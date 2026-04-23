"Arsenal'in onu kovacağını sanmıyorum" - Eski forvet, "cesaret eksikliği" eleştirilerine yanıt verirken, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğunu kaçırması halinde Mikel Arteta'nın neden yine de ayrılabileceğini açıklıyor

Arsenal, büyük bir üstünlük sağladıktan sonra zirveden düşüyor; bu, ilk kez yaşanan bir durum değil. Bunu göz önünde bulundurursak, işi sonuna kadar getirememesinin sebebi nedir?

Zamanlaması kötü olan tökezlemelerin sinirlilik, yorgunluk veya cesaret eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Dickov şöyle dedi: “Bence sakatlıklar da bir rol oynuyor. Bu bir mazeret değil. Son haftalara bakarsanız, [Riccardo] Calafiori ve [Jurrien] Timber gibi Arsenal'in oyun tarzı için çok önemli olan iki oyuncunun aynı anda sakatlık yaşaması büyük bir darbe oldu. İnsanlar, [Bukayo] Saka'nın istatistiksel olarak en iyi sezonunu geçirmediğini söylüyor, ancak o sahada olduğunda takım üzerinde hala çok büyük bir etkisi var.

“Öte yandan, City'ye bakarsanız, sezonun başlarında sakatlıkları vardı, ama şimdi tamamen formda bir kadroya sahipler ve resmen uçuyorlar. Bazen zamanlama her şeydir. Sezonun bu aşamasında Man City'nin sahip olduğu deneyimle hızlı bir başlangıç yapması tesadüf değil.

“Arsenal'in bakış açısından, bunun cesaret eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Bence tüm sezon boyunca harika oynadılar. Diğer sezonlarda gözden kaçabilecek birkaç küçük hata yaptılar, ancak Man City ensenizdeyken bu hatalardan kurtulamazsınız çünkü onlar işini iyi biliyor.

“İnsanlar De Bruyne'lerin gittiğini söylüyor, ki gittiler, Kyle Walker'ların gittiğini söylüyor, ki gittiler. Ama son birkaç haftadır, o soyunma odasında hala seri şampiyonlar olan oyuncular olduğunu söylüyorum.

“Bu sezon [Gianluigi] Donnarumma ile Şampiyonlar Ligi’nde, İtalya ile şampiyonluklar kazandılar. Bir de Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland var. Bütün bu oyuncular oradaydı, gördü ve başardı. Aynı anda sahada olmayabilirler, ama o soyunma odasında bu hayati önem taşıyor.

“Diğer sezonlarda, diğer kulüplerde, diğer takımlarda, Arsenal bu kadar önde olduğunda, biraz pes etmiş olabileceklerini düşünüyorum. Ancak City, sahip oldukları deneyim sayesinde, devam ederlerse arayı kapatabileceklerini biliyor ve bunu bir kez daha gösterdiler.”