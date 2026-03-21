Goal.com
Canlı
Arsenal final frontier GFXGOAL

Çeviri:

Arsenal'in önceki galibiyetlerinin hiçbir önemi yoktu – ancak Carabao Kupası finalinde Man City'yi yenmesi, Premier Lig'de bir dönüm noktası olabilir

Arsenal, Pazar günü Wembley'de Carabao Kupası finalinde ezeli rakibi Manchester City ile karşılaşacak ve altı yıllık kupa hasretine son vermeyi hedefliyor. Daha da geriye gidersek, Gunners, Arsène Wenger'in hâlâ teknik direktörlük görevini sürdürdüğü ve Mikel Arteta'nın Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak ilk sezonunu yeni tamamladığı 2017 FA Kupası zaferinden bu yana seyircilerin önünde kupa kazanamadı.

21. yüzyıldaki en dip noktaları olarak görülen o iki galibiyetten bu yana, Arsenal yeniden İngiltere ve Avrupa’nın en korkulan takımlarından biri haline geldi. Arteta, sıfırdan bir takım kurmak için gerekli zaman ve kaynakları elde ettikten sonra, kendi vizyonuna uygun müthiş bir kadro oluşturdu.

Ancak bu takım - Unai Emery döneminden kalan gelişigüzel bir karışım değil, devasa savunmacılar ve acımasız bir verimlilikten oluşan bu grup - henüz somut bir zaferin tadını çıkaramadı. Ayrıca, pandemi döneminden bu yana Premier Lig şampiyonluk yarışını etkileyecek veya bir kupa kazanmalarına yol açacak şekilde City'yi anlamlı bir şekilde yenemediler. Bu Pazar, bu iki hayaletin de üstesinden gelmek için sahip olacakları en iyi şans.

  • Manchester City v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Berbat bir performans

    Mayıs 2016'dan Ekim 2023'e kadar uzanan bu dönemde Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'yi yenemediği tam 15 maçlık bir seriye imza attı ve Guardiola'nın takımına karşı 13 kez mağlup oldu. Bu verimsiz dönem, en azından 2017 ve 2020'deki FA Cup yarı finallerindeki galibiyetler ve 2023'teki Community Shield'da penaltılarla kazanılan zaferle bölündü, ancak City'nin Gunners'ı alt ettiğine dair hissi yine de silmek mümkün değildi.

    Bu durum, serinin devam ettiği süre boyunca çoğu zaman pek önemsizdi. City ve Arsenal genellikle aynı anda Premier Lig şampiyonluğu için mücadele etmiyordu. Ancak 2022-23 sezonunda Arteta'nın takımı beklenmedik bir şekilde büyük bir sıçrama yaptığında, bu karşılaşma ulusal ölçekte önem kazandı.

    Kraliçe II. Elizabeth'in vefatının ardından maçların yeniden planlanması gerektiğinden, Arsenal 2022-23 sezonunun ikinci yarısında City ile iki kez oynamak zorunda kaldı ve bu da baskıyı daha da artırdı. Gunners her iki maçta da ezici bir şekilde mağlup oldu ve şampiyonluğu 5 puan farkla kaçırdı. 248 gün boyunca liderlik koltuğunda kalan takım, şampiyonluğu kaçıran takımlar arasında bir rekor kırdı.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Galibiyet serisini sonlandırmak

    2023 yılının Ekim ayında City, Emirates Stadyumu'na konuk olduğunda, Arsenal artık herkesin tanıdığı bir takım haline gelmişti. Bu nedenle Guardiola'nın oyuncuları da onlara saygıyla yaklaştı.

    2022-23 sezonunda Arsenal, "büyük altı" takımın hepsini en az bir kez yendi, ancak City, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar geçemedikleri tek takımdı. Onlara, yeniden doğrudan rakip olmaya kararlı olduklarını göstermeleri şarttı.

    2023-24 sezonundaki ilk karşılaşmaları, Gabriel Martinelli'nin son dakikalarda attığı galibiyet golüyle 0-0 berabere bitecek gibi görünüyordu, ancak bu golle o anda City'den iki puan öne geçtiler. Omuzlarından büyük bir yük kalkmıştı.

