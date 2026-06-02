Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’nde elenen oyuncuları “bir grup palyaço” olarak nitelendirildi; Fransız Dünya Kupası şampiyonu, Gunners’ın “şişirilmiş egosunu” ve Mikel Arteta’nın PSG karşısındaki oyun planını sert bir dille eleştirdi
Dugarry, tahammül edilemez taktiklere sert çıktı
Arsenal, Budapeşte’de oynanan 2026 Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’ye yenildi; uzatmaların ardından 1-1 berabere biten maçta penaltılarda mağlup oldu. Kai Havertz’in 6. dakikada skoru açmasına rağmen, İngiltere şampiyonu geri çekildi ve top hakimiyetini rakibe kaptırdı.
RMC Sport'un Rothen S'enflamme programında konuşan Dugarry, Arsenal'in defansif oyununa ilişkin öfkeli bir eleştiride bulundu. "Topu uzaklaştırmalar gördük, sistematik olarak zaman kaybetmeye çalışan bir Arsenal takımı gördük. Bu kesinlikle dayanılmaz, tahammül edilemez bir durumdu," diye öfkelendi. "Ve futbol ve onu sevenler için neredeyse felaket olacak olan şey, çok az şey yaratıp çok az şey yaparak Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğiniz yanılsamasını yaratmış olmalarıydı."
Şişirilmiş ego suçlamaları
1998 Dünya Kupası şampiyonu, Arteta ve kadrosu hakkındaki değerlendirmelerinde hiç çekinmedi; takımın zihniyetini ve algılanan kibirini acımasızca eleştirdi. Dugarry, Arsenal’in Avrupa’nın en büyük sahnesinde sergilediği bu olumsuz yaklaşımla kendi tarihine ihanet ettiğini düşündü.
"Onlar bir grup palyaço," diye ekledi Dugarry. "Şişirilmiş egolarıyla geldiler, Arteta 'Onları yeneceğiz' diyordu... Arsenal'in mağlup olmasına çok sevindim ve umarım bir gün kazanmak isterlerse futbol oynamaya başlarlar. Bu Arsenal değil! Bu kulübün bir tarihi var, onlar Gunners, bir mirası, bir futbol stili var. Böyle oynayamazlar, bu imkansız."
Uzmanlar savunma odaklı yaklaşımı sorguluyor
Premier Lig şampiyonunun sergilediği temkinli taktik karşısında şaşkına dönen tek kişi Dugarry değildi. Eski Chelsea orta saha oyuncusu Craig Burley de ESPN aracılığıyla bu oyun planını eleştirdi ve üst düzey bir takımın bu kadar erken bir avantaj yakaladıktan sonra ilerici oyun tarzını terk etmesinin ne kadar tuhaf olduğuna dikkat çekti. Burley, "Açıkça söyleyelim, 6. dakikada gol attıklarında, 90. dakikaya kadar savunmaya çekilmeye çalıştılar" dedi. "6. dakikada gol atan PSG olsaydı, saldırmaya, rakibi zorlamaya ve maçı kazanmaya çalışmaya devam ederlerdi. İşte bu iki takımın sadece finale değil, futbola genel olarak yaklaşımlarındaki fark budur."
Arteta'nın takımını bundan sonra neler bekliyor?
Arsenal artık tozunu silkelip yaklaşan sezon öncesi turnesine hazırlanmalı. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak büyük bir başarı olsa da, Avrupa'da zafer kazanma yolundaki uzun bekleyişleri devam ediyor. Arteta ve teknik ekibi, yeni sezon başladığında nihayet Avrupa'yı fethedebilmek için, kritik öneme sahip maçlardaki taktiksel yaklaşımlarını gözden geçirmelidir.