Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'in Mikel Arteta yönetiminde muhteşem bir dörtlü zafer elde edeceği tahmin ediliyor... tek bir şartla
Arsenal’in eşi benzeri görülmemiş dörtlü kupa zaferi arayışı
Shearer, Mikel Arteta’nın takımının bu hafta sonu ilk kupa fırsatını değerlendirmesi halinde, İngiliz futbol tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir başarı olan dört büyük kupa kazanma hayali gerçekçi bir olasılık haline geleceğine inanıyor. Arsenal şu anda Premier Lig'de Manchester City'nin 9 puan önünde lider durumda ve 2004'ten bu yana ilk şampiyonluğuna yaklaşıyor. Ayrıca, Gunners Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek Sporting CP ile karşılaşacak ve FA Cup'ta da Southampton ile çeyrek final maçına çıkacak.
Bu önemli olayın önemini değerlendiren Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Arsenal, Carabao Kupası'nı kazanırsa, dörtlü kupa şansı ciddi bir şekilde gündeme gelir. Ve bu büyük bir 'eğer' çünkü bu çok önemli bir maç, her iki kulüp için de çok önemli bir maç çünkü bu muhtemelen City'nin kupa kazanma açısından son şansı. Her iki kulüp için de çok önemli bir maç ama evet, Arsenal bu maçı kazanırsa, daha önce hiç başarılmamış olan dört kupa kazanma konuşmaları yoğunlaşacaktır."
- Getty Images Sport
Manchester City’nin kupa kazanma şansı
Manchester'ın mavi tarafında da baskı aynı derecede yüksek. Takımı geçen sezon sadece FA Community Shield'ı kazanabilmiş olan Guardiola, bir başka hayal kırıklığı yaratan sezon yaşamamak için çaresiz durumda; bu da bu kupayı hayati bir gereklilik haline getiriyor. Benzer şekilde, Mikel Arteta da Arsenal ile dördüncü, 2023 Community Shield'dan bu yana ise ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. Guardiola'nın Etihad'daki son sezonu olabileceğine dair söylentiler dolaşırken, Carabao Cup her iki teknik direktör için de yüksek riskli bir mücadeleye dönüştü. Shearer, beklentilerin ağırlığını vurgulayarak şunları söyledi: "Her iki kulüp üzerinde de baskı var ve bu baskı farklı nedenlerden kaynaklanıyor. Pep'in bu sezonun son sezonu olacağına dair söylentiler var. Man City, savunma açısından geçmişteki performansının çok uzağında."
Etihad Stadyumu'ndaki savunma zaafları
Bu final maçında kilit faktörlerden biri, City’nin savunmasında son zamanlarda görülen alışılmadık kırılganlık olacak. Shearer, son Avrupa kupası elemelerinde ortaya çıkan bu zayıflık nedeniyle, son şampiyonun her zamanki sağlamlığını yitirdiğine dikkat çekti. City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e karşı elendi; Bernabéu'da 3-0 yenildikten sonra, rövanş maçında da kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Takımın mevcut formunu değerlendiren Shearer, "Çok fazla fırsat kaçırdılar; bu durum, geçen gece Real Madrid karşısında net bir şekilde ortaya çıktı" dedi.
- Getty Images Sport
Wembley'de heyecan dolu bir pazar günü
Takımlar Wembley'de sahaya çıkmaya hazırlanırken, atmosferin elektrikleneceği tahmin ediliyor. Shearer, her iki takımın taraftarları için de büyük bir duygusal öneme sahip olan bu maçta "biraz gerginlik" yaşanacağını öngörüyor. Bu muhteşem maçı sabırsızlıkla bekleyen Shearer, sözlerini şöyle tamamladı: "Oldukça gergin bir maç olacak. Bolca heyecan yaşanacak. Bariz nedenlerden dolayı maçta biraz gerginlik de olacak. Ama maçı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Newcastle'ın erken saatte başlayacağı ve ardından Kupa finali de oynanacağı için harika bir Pazar günü olacak. Evet, muhteşem olacak."
