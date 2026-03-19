Arsenal'in Mikel Arteta yönetiminde muhteşem bir dörtlü zafer elde edeceği tahmin ediliyor... tek bir şartla

Shearer, Mikel Arteta’nın takımının bu hafta sonu ilk kupa fırsatını değerlendirmesi halinde, İngiliz futbol tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir başarı olan dört büyük kupa kazanma hayali gerçekçi bir olasılık haline geleceğine inanıyor. Arsenal şu anda Premier Lig'de Manchester City'nin 9 puan önünde lider durumda ve 2004'ten bu yana ilk şampiyonluğuna yaklaşıyor. Ayrıca, Gunners Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek Sporting CP ile karşılaşacak ve FA Cup'ta da Southampton ile çeyrek final maçına çıkacak.

Bu önemli olayın önemini değerlendiren Shearer, Betfair'e şunları söyledi: "Arsenal, Carabao Kupası'nı kazanırsa, dörtlü kupa şansı ciddi bir şekilde gündeme gelir. Ve bu büyük bir 'eğer' çünkü bu çok önemli bir maç, her iki kulüp için de çok önemli bir maç çünkü bu muhtemelen City'nin kupa kazanma açısından son şansı. Her iki kulüp için de çok önemli bir maç ama evet, Arsenal bu maçı kazanırsa, daha önce hiç başarılmamış olan dört kupa kazanma konuşmaları yoğunlaşacaktır."