    Arteta, galibiyetin önemi hakkında "Bunun bir engel olup olmadığını bilmiyorum, ama bunu aşmamız gerekiyordu" dedi. "Harika bir duygu. Onları yenemediğimiz o kadar uzun yıllar geçti ki, bunu hissedebiliyordunuz. Bugün bence dünyanın en iyi takımını yendik."

  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rodri'nin mesajı

    2023-24 sezonunun ikinci karşılaşması, şampiyonluk yarışı açısından çok daha büyük önem taşıyordu. 2024 Mart ayı sonunda Liverpool puan tablosunun zirvesinde yer alıyordu, ancak Arsenal, Etihad Stadyumu’ndaki galibiyetle birinci sıraya yükselebilirdi.

    Maç yine çekişmeli geçti, ancak bu kez golsüz sona erdi. Arteta tam anlamıyla defansif bir taktik izlememişti, ancak takımı, Arsenal'in yıllardır City deplasmanında sergilemediği kadar konservatif bir oyun sergiledi. Bir bakıma bu anlaşılabilir bir yaklaşımdı, ancak City'nin sadece bir puan farkla şampiyonluğu kazanmasıyla bu taktik geç de olsa eleştirilere maruz kaldı.

    Premier League kupasını üst üste dördüncü kez kaldırdıktan sonra Rodri, Arsenal hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. "Dürüst olmak gerekirse, bence mesele burada," dedi ve kafasını işaret etti. "Mesele zihniyet. Arsenal de [şampiyonluğu] hak ediyor, inanılmaz bir sezon geçirdiler, ama bence fark burada [kafalarında]ydı.

    "Buraya geldiklerinde, Etihad'da bizimle karşılaştılar, onları gördüm ve dedim ki: 'Ah, bu adamlar, bizi yenmek istemiyorlar, sadece beraberlik istiyorlar'. Ve o zihniyet, bizim aynı şekilde davranacağımızı sanmıyorum. Ve onları yakaladık. Sonunda, bize bir puan verirseniz, ne kadar zor olsa da son yedi, sekiz maçı kazanırız. Yani bence mesele zihniyete bağlı."

    Rodri için, yarışın sonucu belli olduktan sonra bunu söylemek çok kolaydı. City, son maç öncesinde Tottenham Hotspur'u zorlukla geçtikten sonra, son gün öncesinde sahip olduğu bir puanlık avantajı neredeyse elinden kaçırmıştı. Yine de tarih, kazananlar tarafından yazılır ve Arsenal henüz kendi hikayesini yazma şansını yakalayamadı.

  • Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rekabeti alevlendirmek

    Arsenal ile City arasındaki rekabet, her iki takımın da sonunda şampiyonluğa yaklaşamamış olmasına rağmen, 2024-25 sezonunda nefretin yeni boyutlarına ulaştı. Eylül 2024'te Etihad'da oynanan karşılaşma tarihe geçecek bir maçtı; konuk takım geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçti, ancak ilk yarının bitiminde Leandro Trossard'ın tartışmalı bir şekilde oyundan atılmasıyla maçın gidişatı dramatik bir şekilde değişti. Arteta'nın adamları direndi ve 2015'ten bu yana City'nin sahasında ilk galibiyetlerini almaya çok yakındılar, ancak John Stones 98. dakikada skoru eşitledi.

    Maç sırasında Erling Haaland, Gabriel Magalhaes ile sürekli çatıştı. Norveçli oyuncu, sahaya adımını atmadan önce, ilk kez forma giyen Myles Lewis-Skelly'ye "bu genç kim?" diye sorarak alay etti. Forvet, maçtan sonra Arteta'ya "alçakgönüllü ol" dedi.

    Etihad'dan ayrılan birçok oyuncunun Emirates'te yeni bir yuva bulmasına rağmen, Arsenal daha önce City'yi pek sevmiyordu, ancak bu olay, nefretlerini yeni bir seviyeye taşımış gibi görünüyordu. City, aynı sezonun ilerleyen dönemlerinde 5-1'lik bir hezimete uğradı. Artık ilk 11'in değişmez ismi olan Lewis-Skelly, gol attı ve Haaland'ın "zen" kutlamasını taklit etti. Sevinçli taraftarlar tribünlerden "Erling Haaland, alçakgönüllü ol, seni s***" diye tezahürat yaptı.

