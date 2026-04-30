Arsenal'in kontrolü kaybetmesinin nedeni budur: Bu Atlético oyuncuları Mikel Arteta'ya büyük baş ağrısı yaşattı

Peki, Atlético ikinci yarıda Arteta'nın takımına neden daha fazla baskı uygulayabildi? Cevap, taktiksel değişikliklerin ve Arsenal'in kendi kendine yarattığı sorunların birleşiminde yatıyor. Madridliler daha sık ve daha yüksek pres yaptılar, bu da Kuzey Londralıların ilk baskıdan daha zor kurtulmalarına neden oldu. Aynı zamanda, Odegaard'ın Eze ile değiştirilmesinden sonra Arsenal orta sahadaki defansif dengesini kaybetti, bu da ilk yarıda çok belirgin olan kompakt 4-4-2 düzenini sürdürmeyi giderek zorlaştırdı.
Bu konuda Álvarez ve Griezmann kilit rol oynadı. Hareketlilikleri ve hatlar arasına inme yetenekleri sayesinde, Arsenal savunmacılarını birkaç kez pozisyonlarından çıkardılar ya da Arsenal'in organizasyonu düzgün olmadığında boş alan bulmayı başardılar. Ziyaretçi takımın orta saha oyuncuları ilk yarıda bu gezgin forvetleri durdurabilmiş olsa da, ikinci yarıda bunu başarmak giderek zorlaştı. Sonuç olarak Arsenal giderek daha fazla tereddüt etmeye başladı: yüksek pres mi yapmalı, yoksa kompakt kalmalı mı? Bu tereddüt boşluklar yarattı ve Atlético birkaç kez bundan yararlanacak kadar hızlıydı.
Ayrıca Atlético daha hırslıydı ve - kısmen kendi taraftarlarının desteğiyle - daha fazla enerji ortaya koydu. Buna karşılık Arsenal giderek daha gerginleşti ve topu daha sık kaybetti. Ancak Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus ve Bukayo Saka'nın oyuna girmesiyle Arsenal tekrar biraz daha kontrolü ele geçirmeyi başardı. Takım daha dinamik, topu daha iyi tutan ve kontratakta daha tehlikeli hale geldi, bu da Atlético'nun biraz daha geri çekilmesine neden oldu. Yine de ikinci yarıda en büyük fırsatları yaratan ev sahibi takımdı ve 1-1'lik skor, önümüzdeki Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde Arsenal için makul bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
