Arsenal'in kupa kutlamaları: Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferi için kutlama tarihi belli oldu; bazı taraftarlar ise kuzey Londra'ya yetişmek için acele etmek zorunda kalacak

Daily Mail’in haberine göre, Arsenal bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu ya da Şampiyonlar Ligi kupasını – belki de her ikisini birden – kazanması durumunda 31 Mayıs Pazar günü bir zafer geçit töreni düzenleyecek. Islington’da düzenlenecek bu büyük kutlama, Arsenal’in PSG veya Bayern Münih gibi takımları yenerek ilk Avrupa kupasını kazanmayı hedeflediği Budapeşte’deki Avrupa finali maçının hemen ertesi günü için planlandı.

Planlanan üstü açık otobüs geçit töreninde takım, sadık taraftarlarla kutlama yapmak üzere Islington Belediye Binası'na gidecek. Bu yılki resmi güzergâh henüz onaylanmamış olsa da, önceki planlara göre otobüs Emirates Stadyumu'ndan hareket ederek Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road ve Upper Street'ten geçtikten sonra stadyuma geri dönecek. Önemli bir nokta olarak, etkinliğin akşam saatlerinden ziyade sabah veya öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.



