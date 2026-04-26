Arsenal'in orta saha oyuncusu, "haftalarca zorlanmasının" ardından kendisine Andrea Pirlo ya da Paul Scholes gibi olmadığı söylendi; Gary Neville ise 51 milyon sterlinlik Gunners yıldızının formsuzluğundan pek etkilenmedi

Kuzey Londra'da oynanan gergin karşılaşma sırasında yorumcu kabininden konuşan Neville, Martin Zubimendi hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Real Sociedad'dan 51 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) yüksek bedelli bir transferle Arsenal'e katılan İspanyol oyuncu, Premier Lig'e geldiğinde pek çok kişinin beklediği şekilde maçın temposunu belirleyemediği için eleştirilerin odağına oturdu.

Neville, Sky Sports'a "Sezon başında Zubimendi'nin harika bir transfer olduğunu düşünmüştüm" dedi. "Arsenal için iyi bir oyuncu oldu ama şu anda Zubimendi'nin tam da bu noktada fark yaratmasını bekliyordum. Fark yaratacak oyuncu kim olacak? Ama ben şunu düşündüm... [Andrea] Pirlo'yu, [Paul] Scholes'u, Rodri'yi veya Bernardo Silva'yı düşünün - bu tür bir maçta oyunu yönlendirebilen, Arsenal'e topu kazandırabilen, takımı organize edip otoriteyle yönetebilen bir oyuncu. Oysa o bunu gösteremiyor. Maçlarda zorlanıyor ve bu durum birkaç haftadır devam ediyor."