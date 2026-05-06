AFP
Arsenal'in kupa kutlamaları: Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi zaferi için kutlama tarihi belli oldu; bazı taraftarlar ise kuzey Londra'ya yetişmek için acele etmek zorunda kalacak
Arsenal'in olası zafer geçit töreninin tarihi ve güzergâhı
Daily Mail’in haberine göre, Arsenal bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu ya da Şampiyonlar Ligi kupasını – belki de her ikisini birden – kazanması durumunda 31 Mayıs Pazar günü bir zafer geçit töreni düzenleyecek. Islington’da düzenlenecek bu büyük kutlama, Arsenal’in PSG veya Bayern Münih gibi takımları yenerek ilk Avrupa kupasını kazanmayı hedeflediği Budapeşte’deki Avrupa finali maçının hemen ertesi günü için planlandı.
Planlanan üstü açık otobüs geçit töreninde takım, sadık taraftarlarla kutlama yapmak üzere Islington Belediye Binası'na gidecek. Bu yılki resmi güzergâh henüz onaylanmamış olsa da, önceki planlara göre otobüs Emirates Stadyumu'ndan hareket ederek Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road ve Upper Street'ten geçtikten sonra stadyuma geri dönecek. Önemli bir nokta olarak, etkinliğin akşam saatlerinden ziyade sabah veya öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.
Zamanla yarışan hayranlar
Geçit töreninin zamanlaması, 30 Mayıs Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali için Macaristan’a seyahat etmeyi planlayan binlerce taraftar için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Arteta’nın takımı o tarihten önce Premier Lig şampiyonluğunu garantilese bile, kulüp tek ve ortak bir kutlama düzenlemek için Avrupa finalinin bitmesini bekleme kararı aldı. Bu da taraftarların birkaç saat içinde Budapeşte’den Kuzey Londra’ya dönmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
A takım kadrosu da bu sıkışık programın etkisini hissedecek, çünkü uykusuz takımın Pazar sabahının erken saatlerine kadar İngiltere'ye dönmesi beklenmiyor. Seyahat edenler için küçük bir avantaj, Budapeşte'deki maçın saat 17:00'de başlaması; bu, geleneksel saat 20:00'den daha erken. Bu değişiklik, taraftarlara gece uçuşlarına yetişmek için biraz daha nefes alma fırsatı verecek, ancak Islington'a ulaşma yarışı yine de çılgınca geçecek.
Declan Rice, 'Budapeşte işgali' çağrısında bulundu
Ertesi gün yaşanabilecek seyahat zorluklarına rağmen, Arsenal’in orta saha oyuncusu Declan Rice, taraftarları tarihe tanıklık etmek için on binlerce kişi olarak stadyuma gelmeye çağırıyor. Arsenal’e final maçı için 16.824 adet genel giriş bileti tahsis edildi, ancak İngiltere milli takım oyuncusu, takıma destek olmak için Macaristan’ın başkentinde çok daha kalabalık bir seyirci kitlesi olmasını umuyor.
Rice, bu olay için heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Hadi gelin, hadi gelin - ben hazırım. Bakalım ne olacak. Budapeşte, oradaki tüm Arsenal taraftarlarını istiyorum. 200.000 kişi, gelin! Hadi bunu başaralım çünkü tüm desteğe, tüm enerjiye ihtiyacımız olacak ve bunu gerçekten özel bir an haline getirelim."
Dünya Kupası öncesinde son bir kutlama
31 Mayıs tarihi, milli maç arası başlamadan önce takımın taraftarlarıyla kutlama yapabileceği son fırsat olarak öne çıkıyor. Olası kutlama töreninin hemen ardından, çok sayıda Arsenal oyuncusunun Dünya Kupası hazırlıklarına başlamak üzere kendi milli takımlarına katılmaları gerekecek. Bu durum, kulübün taraftarlar için bir etkinlik düzenleyebilmesi açısından Mayıs sonunu tek uygun zaman aralığı haline getiriyor.
Manchester City'nin Everton ile 3-3 berabere kaldığı son maç, Arsenal'e 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanma yolunda önemli bir ivme kazandırdı. Gunners şu anda ligin zirvesinde 5 puanlık bir avantajla lider durumda, ancak City'nin sezonun bitimine sadece 3 maç kala bir maç eksiği var. Şampiyonluğu garantilemek için Arsenal, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham United ile başlayacak, ardından zaten küme düşmesi kesinleşen Burnley ile karşılaşacak ve son gün Crystal Palace ile oynayacağı maçla sezonu tamamlayacak.