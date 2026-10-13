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FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Arsenal'in Lille karşısındaki oyuncu puanları: Bukayo Saka ve Jurrien Timber ikinci yarıdaki hücum fırtınasını başlattı, Avrupa'daki kusursuz başlangıç sürdü

Arsenal
Lille
Arsenal - Lille
Şampiyonlar Ligi

Arsenal, Emirates'te Lille'i fırsatları iyi değerlendirerek 3-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Temkinli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda goller geldi. Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleri üç puanı getirdi.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kusursuz gidişatını Emirates Stadyumu'nda Lille'i 3-0 mağlup ederek sürdürdü. İki yarısı farklı geçen maçın ilk bölümünde Mikel Arteta'nın ekibi, topa %58 oranında sahip olmasına rağmen Fransız ekibinin dirençli ve disiplinli savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarı 0-0 sona ererken Arsenal, ikinci yarıda oyun temposunu artırdı.

64. dakikada Noni Madueke'nin başarılı hazırlığının ardından ileri çıkan Timber topu ağlara göndererek kilidi açtı. Üç dakika sonra, ikinci yarıda oyuna giren Bukayo Saka'nın asistinde Eze farkı ikiye çıkardı. Saka, 71. dakikada Kai Havertz'in pasını gole çevirerek sonucu kesinleştirdi. Arsenal'ın savunmasını aşamayan Lille ise karşılık vermekte zorlandı ve maç boyunca isabetli şut çekemedi.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Kaleci ve savunma

    David Raya - 7/10

    İspanyol kaleci, belki de bu sezonun şimdiye kadarki en sakin gecesini geçirdi. Lille'in isabetli şut çekemediği maçta Raya'ya esas olarak uzun topları toplamak ve geriden oyun kurarken tempoyu korumak düştü. Ceza sahasını her zamanki soğukkanlılığıyla kontrol ederek Arsenal'ın zorlanmadan kalesini gole kapatmasını sağladı.

    Miles Lewis-Skelly - 7/10

    A takımda giderek daha rahat görünen genç oyuncudan yaşının ötesinde olgun bir performans geldi. İlk yarıda iç koridorlarda akıllıca konumlanarak topun ileri taşınmasına yardımcı oldu ve sahada kaldığı süre boyunca savunmada da sağlam bir görüntü verdi. Taktik disiplininin de katkısıyla Arsenal, Lille'i toplam dört şutta tuttu.

    Ezri Konsa - 8/10

    William Saliba yedek kulübesindeyken görev alan Konsa kusursuzdu. Oyunu iyi okuyarak Lille'in kontra ataklarının hız kazanmasını engelledi. İkili mücadeleleri rahatlıkla kazandı ve konuk ekip savunma arkasına top atmayı denediği nadir anlarda hızıyla yerini yeniden aldı. Böylece rakibine yalnızca 0,135 beklenen gol (xG) imkânı tanıyan savunmanın bir parçası oldu.

    Gabriel - 7/10

    Brezilyalı oyuncu her zamanki gibi agresifti; fiziksel mücadelelere üstünlük kurdu ve savunma çizgisini ileride tutmak için gereken yönlendirmeyi yaptı. Lille'in hücumcularının maç boyunca üç kez ofsayta düşmesinde pay sahibi oldu. Arsenal'ın kullandığı yedi kornerde de sürekli tehdit yarattı.

    Jurrien Timber - 9/10

    Maçın seyrini değiştiren isimdi. Timber'ın bek pozisyonundan merkeze geçerek oyun kurabilmesi Lille'e sürekli sorun çıkardı. Israrının karşılığını 64. dakikada attığı ve Emirates'teki gerginliği dağıtan golle aldı. 78. dakikada yerini Ben White'a bırakmadan önce üst düzey savunma performansını gol sezgisiyle birleştirdi.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Mikel Merino - 7/10

    Merino, orta sahadaki sıkışık mücadelede ihtiyaç duyulan sertliği sağladı. Seken topları kazanmada önemli rol oynadı ve topu daha yaratıcı oyunculara etkili biçimde aktardı. Hücum tehdidini artırmak için 65. dakikada yerini Martin Odegaard'a bıraksa da ilk bir saatteki çalışkanlığı Lille'i yıpratmak açısından hayati önem taşıdı.

