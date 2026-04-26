Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'in orta saha oyuncusu, "haftalarca zorlanmasının" ardından kendisine Andrea Pirlo ya da Paul Scholes gibi olmadığı söylendi; Gary Neville ise 51 milyon sterlinlik Gunners yıldızının formsuzluğundan pek etkilenmedi
Neville’in orta saha değerlendirmesi
Kuzey Londra'da oynanan gergin karşılaşma sırasında yorumcu kabininden konuşan Neville, Martin Zubimendi hakkındaki değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Real Sociedad'dan 51 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) yüksek bedelli bir transferle Arsenal'e katılan İspanyol oyuncu, Premier Lig'e geldiğinde pek çok kişinin beklediği şekilde maçın temposunu belirleyemediği için eleştirilerin odağına oturdu.
Neville, Sky Sports'a "Sezon başında Zubimendi'nin harika bir transfer olduğunu düşünmüştüm" dedi. "Arsenal için iyi bir oyuncu oldu ama şu anda Zubimendi'nin tam da bu noktada fark yaratmasını bekliyordum. Fark yaratacak oyuncu kim olacak? Ama ben şunu düşündüm... [Andrea] Pirlo'yu, [Paul] Scholes'u, Rodri'yi veya Bernardo Silva'yı düşünün - bu tür bir maçta oyunu yönlendirebilen, Arsenal'e topu kazandırabilen, takımı organize edip otoriteyle yönetebilen bir oyuncu. Oysa o bunu gösteremiyor. Maçlarda zorlanıyor ve bu durum birkaç haftadır devam ediyor."
- Getty Images Sport
Emirates'te taktiksel mücadeleler
Eski Manchester United savunma oyuncusu, Mikel Arteta için giderek artan bir taktiksel endişeye dikkat çekerek, Zubimendi, Declan Rice ve Martin Odegaard arasındaki dengenin bozulmuş gibi göründüğünü belirtti. Neville, bu üçlünün aynı alanları işgal ediyor gibi göründüğünü ve bunun da akıcılık eksikliğine yol açarak konuk takımın ev sahibi takımdan daha fazla top hakimiyetine sahip olmasını sağladığını gözlemledi. Nitekim Magpies, maçı yüzde 55'lik top hakimiyetiyle tamamladı; bu istatistik, yorumcuyu şaşırttı.
Neville, "Odegaard [bugün] daha geriye çekildi, ancak sorun şu ki, Odegaard geriye çekildiğinde Rice de geriye çekiliyor ve Zubimendi zaten geride bulunuyor," diye açıkladı. "Böylece üç oyuncu, ya da en azından ikisi geriye çekilmiş oluyor. Bu olmamalı. Onların birbirleriyle rotasyon yapmasını istersiniz ve orada birinin savunma ve beklerle oyunu bağlamasını istersiniz. Bana bugün Zubimendi, Rice ve Odegaard, Newcastle orta sahası tarafından oyun olarak geride bırakılmış gibi geldi."
Gunners kıl payı kurtuldu
Orta saha mücadelesi eleştirilere maruz kalsa da, Arsenal, Eberechi Eze’nin muhteşem bir hareketi sayesinde galibiyet puanlarını almaya yetti. İngiltere milli takım oyuncusu, maçı erken bir aşamada kopardı; Zubimendi orta sahada çok çaba sarf etse de, Sandro Tonali gibi oyuncuların maç üzerinde etkisini göstermesini engelleyemedi. Şampiyonluk umutları olan takım için gergin bir akşam oldu ve galibiyeti garantilemek için David Raya'nın reflekslerine ve Yoane Wissa'nın son dakikalarda kaçırdığı gol şansa güvenmek zorunda kaldılar.
Neville ayrıca sahada diğer bölgelerde de golcü vasıflarının eksikliğine dikkat çekti ve özellikle oyuna sonradan giren Viktor Gyokeres'ten bahsetti. "Gyokeres'in önemli anlarda golleri atıp skoru 2-0'a getireceğini düşünmüştüm," diye ekledi. "O kontratakta son vuruş kalitesinin eksikliği kötüydü. Bundan daha iyisini yapması gerekiyor." İsveçli forvet, devre bitmeden sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Kai Havertz'in yerine girmişti.
- Getty Images Sport
Son düzlük: Zubimendi eleştirenleri susturabilecek mi?
Neville'in dikkat çektiği son dönemdeki form düşüşüne rağmen, Zubimendi yaz transfer döneminde takıma katıldığından beri Arteta'nın planlarında vazgeçilmez bir isim oldu. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm turnuvalarda toplam 50 maça çıktı; altı gol ve üç asistle katkı sağlarken, şu ana kadar sadece bir Premier Lig maçını kaçırdı. Çalışkanlığı nadiren sorgulanıyor olsa da, şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken, Pirlo'yu aratmayacak performanslar sergileme baskısı giderek artıyor.
Arsenal, sezonun son haftalarına hazırlanırken, şu anda Manchester City'nin üç puan önünde yer alıyor, ancak rakiplerinin bir maçı eksik. Arteta için, Gunners'ın 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son verebilmesi için yaz transferini en iyi formuna kavuşturmanın bir yolunu bulması çok önemli olacak. Zubimendi'nin eleştirenleri susturup Neville'in talep ettiği otoriteyi sağlayıp sağlayamayacağı ise henüz bilinmiyor.