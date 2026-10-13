Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz gidişatını Emirates Stadyumu'nda Lille'i 3-0 mağlup ederek sürdürdü. İki yarısı farklı geçen maçın ilk bölümünde Mikel Arteta'nın ekibi, topa %58 oranında sahip olmasına rağmen Fransız ekibinin dirençli ve disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarı 0-0 sona ererken Arsenal, ikinci yarıda oyun temposunu artırdı.
64. dakikada Noni Madueke'nin başarılı hazırlığının ardından ileri çıkan Timber topu ağlara göndererek kilidi açtı. Üç dakika sonra, ikinci yarıda oyuna giren Bukayo Saka'nın asistinde Eze farkı ikiye çıkardı. Saka, 71. dakikada Kai Havertz'in pasını gole çevirerek sonucu kesinleştirdi. Arsenal'ın savunmasını aşamayan Lille ise karşılık vermekte zorlandı ve maç boyunca isabetli şut çekemedi.