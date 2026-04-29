Arsenal
Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal'in Premier Lig'de yeniden canlanan mücadelesi, Şampiyonlar Ligi umutlarından vazgeçmek anlamına gelse bile, Mikel Arteta'nın önceliği olmalı

Arsenal, yepyeni bir baskı düzeyiyle karşı karşıya kalmak üzere. Newcastle karşısında aldıkları hayati galibiyetle sallantıda olan Premier Lig şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtan Gunners, şimdi Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Atlético Madrid’in Metropolitano stadyumundaki ateşli atmosferine girmeye hazırlanıyor. Ancak, hem ligde hem de Avrupa’da çifte kupa kazanma ihtimali ne kadar cazip olsa da, teknik direktör Mikel Arteta büyük resme bakmak zorunda.

Cumartesi günü iş tamamlandı; Arteta'nın "ilk maç" olarak nitelendirdiği ve önümüzde dört finalin daha olduğu bu karşılaşmada, Arsenal formda olmayan Newcastle'ı kıl payı mağlup ederek kritik bir şekilde ligin zirvesine geri döndü. Maçtan sonra Arteta, "Elimizden geleni yapmak zorundaydık" dedi. "İlk maç bizim elimizdeydi. Başardık."

Ancak şimdi, Diego Simeone'nin Atletico'su ile fiziksel ve duygusal olarak yorucu iki maçlık Şampiyonlar Ligi yarı finali gibi ürkütücü bir ihtimal ve önemli bir dikkat dağınıklığı söz konusu. Arteta'nın bu eşleşmeye nasıl yaklaşacağı, Arsenal'in sezonunun başarısını belirleyebilir.

Bitiş çizgisi görünür hale gelirken ve bununla birlikte kuzey Londra kulübünün 22 yıllık iç saha acısını sona erdirme şansı da ortaya çıkarken, İspanyol teknik adamın bir potansiyel kupayı diğerine öncelik verip her şeyi Premier Lig'e yatırmasının zamanı kesinlikle gelmiştir.

    Yeniden kazanılan ivme

    Premier Lig ve ulusal kupa müsabakalarında uzayan bir dizi kötü sonucun ardından Manchester City’de alınan ağır yenilgiyle doruğa ulaşan bu süreçte, bazıları Arsenal’in şampiyonluk yarışının – ve hatta sezonunun – daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu geç aşamada da çöküşe geçeceğini bekliyor olabilirdi. Ancak, yakın geçmişte onlara ciddi sıkıntılar yaşatan rakip Newcastle'a karşı Cumartesi günü elde edilen zorlu galibiyet, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda çok ihtiyaç duyulan yeni bir soluk getirdi.

    Özellikle City'nin hafta ortasında Burnley'i yenerek Ekim ayından bu yana ilk kez Arsenal'i liderlik koltuğundan indirmesinin ardından pek çok kişi Gunners'ı çoktan yazmış olsa da, Ebereche Eze'nin Emirates'te attığı durdurulamaz erken golün belirleyici olduğu bu maç, ciddi bir zihinsel güç gösterisiydi. Arsenal, sinirleri yıpratan anlar yaşadı, ancak sonunda hayati öneme sahip üç puanı aldı. Maçın sonunda birçok oyuncu yere yığıldı, Arteta ise maçın ne kadar yoğun geçtiğini yansıtan büyük bir kutlama yaparak duygularını dışa vurdu.

    "22 yıldır şampiyon olamadığımız için, bunun güllerle süslenmiş ve güzel müziklerin eşlik ettiği bir yol olacağını beklemiyorum," dedi teknik direktör galibiyetin ardından. "Böyle olacak ve biz buna hazırız."

    Zorlu bir mücadele kapıda

    Arteta, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğu için verdiği uzun soluklu mücadelenin ne kadar zorlu olduğunun gayet farkında. Ancak bu mücadele, cumartesi günü Fulham’la oynanacak bir başka iç saha maçıyla yeniden başlamadan önce, takım Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid’le vereceği, şüphesiz çok zorlu geçecek mücadelenin ilk ayağına çıkacak.

