Arsenal, Pep Guardiola’nın Manchester City’sini 7 puan farkla geride bırakarak Pazar günü nihayet Premier Lig kupasını kaldırarak yirmi yılı aşkın süren kederli dönemi sonlandırdı. Arteta, Martin Zubimendi ve Eberechi Eze gibi birçok yetenekli oyuncuya 250 milyon sterlinin üzerinde bir harcama yaparken, Rooney ise Gyokeres’in diğerlerinden bir adım önde olduğunu vurguluyor.

Emirates'te yaz aylarında yapılan büyük çaplı kadro revizyonunun bir parçası olarak takıma katılan 27 yaşındaki forvet, Kuzey Londra'daki zorlu başlangıcını aşarak şampiyonluk kazanan takımın en önemli oyuncusu oldu. Forvet, tüm turnuvalarda 21 gol atarak, lig şampiyonluğunda ve kulübün Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde kilit rol oynadı.