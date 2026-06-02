1998 Dünya Kupası şampiyonu, Arteta ve kadrosu hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi; takımın zihniyetini ve algılanan kibirini acımasızca eleştirdi. Dugarry, Arsenal’in Avrupa’nın en büyük sahnesinde sergilediği bu olumsuz yaklaşımla kendi tarihine ihanet ettiğini düşündü.

"Onlar bir grup palyaço," diye ekledi Dugarry. "Şişirilmiş egolarıyla geldiler, Arteta 'Onları yeneceğiz' diyordu... Arsenal'in mağlup olmasına çok sevindim ve umarım bir gün kazanmak isterlerse futbol oynamaya başlarlar. Bu Arsenal değil! Bu kulübün bir tarihi var, onlar Gunners, bir mirası, bir futbol stili var. Böyle oynayamazlar, bu imkansız."