Arsenal'in kontrolü kaybetmesinin nedeni budur: Bu Atlético oyuncuları Mikel Arteta'ya büyük baş ağrısı yaşattı

Sahanın daha ilerisinde de her iki forvet önemli bir rol oynadı. Merkez savunmacılardan birinin derinlemesine ilerleyen oyunculara boşluk bırakmasını umarak düzenli olarak geriye çekildiler. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bu boşluk oluşmazsa, hem Griezmann hem de Álvarez topu rahatça kontrol edip oyunu yönlendirebiliyor.

Bu senaryoda Mikel Arteta'nın takımının diğer zayıflıkları da ortaya çıkıyor: Jurriën Timber'in yokluğu, sağ kanattaki kötü koordinasyon ve Madueke'nin savunmadaki dikkatsizliği. Sol bek Matteo Ruggeri, birkaç kez İngiliz sağ kanat oyuncusunun arkasından tehlikeli bir şekilde kaçmayı başardı. Ayrıca Timber'in yedeği olan White, bu konuda Arsenal tarafındaki en zayıf halkalardan biri oldu. Örneğin, ikinci yarıda Lookman'ın büyük bir gol fırsatında olduğu gibi, defansif olarak birkaç kez hazırlıksız yakalandı ve kolayca geçildi.

Ancak ilk yarıda Atlético, Arsenal'in kompakt durmadığı ve her iki forvetin serbest rolünden dolayı ilerlemeye zorlandığı anlardan en iyi şekilde yararlanamadı. İkinci yarıda ise Simeone'nin takımı bu boşlukları daha iyi fark etti ve sahada daha sık yüksek pres kurmaya cesaret etti; bu da Arsenal'in zorlandığı bir konuydu.