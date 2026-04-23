Getty
Çeviri:
"Arsenal'in onu kovacağını sanmıyorum" - Eski forvet, "cesaret eksikliği" eleştirilerine yanıt verirken, Gunners'ın Premier Lig şampiyonluğunu kaçırması halinde Mikel Arteta'nın neden yine de ayrılabileceğini açıklıyor
- AFP
Arsenal en son ne zaman Premier Lig şampiyonluğunu kazandı?
Gunners, ligin zirvesinde sahip oldukları 9 puanlık avantajı yavaş yavaş yitirdi; Etihad Stadyumu’nda Manchester City’ye karşı alınan yenilgi ise özellikle ağır bir bedel oldu. 200 günden fazla bir süre liderlik koltuğunda oturan Arteta’nın takımı, birdenbire ikinci sıraya geriledi.
Arteta, üst üste üç sezonda ikincilik elde etti. Arsenal, efsanevi "Invincibles"in 2003-24 sezonunda kulübün son lig şampiyonluğunu kazandığından bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaşmanın yolunu bulamadı.
Arteta gelecek sezon da Arsenal'in başında olacak mı?
Kaçınılmaz olarak, Arteta’nın geleceği ve bir kez daha şampiyonluğu kıl payı kaçırmanın onun için ne anlama gelebileceği konusunda spekülasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Eğer büyük kupalar bir kez daha kaçarsa, şu anda takımın başında olan ismin gelecek sezonun ilk gününde de görevde olup olmayacağı sorusuna yanıt veren eski Arsenal forveti Dickov, MrQ aracılığıyla GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Arsenal’in onu kovacağını sanmıyorum. Gerçekten de, göreve geldiğinden bu yana yaptığı iş, takımın ve kulübün şu anki durumu göz önüne alındığında, her şey tamamen farklı bir hal aldı; Avrupa'nın ve Premier League'in zirvesinde mücadele ediyorlar.
“Ancak birkaç hafta önce dört kupa kazanma şansı varken sezonu hiçbir kupa kazanamadan bitirirlerse, durumun zorlaşacağını düşünüyorum. Bu, yapılması zor bir konuşma olacak. Arsenal'in onu kovacağını sanmıyorum, ancak Mikel, takımı elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünebilir.”
- AFP
Beş maç mı, yoksa 10 yıl mı: Arteta'nın geleceği mercek altında
Orada alınacak büyük kararların, Diego Simeone veya Luis Enrique gibi diğer isimlerin potansiyel olarak göreve gelme olasılığından etkilenip etkilenmeyeceği sorusu üzerine Dickov şunları ekledi: “Bunun kulübü etkileyeceğini sanmıyorum. Bence bu, Mikel Arteta’nın kararı olduğu kadar kulübün de kararı olacaktır.
“Mesele, Mikel'in takımı elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüp düşünmediğidir. O gururlu bir adam. Eğer sezonu eli boş bitirirlerse, çok üzülecektir. Belki de kulüple oturup karşılıklı bir anlaşmaya varmak ya da bir tür uzlaşmaya varmak için doğru zamanın geldiğini hissedebilir.
“Bu, futbolun ne kadar çılgın bir oyun olduğunu gösteriyor. Sezonun son beş maçı kaldı. Eğer Premier Lig'i kazanırsa, önümüzdeki 10 yıl boyunca orada kalabilir. Yaşadığımız dünya gerçekten çılgın. Eğer hiçbir şey kazanamadan bitirirlerse, devam etmeleri zor olacak. Bunun nedeni sadece bu sezon değil, önceki sezonlarda yaşananlar da.”
Yerleşik sorunlar: Arsenal'in şampiyonluk mücadelesindeki zorlukların sebebi nedir?
Arsenal, büyük bir üstünlük sağladıktan sonra zirveden düşüyor; bu, ilk kez yaşanan bir durum değil. Bunu göz önünde bulundurursak, işi sonuna kadar getirememesinin sebebi nedir?
Zamanlaması kötü olan tökezlemelerin sinirlilik, yorgunluk veya cesaret eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorulduğunda Dickov şöyle dedi: “Bence sakatlıklar da bir rol oynuyor. Bu bir mazeret değil. Son haftalara bakarsanız, [Riccardo] Calafiori ve [Jurrien] Timber gibi Arsenal'in oyun tarzı için çok önemli olan iki oyuncunun aynı anda sakatlık yaşaması büyük bir darbe oldu. İnsanlar, [Bukayo] Saka'nın istatistiksel olarak en iyi sezonunu geçirmediğini söylüyor, ancak o sahada olduğunda takım üzerinde hala çok büyük bir etkisi var.
“Öte yandan, City'ye bakarsanız, sezonun başlarında sakatlıkları vardı, ama şimdi tamamen formda bir kadroya sahipler ve resmen uçuyorlar. Bazen zamanlama her şeydir. Sezonun bu aşamasında Man City'nin sahip olduğu deneyimle hızlı bir başlangıç yapması tesadüf değil.
“Arsenal'in bakış açısından, bunun cesaret eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Bence tüm sezon boyunca harika oynadılar. Diğer sezonlarda gözden kaçabilecek birkaç küçük hata yaptılar, ancak Man City ensenizdeyken bu hatalardan kurtulamazsınız çünkü onlar işini iyi biliyor.
“İnsanlar De Bruyne'lerin gittiğini söylüyor, ki gittiler, Kyle Walker'ların gittiğini söylüyor, ki gittiler. Ama son birkaç haftadır, o soyunma odasında hala seri şampiyonlar olan oyuncular olduğunu söylüyorum.
“Bu sezon [Gianluigi] Donnarumma ile Şampiyonlar Ligi’nde, İtalya ile şampiyonluklar kazandılar. Bir de Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland var. Bütün bu oyuncular oradaydı, gördü ve başardı. Aynı anda sahada olmayabilirler, ama o soyunma odasında bu hayati önem taşıyor.
“Diğer sezonlarda, diğer kulüplerde, diğer takımlarda, Arsenal bu kadar önde olduğunda, biraz pes etmiş olabileceklerini düşünüyorum. Ancak City, sahip oldukları deneyim sayesinde, devam ederlerse arayı kapatabileceklerini biliyor ve bunu bir kez daha gösterdiler.”
- AFP
Sonuna kadar mücadele: Manchester City şu anda attığı gol sayısıyla lider durumda
2025-26 sezonunun son beş maçı kala, zirvedeki rekabet daha sıkı olamazdı. Arsenal ve City’nin galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve puanları aynı; her iki takımın gol farkı da +37. Pep Guardiola’nın takımı, Gunners’tan üç gol daha fazla attığı için şu anda lider konumda.
Arteta'nın oyuncuları, Cumartesi günü Newcastle'ı ağırlayacakları maçta liderliği geri alma fırsatı bulacak. City ise aynı saatte FA Cup yarı finalinde Championship ekibi Southampton ile karşılaşacak.