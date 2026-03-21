2023-24 sezonunun ikinci karşılaşması, şampiyonluk yarışı açısından çok daha büyük önem taşıyordu. 2024 Mart ayı sonunda Liverpool puan tablosunun zirvesinde yer alıyordu, ancak Arsenal, Etihad Stadyumu’ndaki galibiyetle birinci sıraya yükselebilirdi.
Maç yine çekişmeli geçti, ancak bu kez golsüz sona erdi. Arteta tam anlamıyla defansif bir taktik izlememişti, ancak takımı, Arsenal'in yıllardır City deplasmanında sergilemediği kadar konservatif bir oyun sergiledi. Bir bakıma bu anlaşılabilir bir yaklaşımdı, ancak City'nin sadece bir puan farkla şampiyonluğu kazanmasıyla bu taktik geç de olsa eleştirilere maruz kaldı.
Premier League kupasını üst üste dördüncü kez kaldırdıktan sonra Rodri, Arsenal hakkındaki düşüncelerini açıkça dile getirdi. "Dürüst olmak gerekirse, bence mesele burada," dedi ve kafasını işaret etti. "Mesele zihniyet. Arsenal de [şampiyonluğu] hak ediyor, inanılmaz bir sezon geçirdiler, ama bence fark burada [kafalarında]ydı.
"Buraya geldiklerinde, Etihad'da bizimle karşılaştılar, onları gördüm ve dedim ki: 'Ah, bu adamlar, bizi yenmek istemiyorlar, sadece beraberlik istiyorlar'. Ve o zihniyet, bizim aynı şekilde davranacağımızı sanmıyorum. Ve onları yakaladık. Sonunda, bize bir puan verirseniz, ne kadar zor olsa da son yedi, sekiz maçı kazanırız. Yani bence mesele zihniyete bağlı."
Rodri için, yarışın sonucu belli olduktan sonra bunu söylemek çok kolaydı. City, son maç öncesinde Tottenham Hotspur'u zorlukla geçtikten sonra, son gün öncesinde sahip olduğu bir puanlık avantajı neredeyse elinden kaçırmıştı. Yine de tarih, kazananlar tarafından yazılır ve Arsenal henüz kendi hikayesini yazma şansını yakalayamadı.