    Lig şampiyonluğu yarışı bıçak sırtında giderken, zamanlama daha kötü olamazdı. Simeone'nin takımı, koşma gücü, fiziksel gücü, karanlık sanatlarda ustalığı ve asla pes etmeyen yaklaşımıyla ünlüdür ve Arjantinli teknik adamın yönetiminde birçok kez çok yaklaştıkları Avrupa Kupası lanetini nihayet sona erdirmek için Gunners'ı sonuna kadar zorlamaya kesinlikle kararlı olacaklardır.

    Bu takım, underdog rolünde kesinlikle parlıyor ve sezon boyunca sık sık Avrupa'nın en iyisi olarak övülen takıma karşı kendilerini sınama fırsatını büyük bir zevkle karşılayacak. Dolayısıyla, iki maçlık bu hesaplaşma, kuzey Londralılar için hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça yıpratıcı geçecek gibi görünüyor ve bu, Arteta'nın takımını Metropolitano'nun ateşli atmosferine hazırlarken göz önünde bulundurması gereken bir konu.

    Sakatlıklar ağır bir yük oluşturuyor

    Ne de olsa Arsenal, hafta sonu Newcastle karşısında zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği galibiyetin bedelini şimdiden ödüyor; Kai Havertz ilk yarıda kas problemiyle sahadan çıkmak zorunda kalırken, golcü Eze de ikinci yarıda benzer bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Martin Zubimendi de oyundan çıkarıldı; Arteta daha sonra Zubimendi’nin hasta olduğunu açıkladı.

    Teknik direktörün bu hücum ikilisinin Çarşamba gecesi Madrid'de forma giyebileceğini ummasına rağmen, Havertz, Gunners'ın İspanya'nın başkentine uçmadan önce London Colney'de yaptığı son antrenmana katılmadı ve ardından kadro dışı bırakıldı; böylece Jurrien Timber ile birlikte İspanya seyahatine katılamadı. Ancak Alman oyuncunun sezonun sonuna kadar sahalardan uzak kalması beklenmiyor.

    Arteta'nın Salı günü Eze'nin ciddi bir sorunu atlattığını ve "oynamaya hazır" olduğunu doğrulaması ve Riccardo Calafiori'nin geçirdiği hafif sakatlığın ardından takıma yeniden katılması olumlu haberlerdi. Zubimendi'nin de iyileştiği düşünülür.

    Tüm bunlar, Arsenal kadrosunun, aylarca dört cephede mücadele ettikleri yorucu bir sezonun ardından fiziksel sınırlarına yaklaştığını gösteriyor. Bu sezon, sakatlıklar zaten büyük bir engel oluşturdu ve 19 birinci takım oyuncusu en az bir lig maçını kaçırdı.

    Nadir bir fırsat

    Arsenal ve Arteta, kupayı kaldırma favorilerinden biri olan Bayern Münih veya Paris Saint-Germain ile karşılaşmadıkları için şükretmeliler. Atlético, son beş lig maçından dördünü ve Real Sociedad’a karşı penaltılarda kaybettiği Copa del Rey finalini de kaybederek La Liga’da zirveden çok uzak kalmış ve ligde pek de ciddiye almamış gibi görünüyor.

    Los Colchoneros'un Şampiyonlar Ligi yarı finallerine ulaşma yolunda, ligdeki rakibi Barcelona'nın her iki maçta da kırmızı kart görmesi büyük bir yardımcı oldu, ancak buna rağmen bazı anlarda maçı elinden kaçıracak gibi göründü.

    Atletico formda olduğunda zorlu bir rakip olmaya devam etse de, Arteta için bu büyük sahnede Guardiola'nın izinden giderek rotasyon yapma şansı var. Bu da Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus ve hatta 16 yaşındaki Max Dowman gibi ilk 11'in kenarında kalan oyunculara güvenmek anlamına gelir.

