Arsenal'in Premier Lig'de yeniden canlanan mücadelesi, Şampiyonlar Ligi umutlarından vazgeçmek anlamına gelse bile, Mikel Arteta'nın önceliği olmalı

Cumartesi günü iş tamamlandı; Arteta'nın "ilk maç" olarak nitelendirdiği ve önümüzde dört finalin daha olduğu bu karşılaşmada, Arsenal formda olmayan Newcastle'ı kıl payı mağlup ederek kritik bir şekilde ligin zirvesine geri döndü. Maçtan sonra Arteta, "Elimizden geleni yapmak zorundaydık" dedi. "İlk maç bizim elimizdeydi. Başardık."

Ancak şimdi, Diego Simeone'nin Atletico'su ile fiziksel ve duygusal olarak yorucu iki maçlık Şampiyonlar Ligi yarı finali gibi ürkütücü bir ihtimal ve önemli bir dikkat dağınıklığı söz konusu. Arteta'nın bu eşleşmeye nasıl yaklaşacağı, Arsenal'in sezonunun başarısını belirleyebilir.

Bitiş çizgisi görünür hale gelirken ve bununla birlikte kuzey Londra kulübünün 22 yıllık iç saha acısını sona erdirme şansı da ortaya çıkarken, İspanyol teknik adamın bir potansiyel kupayı diğerine öncelik verip her şeyi Premier Lig'e yatırmasının zamanı kesinlikle gelmiştir.