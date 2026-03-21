21. yüzyıldaki en dip noktaları olarak görülen o iki galibiyetten bu yana, Arsenal yeniden İngiltere ve Avrupa’nın en korkulan takımlarından biri haline geldi. Arteta, sıfırdan bir takım kurmak için gerekli zaman ve kaynakları elde ettikten sonra, kendi vizyonuna uygun müthiş bir kadro oluşturdu.

Ancak bu takım - Unai Emery döneminden kalan gelişigüzel bir karışım değil, devasa savunmacılar ve acımasız bir verimlilikten oluşan bu grup - henüz somut bir zaferin tadını çıkaramadı. Ayrıca, pandemi döneminden bu yana Premier Lig şampiyonluk yarışını etkileyecek veya bir kupa kazanmalarına yol açacak şekilde City'yi anlamlı bir şekilde yenemediler. Bu Pazar, bu iki hayaletin de üstesinden gelmek için sahip olacakları en iyi şans.