    Guardiola'nın City'sini 5-1 yenmek, göz ardı edilecek veya tarihten silinecek bir şey değil. Hatta bu, Arsenal'in içinde hâlâ kalan korkuyu tamamen ortadan kaldırmış olabilir. Ancak, Pazar akşamı Carabao Kupası'nı kaldıran Arteta'nın takımı olmazsa, insanlar bu engeli gerçekten aştıklarını tekrar sorgulayacaklardır.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Duruma ayak uydurmak

    Arsenal, City ile oynadığı son altı maçta yenilgi yüzü görmedi; bu durum, öncesindeki 15 maçlık galibiyetsiz serisiyle kıyaslandığında büyük bir fark oluşturuyor. Eylül ayında 1-1 berabere biten maçta Guardiola’nın 11 oyuncuyu topun arkasına çekmesi, bir saygı göstergesiydi. Artık Gunners, Premier Lig’in “büyük altı”sının ezik takımı değil; aksine taç giymeyi bekleyen bir takım.

    Aslında, "bekleyen" ifadesi tam olarak doğru değil. Arsenal, bu kupa finalinden başlayarak sahaya çıkıp hak ettiklerini almak zorunda. Kupa onlara altın tepside sunulmayacak, tek maçlık bir karşılaşmada kazanacak ya da kaybedecekler.

    Bazen kupa finalinde soğukkanlılığını korumak için, o anın büyüsüne kapılmadan maçı oynamak gerektiği hissi uyandırır. Arsenal'in durumunda ise tam tersi geçerli olabilir. Bu oyuncu grubu daha önce hiç birlikte kupa finali oynamadı ve bunu diğer maçlar gibi ele almaları gerektiği düşüncesi, Guardiola'nın City'sini hafife almalarına yol açabilir; zira Katalan teknik direktör, İngiltere'de geçirdiği süre boyunca altı ulusal kupa kazandı.

    Arsenal, dünyaya ulaşabilecekleri daha yüksek bir seviyeye, devreye sokabilecekleri başka bir vitese sahip olduklarını göstermelidir. Metodik, duran toplara dayalı oyun tarzları eleme maçlarına uygundur, ancak o günkü galibiyetten daha fazlasının söz konusu olduğu bir maçta City'yi yenmek için bu yeterli olacak mı?

  • Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Dörtlü ifade

    Sezonun bu aşamasına dört turnuvada da hâlâ yer alan herhangi bir takım, dörtlü kupayı kazanma iddialarıyla gündeme oturur. Bu, İngiliz futbolunda hâlâ eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır. Üçlü kupayı bile sadece üç kez başaran takım vardır: City (2023) ve Manchester United (1999) hem Premier Lig’i, hem FA Kupası’nı hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmışken, Guardiola’nın takımı ise iç sahada üçlü kupayı kazanan tek takımdır (2019).

    Arteta, Arsenal'in içinde bulunduğu durumun tam olarak farkında. Bahisçiler ve istatistik uzmanları, daha önce bu dört kupayı birden kazanmamış olsalar da, takımın halen mücadele ettiği dört kupanın her birini kazanma konusunda favori olarak gösteriyor. "Kazanamadan bu pozisyonda kaldığınızda, bu daha çok bir zorunluluk haline gelir, ama daha da motive edici olur; bu bizim sahip olduğumuz bir şey ve bir süredir ulaşmaya çalıştığımız bir şey," dedi maç öncesi basın toplantısında.

    "Pazar günü bunu yaşayalım. O stadyum doluyken bunu başarmıştım. Bu, bir oyuncu olarak sahip olduğum en güzel anılardan biri."

    Arsenal, ülkedeki en iyi takım. Şu anda kimse bunu sorgulayamaz ve Wembley'de galip geldikleri sürece, uzun bir süre de sorgulanmayacak. Sadece bu son zihinsel engeli kesin olarak aşmaları gerekiyor.

Lig Kupası
Arsenal crest
Arsenal
ARS
M.City crest
M.City
MCI