Getty/GOAL
Çeviri:
'Arsenal'ın potansiyeli var' - Manchester United efsanesi Wayne Rooney'den Premier League şampiyonluk yarışı için DEV tahmin
Arsenal'ın şampiyonluğa ulaşacağı öne sürüldü
Rooney, Arsenal'ın bu sezon Premier League şampiyonluğunu başarıyla koruyacağını söyledi. Beş kez lig şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu, Mikel Arteta'nın takımını açık ara favori olarak görüyor ve hatta şampiyonluk yarışında "rakiplerinden kopabileceklerine" inanıyor. Arsenal, geçen sezon İngiltere şampiyonu olarak 22 yıllık hasrete son vermişti ve kupayı korumak için son derece güçlü bir konumda görünüyor.
Şampiyonluk savunmasına cuma gecesi Premier League'e yeni yükselen Coventry City karşısında başlayacaklar. Arsenal, Community Shield'da Manchester City'yi mağlup ederek sezonun ilk kupasını da şimdiden kazandı. Arteta'nın ekibi maça damga vururken, yeni sezon öncesinde verdiği güçlü mesaj niteliğindeki galibiyetle önemli bir gözdağı verdi.
- (C)Getty Images
Rakipler teknik direktör değişimleriyle karşı karşıya
Stick to United podcastinde konuşan Rooney, Arsenal'ın zirvedeki muhtemel rakiplerini çevreleyen belirsizliğe dikkat çekti. Birkaç büyük kulübün şu anda önemli geçiş süreçlerinden geçtiğini belirtti.
"Arsenal ve Manchester City'ye bakıyorsunuz, Chelsea bu sezon çok daha iyi olacak, Tottenham daha iyi olacak. Liverpool da var. Yani zor olacak," diye açıkladı Rooney.
"Arsenal'ın ligi açık ara önde bitirme potansiyeli var ama onların arkasında çok fazla değişiklik görebiliriz. Manchester City'nin Pep Guardiola olmadan nasıl bir performans göstereceğini ya da Liverpool'un nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz ama bence onlar daha iyi olacak ve Chelsea de Tottenham'la birlikte kesinlikle daha iyi olacak.
"Bu yüzden bence bu sezon daha zor olacak ve Manchester United'ın ilk dört civarında kalıp rekabetçi olmayı sürdürdüğünden emin olması gerekiyor. Bence Arsenal şampiyonluğun favorisi ama United, Manchester City'den ikinciliği kapıp yeniden yapılanmaya başlayabilir ve belki gelecek sezon şampiyonluk yarışına girebilir mi?"
United, ilk dördün istikrarını hedefliyor
United'ın şansı sorulduğunda Rooney, takımın sezonu dördüncü sırada bitireceğini öngördü. Teknik direktör Carrick'i, Manchester United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı için övdü ancak bu seviyeyi korumanın zor olacağı uyarısında bulundu.
“İlk dört içinde olmayı kabul ederim. Bence belki dördüncülük, hâlâ iki ya da üç oyuncu daha almaları gerektiğini düşünüyorum” dedi Rooney. “Michael Carrick, Man United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için harika bir iş çıkardı. Bu yüzden artık kulübün orada kalması gerekiyor.
“Bu yıl Premier Lig'i kazanacaklarını düşünmenin gerçekçi olmadığını düşünüyorum, bence kazanamayacaklar. Bu dönem, United'ın şampiyon olan ve bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla daha da iyi olacaklarını düşündüğüm Arsenal'a yeterince yakın kalması açısından çok önemli.”
Gelecekteki başarıya doğru ilerlerken
Arteta'nın ekibi, yaz transfer döneminde Bruno Guimaraes ve Christos Tzolis'in kadroya katılmasıyla daha da güçlendi. Kuzey Londra temsilcisi ayrıca transfer dönemi resmen kapanmadan önce yeni bir stoper ve bir santrfor daha için de aktif şekilde girişimlerini sürdürüyor.
Bu arada Manchester United, orta sahasını güçlendirmek için Youri Tielemans ve Andrey Santos'u kadrosuna kattı ve Newcastle'ın yıldızı Lewis Hall da dahil olmak üzere başka birçok isimle anılmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun