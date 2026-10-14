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Arsenal'ın Nottingham Forest sınavı öncesi Mikel Arteta'dan Martin Zubimendi'nin sakatlığıyla ilgili önemli müjde
Hincapie sahalardan uzak kalacak, Zubimendi için sevindirici haber
Arteta, pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak Premier League maçı öncesinde takımındaki oyuncuların sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Orta sahanın kilit ismi Zubimendi ile savunma oyuncusu Hincapie, Leeds United galibiyetinin ardından yapılan maç sonrası soğuma çalışmasında ayak bileklerinden sakatlandı. Bu durum, iki oyuncunun yaklaşan lig ve Avrupa maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda endişe yarattı.
Takımının hafta içi Avrupa'da aldığı galibiyetin ardından konuşan Arteta, İspanyol millî oyuncunun savunmadaki takım arkadaşına kıyasla daha hızlı iyileştiğini açıkladı. Teknik direktör, Football London'ın aktardığı açıklamasında, “Zubi çok, çok daha iyi. Piero iyileşiyor ama dediğim gibi, onun sakatlığı daha ciddi görünüyor. Sanırım birkaç hafta sürecek. Tam olarak kaç hafta olacağını bilmiyoruz. Zubi iyileşiyor. Zubi iyileşiyor, evet. Sahaya çıktığında ağrıyla ve hâlâ hissedeceği bazı küçük rahatsızlıklarla nasıl başa çıkacağını görmemiz gerekiyor, kısacası” dedi.
- Getty Images Sport
Gözler City Ground'daki zorlu mücadeleye çevrildi
Bayern Münih ile yaklaşan Şampiyonlar Ligi mücadelesine rağmen Arteta, önündeki maça odaklanıyor. Arsenal, kendi sahasında formunu bulmak isteyen Forest’a konuk olacak. Arsenal teknik direktörü, bu hafta sonu City Ground’da oyuncularını nasıl bir atmosferin beklediğinin farkında.
Bir sonraki Avrupa maçında Michael Olise’nin yokluğu sorulduğunda Arteta, sözü hızla Premier League’e getirdi. “Bence önümüzdeki güzel sınav Forest deplasmanı. Bu maça hazır olduğumuzdan emin olmalıyız” dedi.
Arteta kadro rotasyonunu ve hastalığı yönetiyor
Uzun süreli sakatlıklara ilişkin endişelerin yanı sıra Arteta, Lille karşısında yalnızca kısa süreliğine forma giyebilecek durumda olan Bukayo Saka'nın sağlık durumuna da değindi. İngiltere millî takımı oyuncusu, hafta içindeki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de başlamasını engelleyen bir hastalıkla mücadele etmesine rağmen bir gol ve bir asist kaydetti.
Arteta, “Bir tür hastalık geçirdiği için dün ve bugün kendini pek iyi hissetmiyordu. Maça ilk 11'de başlayacak durumda değildi ama takıma katkı vermeyi gerçekten çok istiyordu. İhtiyaç duyulunca oyuna girdi. Oyuna büyük etki etti ve kalitesini ortaya koydu,” dedi.
- Getty Images Sport
Arsenal efsanesi Ken Friar’a saygı
Galibiyet sevincine rağmen, Arsenal’ın ömür boyu başkanı Ken Friar’ın vefatı geceye hüzün kattı. Arteta, kulübe 70 yılı aşkın süre emek veren Friar’ı duygusal sözlerle andı. Teknik direktör, sahadaki performansın modern Arsenal’ın kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunan bir ismi onurlandırmak için yerinde bir yol olduğunu vurguladı.
Arteta, “Başlamadan önce ömür boyu başkanımız Ken Friar hakkında birkaç söz söylemek istiyorum,” dedi. “Arsenal Futbol Kulübü’nü seven herkes, futbolu seven herkes ve onunla yolu kesişmiş herkes için gerçekten çok üzücü bir gün. Onunla tanışma, vakit geçirme ve kendisinden bir şeyler öğrenme ayrıcalığına ve onuruna sahip oldum. Futbol kulüplerinde bir görevi olan ve bu görevi yerine getiren insanlar vardır. Bir de kimlik ve değerler yaratan, kulübün geleceğine yönelik bir vizyon ortaya koyan insanlar vardır.”
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