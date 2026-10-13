David Raya - 7/10

İspanyol kaleci, belki de bu sezonun şimdiye kadarki en sakin gecesini geçirdi. Lille'in isabetli şut çekemediği maçta Raya'ya esas olarak uzun topları toplamak ve geriden oyun kurarken tempoyu korumak düştü. Ceza sahasını her zamanki soğukkanlılığıyla kontrol ederek Arsenal'ın zorlanmadan kalesini gole kapatmasını sağladı.

Miles Lewis-Skelly - 7/10

A takımda giderek daha rahat görünen genç oyuncudan yaşının ötesinde olgun bir performans geldi. İlk yarıda iç koridorlarda akıllıca konumlanarak topun ileri taşınmasına yardımcı oldu ve sahada kaldığı süre boyunca savunmada da sağlam bir görüntü verdi. Taktik disiplininin de katkısıyla Arsenal, Lille'i toplam dört şutta tuttu.

Ezri Konsa - 8/10

William Saliba yedek kulübesindeyken görev alan Konsa kusursuzdu. Oyunu iyi okuyarak Lille'in kontra ataklarının hız kazanmasını engelledi. İkili mücadeleleri rahatlıkla kazandı ve konuk ekip savunma arkasına top atmayı denediği nadir anlarda hızıyla yerini yeniden aldı. Böylece rakibine yalnızca 0,135 beklenen gol (xG) imkânı tanıyan savunmanın bir parçası oldu.

Gabriel - 7/10

Brezilyalı oyuncu her zamanki gibi agresifti; fiziksel mücadelelere üstünlük kurdu ve savunma çizgisini ileride tutmak için gereken yönlendirmeyi yaptı. Lille'in hücumcularının maç boyunca üç kez ofsayta düşmesinde pay sahibi oldu. Arsenal'ın kullandığı yedi kornerde de sürekli tehdit yarattı.

Jurrien Timber - 9/10

Maçın seyrini değiştiren isimdi. Timber'ın bek pozisyonundan merkeze geçerek oyun kurabilmesi Lille'e sürekli sorun çıkardı. Israrının karşılığını 64. dakikada attığı ve Emirates'teki gerginliği dağıtan golle aldı. 78. dakikada yerini Ben White'a bırakmadan önce üst düzey savunma performansını gol sezgisiyle birleştirdi.