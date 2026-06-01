Arsenal'in kupa kutlamaları: Gunners'ın 22 yıl sonra kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu kutlarken 75 taraftar 'yüksekten kurtarıldı' ve 16 kişi gözaltına alındı
Taraftarlar risk alırken acil durum ekipleri müdahale ediyor
Londra İtfaiye Teşkilatı (LFB), gün içindeki olaylarla ilgili şok edici bir istatistik açıkladı ve yüksekteki tehlikeli konumlardan "yaklaşık 75 kişiyi" kurtarmak zorunda kaldıklarını doğruladı. Mikel Arteta ve takımını taşıyan üstü açık otobüse bir göz atmak isteyen birçok taraftar, ağaçlara, çatıların üzerine ve trafik ışıklarına tırmandı; bu durum, büyük çaplı bir güvenlik müdahalesini gerektirdi.
LFB Yardımcı Komiseri Pat Goulbourne, kupa geçit töreni sırasında ilk müdahale ekiplerinin karşılaştığı zorluğun boyutuna dikkat çekti. Kalabalığın çoğunluğunun sorumlu davrandığını ancak azınlığın eylemlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde Islington bölgesinde önemli tehlikelere yol açtığını belirtti.
Yanlışlıkla atılan işaret fişekleri otelde yangına ve alarm kaosuna neden oldu
Kutlamalar, yerel bir otelde yangına neden olan piroteknik malzemelerin kullanımıyla daha da gölgelendi. Serseri bir işaret fişeğinin yangını tetiklemesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı, ancak felaket kıl payı önlendi. Goulbourne, olayı değerlendirirken "Neyse ki yangın, binanın dış cephesinde sadece küçük çaplı bir hasara yol açtı" dedi.
Duman ve alevlerle ilgili sorunlar yaygın bir şekilde yaşandı ve LFB, piroteknik malzemelerin bölgedeki diğer birçok yerde de yangın alarmlarını tetiklediği düşünülmekte olduğunu belirtti. Goulbourne şunları ekledi: "Taraftarlar evlerine dönerken, özellikle istasyonlarda piroteknik malzeme kullanmaktan kaçınmalarını ve bunları binalardan ve diğer yanıcı maddelerden uzak tutmalarını rica ediyoruz."
Uyuşturucu ve asayiş ihlalleri nedeniyle gözaltına alınanlar
Metropolitan Polisi, Emirates Stadyumu çevresindeki sokaklara akın eden kalabalığı kontrol altına almak için 500'den fazla memur görevlendirerek geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Pazar akşamı saat 21.00 itibarıyla polis, sarhoşluk ve asayişi bozma, uyuşturucu suçları, cinsel saldırı ve acil durum görevlilerine saldırı gibi çeşitli suçlardan 16 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.
Yasal müdahaleye rağmen, yetkililer bu olayın taraftarlar için tarihi bir öneme sahip olduğunu kabul etti. Goulbourne, kutlamaların "muhteşem bir manzara" olduğunu belirtti ve taraftarların çoğunun "kulübünün başarısını güvenli bir şekilde kutladığını" söyledi. Ancak, gece ilerledikçe, kalabalığın büyüklüğü nedeniyle yollar çöp, devrilmiş elektrikli bisikletler ve şişelerle doldu.
Şiddet olayı şampiyonluk kutlamalarının gölgesinde kaldı
Olaylar daha ciddi bir hal alırken, saat 20.30'u biraz geçe, otobüs güzergâhının ana merkezinden uzakta ancak hâlâ kalabalık olan Hornsey Road'da bir bıçaklama olayı meydana geldi. Bir hava ambulans ekibi de dahil olmak üzere polis memurları ve sağlık görevlileri, yaralı bir erkeğin bulunduğu olay yerine intikal etti. Yaralı, durumunun değerlendirilmesi için daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Taraftarlar dağılmaya başladığında, Londra Polisi Highbury & Islington ve King’s Cross gibi önemli ulaşım merkezlerinde yoğun bir güvenlik önlemi aldı. Bildirilen kaos ve tutuklamalara rağmen, Arsenal taraftarlarının morali yüksek kaldı ve “Invincibles” döneminden bu yana ilk lig şampiyonluğunu kutlamak için kupa otobüsünün rotasını tamamlamasından uzun süre sonra bile tezahüratlar ve şarkılar yankılanmaya devam etti.