney'e, ligde en büyük etkiyi yaratan oyuncuyu belirtmesi istendi. Diğer başarılı oyuncularla rekabet olmasına rağmen, United efsanesi İsveçli milli oyuncunun Arsenal'e yaptığı katkı konusunda kararlıydı.
Rooney şöyle konuştu: "Bence Viktor Gyokeres. Granit Xhaka, Sunderland için harika bir performans sergiledi ama Gyokeres'in Arsenal'e kattıklarına bir bakın, tam da ihtiyaçları olan şeydi. Son üç yılda ikinci sırada bitiren Arsenal'e, bence o biraz farklı bir şey kattı ve bu, Premier League'i kazanmalarında büyük bir faktör oldu."
Arteta için taktiksel bir değişiklik
Bireysel performansların ötesinde Rooney, Arteta’nın sezona yaklaşımında önemli bir değişiklik olduğunu kaydetti. Manchester City’ye karşı üst üste üç kez ikincilikle yetinmesinin ardından Arsenal teknik direktörü, akıl hocası Guardiola’nın taktiksel modelini taklit etmeye çalışmaktan vazgeçerek daha sağlam bir oyun anlayışını benimsedi.
Rooney, Kuzey Londra ekibinin geçirdiği evrimi değerlendirirken, "Şampiyonlar şampiyondur" diye ekledi. "Aslında bu sezonki oyunlarını gerçekten çok beğendim. Artık herkes Pep Guardiola'nın takımları gibi oynamak istiyor ama Mikel Arteta bunu son üç yıldır denedi ve ligi kazanamadı. Transfer politikasını değiştirdi. Daha iri, daha fiziksel bir takıma dönüştüler ve gol yemiyorlar."
Çifte zaferin peşinde
Arsenal’in kadro derinliği ve savunma disiplinine yönelik övgüler, takımın uzun vadeli başarıya odaklandığını gösteriyor. Rooney analizini şöyle tamamladı: "Sağlam bir takımlar, sahanın her yerinden gol atabilen oyuncuları var ve Premier Lig şampiyonluğunu sonuna kadar hak ediyorlar."
Gunners'ın, Avrupa'da tarihi bir akşama hazırlanırken, lig şampiyonluğunun coşkusunu yaşamak için çok az zamanı kaldı. Arteta'nın adamları, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak ve sansasyonel bir çifte kupayı kazanma şansı yakalayacak.