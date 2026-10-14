Arteta, pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak Premier League maçı öncesinde takımındaki oyuncuların sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Orta sahanın kilit ismi Zubimendi ile savunma oyuncusu Hincapie, Leeds United galibiyetinin ardından yapılan maç sonrası soğuma çalışmasında ayak bileklerinden sakatlandı. Bu durum, iki oyuncunun yaklaşan lig ve Avrupa maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda endişe yarattı.

Takımının hafta içi Avrupa'da aldığı galibiyetin ardından konuşan Arteta, İspanyol millî oyuncunun savunmadaki takım arkadaşına kıyasla daha hızlı iyileştiğini açıkladı. Teknik direktör, Football London'ın aktardığı açıklamasında, “Zubi çok, çok daha iyi. Piero iyileşiyor ama dediğim gibi, onun sakatlığı daha ciddi görünüyor. Sanırım birkaç hafta sürecek. Tam olarak kaç hafta olacağını bilmiyoruz. Zubi iyileşiyor. Zubi iyileşiyor, evet. Sahaya çıktığında ağrıyla ve hâlâ hissedeceği bazı küçük rahatsızlıklarla nasıl başa çıkacağını görmemiz gerekiyor, kısacası” dedi.