    Bunlar, teknik direktör onlara güvenirse, Arsenal'i Atletico sınavından geçirebilecek kaliteye sahip yedek oyuncular. Eğer iki maçta işi halledebilirlerse, Arteta 30 Mayıs'ta final geldiğinde artık Premier Lig şampiyonluk yarışının büyük dikkat dağınıklığına maruz kalmayacak ve son bir kez daha odaklanabilecektir.

    Pep'in izinden git

    Sezonun başlarında Arsenal'in kadro derinliği çokça konuşulmuş ve bu durum, takımın sezonun ilk yarısında şampiyonluk favorisi olmasının nedeni olarak gösterilmişti. Baskının doruk noktasına ulaştığı bu dönemde sakatlıklar ve yorgunluk etkisini göstermeye başladıkça, artık bu kadro derinliğine gerçekten güvenmenin zamanı geldi.

    Arteta, şampiyonluk rakibi ve eski mentoru Pep Guardiola'dan bir ders alabilir; Katalan teknik adam, hafta sonu Man City'nin FA Cup yarı finalinde büyük ölçüde değiştirilmiş bir ilk 11'i sahaya sürerek önceliklerinin nerede olduğunu açıkça ortaya koydu. Saha genelinde nadir görülen bir ilk 11 vardı; kupa kalecisi James Trafford, Gianluigi Donnarumma'nın yerini aldı; pek fazla forma şansı bulamayan John Stones ve Nathan Ake stoper ikilisini oluşturdu; Rayan Ait-Nouri sol bekte başladı; Nico Gonzalez, Mateo Kovacic ve Tijjani Reijnders orta sahanın üçlüsünü oluşturdu; Omar Marmoush, Erling Haaland'ın önünde forvet hattını oluştururken, Phil Foden onun yanında yer aldı.

    Maç başlamadan önce, ikinci lig takımı Southampton karşısında riskler daha düşük gibi görünüyordu, ancak Wembley'de ikinci kadroyla oynayan City, maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala 1-0 gerideyken, Guardiola'nın, takımının FA Cup şansını feda etmeye hazır olduğu anlaşıldı. Bu, kilit oyuncularının Premier League şampiyonluk yarışının geri kalanında formda ve hazır olmaları anlamına geliyordu; tabii ki, son dakikalarda dramatik bir geri dönüş yaparak finale kalmayı başarsalar bile.

    Fırsat algısı

    City'nin Wembley'deki performansı ve hafta ortasında Burnley'e karşı aldığı zorlu galibiyet, Arteta'nın Metropolitano'da taktik değişikliğine gitmesi için yeterli bir motivasyon kaynağı olmalı. Guardiola'nın adamları, birçok Premier League taraftarını Arsenal'i geçip şampiyonluğa ulaşacaklarına ikna eden son dönemdeki özgüvenlerinden aniden yoksun görünüyordu ve her iki maçtaki işçi ruhlu performansları, Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth ve Aston Villa ile oynayacakları kalan maçlarda puan kaybedebileceklerini gösteriyor.

    Gunners bu durumdan yararlanmak zorunda. Hafta sonu Newcastle'ı mağlup eden kuzey Londralılar, Opta'ya göre Mayıs ayı sonlarında Premier League kupasını havaya kaldırma şansını yüzde 72,44 olarak korurken, City'nin şansı yüzde 27,56'da. Cumartesi günü Fulham'ı yenmeleri halinde, zirvede 6 puanlık bir avantajla psikolojik üstünlük sağlayacaklar. Şampiyonluk rakiplerinin iki maç eksiği olsa bile, performanslarının düşüşe geçtiği bir dönemde Guardiola ve ekibinin hata yapma lüksü kalmıyor.

    Arteta, yıl başından bu yana Arsenal'in önceliklerini dengelemekte zorlanmış olabilir, ancak Atletico maçı yaklaşırken odak noktasının nerede olması gerektiği çok açık; şimdi, ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu feda etmek zorunda kalsalar bile, Gunners'ın Premier Lig'deki mücadelesini her şeyin üstünde tutma zamanı geldi.