    Declan Rice - 8/10

    Kaptanlık pazubendini takan Rice, sahanın merkezinde oyunun temposunu belirledi. Çok geniş bir alanı katetti, savunma dörtlüsünü korudu ve paslarının büyük çoğunluğunu isabetli kullandı. Doğru pozisyon alması, Arsenal'ın hücum bölgesinde baskıyı sürdürmesini sağladı ve bu baskı sonunda peş peşe gelen üç gole yol açtı.

    Bruno Guimaraes - 7/10

    Gerideki orta saha oyuncularıyla hücum üçlüsü arasında bağlantı kuran Brezilyalı, sağlam bir performans sergiledi. Boş alanları iyi buldu ve pas için her zaman bir seçenek sundu. İkinci yarıda takım arkadaşları kadar gösterişli oynamasa da teknik açıdan güven veren oyunu, %58'lik topa sahip olma oranının korunmasında önemliydi.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Hücum

    Eberechi Eze - 8/10

    Eze ilk yarıda boş alan bulmakta zorlandı ancak oyun açılınca etkisini gösterdi. 67. dakikada skoru 2-0'a taşıyan vuruşu, teknik kalitesini ortaya koydu ve Lille'in geri dönüş umutlarını büyük ölçüde bitirdi. Oyunun son bölümünde değiştirilene kadar Fransız savunmacılara sürekli sorun çıkardı.

    Noni Madueke - 8/10

    Madueke, sönük geçen ilk yarıda Arsenal'ın en etkili ismiydi ve kanatta rakibini sürekli geçmeyi başardı. Israrının karşılığını 64. dakikada Timber'ın açılış golünün asistini yaparak aldı. Taktik gerekçelerle kısa süre sonra oyundan çıkarılsa da kilidi açan goldeki payı tartışılmazdı.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Sahada kaldığı 65 dakika boyunca yeterince topla buluşamayan forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Lille stoperlerini meşgul etmek ve takım arkadaşlarına alan açmak için çok çalıştı ancak yerini Kai Havertz'e bırakmadan önce sezonluk gol sayısını artırabilecek net bir fırsat bulamadı.

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  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LILLEAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Bukayo Saka (65. dakikada oyuna girdi) - 9/10

    Oyuna sonradan giren bir futbolcudan beklenebilecek en iyi performans. Sahaya çıktıktan birkaç dakika sonra Eze'nin attığı ikinci golün asistini yaptı, ardından 71. dakikada üçüncü golü atarak geceyi noktaladı. Oyuna girmesi Arsenal hücumunun dinamiğini hemen değiştirdi.

    Kai Havertz (65. dakikada oyuna girdi) - 8/10

    Havertz hücum hattına farklı bir boyut kattı. Oyuna girdikten yalnızca altı dakika sonra Saka'nın golünün asistini yaparken oyun görüşünü gösterdi. Uzatma dakikalarında sarı kart görse de skora önemli katkı sağladı.

    Martin Odegaard (65. dakikada oyuna girdi) - 7/10

    Takım kaptanı, son 25 dakikada orta sahanın kontrolünün tamamen ele geçirilmesine yardımcı oldu. Hatlar arasında dolaşarak yorgun Lille savunmasının Arsenal oyuncularını takip etmesini çok daha zor hâle getirdi.

    Ben White (78. dakikada oyuna girdi) - 6/10

    Sağ tarafı sağlamlaştırıp maçı tamamlamak için oyuna girdi ve bunu rahatlıkla başardı.

    Max Dowman (85. dakikada oyuna girdi) - Değerlendirme yok

    Maçın sonucu belli olmuşken genç oyuncu kısa süreliğine sahaya çıktı.

    Mikel Arteta - 9/10

    Arteta ilk yarıda taktiksel sabır gösterdi, ardından oyuncu değişiklikleriyle maçı kusursuz yönetti. Skor 0-0'ken, tam da ilk gol atıldığı sırada Saka, Havertz ve Odegaard'ı aynı anda oyuna alması, başa baş geçen mücadeleyi rahat bir galibiyete dönüştüren acımasız bir hamleydi.

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