Hem Almanya hem de Arsenal için en acil endişe, Timber'ın sert müdahalesinden kısa süre sonra şüpheli bir hamstring problemiyle yere yığılan Havertz etrafında yoğunlaşıyor. Forvet oyuncusu, Younes Eboutalib'in yerine oyuna girmesinden önce sağlık ekibi tarafından sahada tedavi gördü.

Bayern'in yıldızı Musiala için de durum aynı derecede kötüydü; maç öncesi ısınma sırasında görünen bir uyluk sakatlığı yaşayarak başlamasının ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna çıkamadı. Klopp, son düdüğün ardından RTL'ye konuşurken her iki oyuncuyla ilgili endişesini dile getirdi.

"İkisi de şu anda MR'dan geçiyor. Umarım tanıyı bu akşam (perşembe) alırız" diyen Klopp, şöyle devam etti: "Ama elbette bu iyi değil. Umarım ciddi bir şey değildir. Çocuklar muhtemelen bizim için forma giyemeyecek. Ama umarım nispeten kısa süre içinde yeniden sahalara dönerler."