Stick to United podcastinde konuşan Rooney, Arsenal'ın zirvedeki muhtemel rakiplerini çevreleyen belirsizliğe dikkat çekti. Birkaç büyük kulübün şu anda önemli geçiş süreçlerinden geçtiğini belirtti.

"Arsenal ve Manchester City'ye bakıyorsunuz, Chelsea bu sezon çok daha iyi olacak, Tottenham daha iyi olacak. Liverpool da var. Yani zor olacak," diye açıkladı Rooney.

"Arsenal'ın ligi açık ara önde bitirme potansiyeli var ama onların arkasında çok fazla değişiklik görebiliriz. Manchester City'nin Pep Guardiola olmadan nasıl bir performans göstereceğini ya da Liverpool'un nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz ama bence onlar daha iyi olacak ve Chelsea de Tottenham'la birlikte kesinlikle daha iyi olacak.

"Bu yüzden bence bu sezon daha zor olacak ve Manchester United'ın ilk dört civarında kalıp rekabetçi olmayı sürdürdüğünden emin olması gerekiyor. Bence Arsenal şampiyonluğun favorisi ama United, Manchester City'den ikinciliği kapıp yeniden yapılanmaya başlayabilir ve belki gelecek sezon şampiyonluk yarışına girebilir mi?"