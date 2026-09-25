Getty Images Sport
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Arsenal'ın sakatlık krizi, Kai Havertz'in Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya görevinde hamstring sakatlığı yaşamasıyla daha da kötüleşti
Klopp'un ilk maçı son dakika golüyle kabusa döndü
Klopp'un Almanya teknik direktörü olarak görev dönemi, Hollanda karşısında alınan can sıkıcı 1-1'lik beraberlikle başladı, ancak sonucun önüne Arsenal forveti Havertz'in endişe verici sakatlığı geçti. Eski Liverpool patronu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelede Felix Nmecha'nın ilk yarıdaki golünün ardından ilk maçından galibiyetle ayrılmaya doğru gidiyor gibi görünüyordu.
Ancak Cody Gakpo'nun uzatma dakikalarında attığı beraberlik golü, Klopp'un milli takım teknik direktörlüğü kariyerine galibiyetle başlamasını engelledi. Bu geç gelen yıkım, Almanya için zorlu geçen geceyi daha da ağırlaştırdı; takım, hücumdaki iki kilit yıldızını sakatlığa kurban verdi. Havertz, Quinten Timber'dan sert bir müdahale aldıktan sonra 32. dakikada oyundan alındı ve bu durum, kritik bir iç saha serisi öncesinde Arsenal'i oyuncunun durumu konusunda endişelendirdi.
- AFP
Almanya'ya çifte sakatlık darbesi
Hem Almanya hem de Arsenal için en acil endişe, Timber'ın sert müdahalesinden kısa süre sonra şüpheli bir hamstring problemiyle yere yığılan Havertz etrafında yoğunlaşıyor. Forvet oyuncusu, Younes Eboutalib'in yerine oyuna girmesinden önce sağlık ekibi tarafından sahada tedavi gördü.
Bayern'in yıldızı Musiala için de durum aynı derecede kötüydü; maç öncesi ısınma sırasında görünen bir uyluk sakatlığı yaşayarak başlamasının ardından karşılaşmanın başlama vuruşuna çıkamadı. Klopp, son düdüğün ardından RTL'ye konuşurken her iki oyuncuyla ilgili endişesini dile getirdi.
"İkisi de şu anda MR'dan geçiyor. Umarım tanıyı bu akşam (perşembe) alırız" diyen Klopp, şöyle devam etti: "Ama elbette bu iyi değil. Umarım ciddi bir şey değildir. Çocuklar muhtemelen bizim için forma giyemeyecek. Ama umarım nispeten kısa süre içinde yeniden sahalara dönerler."
Arteta eksilen kadro için endişeli
Artan sakatlık listesi, bu milli ara döneminde zaten önemli eksiklerle uğraşan Mikel Arteta için büyük bir baş ağrısı olacak. Arsenal'de Declan Rice ve Marli Salmon, sırasıyla İngiltere A Milli Takımı ve 18 Yaş Altı kadrolarından çekildi.
Ayrıca Jurrien Timber, Hollanda'nın Almanya ile oynadığı maçın kadrosuna hiç alınmadı. Hollanda Teknik Direktörü Xavi, savunmacının son sakatlık sorunlarının ardından fiziksel durumuna temkinli yaklaştığını doğruladı. Havertz'in de şimdi bu büyüyen endişe listesine katılmasıyla birlikte Arteta, Alman sağlık ekibinden gelecek olumlu haberlere umut bağlayacak.
- Getty Images Sport
Havertz için sırada ne var?
Klopp'un maç sonrası açıklamaları, Havertz ile Musiala'nın Almanya'nın önündeki üç maçı da kaçıracağına güçlü şekilde işaret ediyor. Milli takımın iç sahada ve deplasmanda Yunanistan ile karşılaşması planlanırken, araya da Sırbistan'la kritik bir randevu sıkışmış durumda.
Arsenal için şu anki öncelik, Havertz'in 10 Ekim'de Leeds United'a karşı oynanacak Premier League maçında forma giyip giyemeyeceğini belirlemek. Arteta ve teknik ekibi şimdi endişeyle MR taramasının sonuçlarını bekleyecek; umulan, şüphelenilen arka adale sorununun oyuncuyu uzun süre sahalardan uzak bırakmaması.
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