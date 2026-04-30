Atletico Madrid - Arsenal
Çeviri:

Arsenal'in kontrolü kaybetmesinin nedeni budur: Bu Atlético oyuncuları Mikel Arteta'ya büyük baş ağrısı yaşattı

Atletico Madrid - Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Şampiyonlar Ligi

Çarşamba akşamı tarih kitaplarına geçecek bir maç olmadı, ancak yine de Atlético Madrid ve Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Riyadh Air Metropolitano'da heyecan verici bir futbol mücadelesine sahne oldu: 1-1. Taktik açıdan, özellikle ikinci yarıda bazı ilginç sahneler yaşandı.

Voetbalzone maçı izledi ve Arsenal'in neden özellikle ikinci yarıda zorlandığını ve Atlético'nun galibiyete daha yakın göründüğünü analiz etti. Bu süreçte Madrid ekibinden iki oyuncu kritik bir rol oynadı.

  • Savaş planları

    Her iki takımın taktik planları maçın başlarında net bir şekilde ortaya çıktı. Defans açısından her iki takım da sahayı dar ve kompakt tutmaya çalıştı ve saha ortasında nadiren baskı kurdu. Bu nedenle her iki takım da maçın ilk dakikalarında pek risk almadı.

    Arsenal her zamanki gibi kompakt bir 4-4-2 dizilişiyle savunmaya çalışırken, Diego Simeone sağ bek Marcos Llorente'yi ekstra stoper olarak kullanarak savunmayı daha da sağlamlaştırmaya çalıştı. Giuliano Simeone, beş kişilik savunmada kanat bekini üstlendi. Sonuç ne oldu? Oldukça kompakt bir 5-3-2, hatta bazı durumlarda 5-4-1 dizilişi.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 1Ziggo Sport


    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 2Ziggo Sport
  • Yukarıdaki örnekte, Atlético'nun bu son derece kompakt oyun tarzı karşısında Arsenal'in karşılaştığı sorunu da hemen görebilirsiniz.

    Arsenal, bu sezonun sabit kalıplarından biri olarak, genellikle yarı alanda bulunan oyuncularla tehlike yaratmaya ve orada bir üstünlük sağlamaya çalışır. Bu durumda Noni Madueke ve Gabriel Martinelli bu görevi üstleniyor, ancak daha sık olarak Piero Hincapié ve Ben White bu görevi üstleniyordu. Ancak beş kişilik savunma ile ikili paslar daha kolay kurulabiliyor ve bu sayede Simeone'nin takımı bu konuda neredeyse hiç şaşırmadı. Buna ek olarak, Arsenal'de dinamizm, hızlı pozisyon değişiklikleri ve gerekli yaratıcılık çoğu zaman eksikti. Özellikle Viktor Gyökeres oldukça izole bir konumdaydı. Forvet, rakip ceza sahasında sadece üç kez topa dokunabildi.

    Buna karşılık ev sahibi takım, savunma açısından görevlerini iyi yerine getirdi ve kontra ataklara bel bağladı. Bu süreçte Ademola Lookman ve Giuliano Simeone'nin hızından yararlanarak, White ve Hincapié'nin sahada yüksek pozisyon aldıklarında bıraktıkları boşluklardan faydalanmak istedi.

  • İlk yarıda ev sahibi takımın kendi oyun kurulumunda da bu strateji göze çarpıyordu: Arsenal savunmasını pozisyonundan çıkarmaya çalışmak ve kanat oyuncularının hızıyla tehlike yaratmak. Bu konuda özellikle Julian Álvarez ve Antoine Griezmann çok önemli bir rol oynadılar. Her iki forvet de serbest bir rol oynadı ve Gabriel ile William Saliba'yı sürekli pozisyonlarından çekmeye çalışarak derin paslar için alan açmaya çalıştı. İlk yarıda bundan her zaman yararlanamadılar, ancak ikinci yarıda durum değişti. Bununla ilgili daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 3Ziggo Sport

  • Sahanın daha ilerisinde de her iki forvet önemli bir rol oynadı. Merkez savunmacılardan birinin derinlemesine ilerleyen oyunculara boşluk bırakmasını umarak düzenli olarak geriye çekildiler. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi bu boşluk oluşmazsa, hem Griezmann hem de Álvarez topu rahatça kontrol edip oyunu yönlendirebiliyor.

    Atlético - Arsenal Analyse 4Ziggo Sport

    Bu senaryoda Mikel Arteta'nın takımının diğer zayıflıkları da ortaya çıkıyor: Jurriën Timber'in yokluğu, sağ kanattaki kötü koordinasyon ve Madueke'nin savunmadaki dikkatsizliği. Sol bek Matteo Ruggeri, birkaç kez İngiliz sağ kanat oyuncusunun arkasından tehlikeli bir şekilde kaçmayı başardı. Ayrıca Timber'in yedeği olan White, bu konuda Arsenal tarafındaki en zayıf halkalardan biri oldu. Örneğin, ikinci yarıda Lookman'ın büyük bir gol fırsatında olduğu gibi, defansif olarak birkaç kez hazırlıksız yakalandı ve kolayca geçildi.

    Atlético - Arsenal analyse 5Ziggo Sport

    Ancak ilk yarıda Atlético, Arsenal'in kompakt durmadığı ve her iki forvetin serbest rolünden dolayı ilerlemeye zorlandığı anlardan en iyi şekilde yararlanamadı. İkinci yarıda ise Simeone'nin takımı bu boşlukları daha iyi fark etti ve sahada daha sık yüksek pres kurmaya cesaret etti; bu da Arsenal'in zorlandığı bir konuydu.

  • İkinci yarıda ne değişti?

    Viktor Gyökeres'in ilk yarı bitmeden hemen önce attığı 0-1'lik gol nedeniyle Atlético, ikinci yarıda biraz daha risk almak zorunda kaldı. Ve İspanya'nın başkentinden gelen takım da bunu yaptı. İkinci yarıya Madrid ekibi soyunma odasından güçlü bir şekilde çıktı ve sahada giderek daha fazla baskı kurmaya başladı. Elbette bazı anlarda sahada daha geriye çekilip kompakt bloklar halinde savunma yapıldı, ancak ev sahibi takım ikinci yarıyı bekleyerek geçiremeyeceğini biliyordu.

    Atlético'nun bir orta saha oyuncusu, bu durumda Johnny Cardoso, Declan Rice'a markaj yapmaya başladı ve David Hancko, Martin Odegaard'a baskı kurdu. Rice, neredeyse tüm maç boyunca üçüncü stoper olarak geriye çekildi, böylece savunmada +1 avantaj yaratıldı ve bekler sahada daha ileriye çıkabildi. İlk yarıda Atlético neredeyse hiç ilerlemedi, ancak bu durum ikinci yarıda değişti ve Arsenal'in ilk aşamada oyun kurması biraz zorlaştı.

    Atlético - Arsenal Analyse 6Ziggo Sport

  • Atlético ayrıca giderek daha fazla ikili mücadeleyi kazandı, Arsenal'i oyun kurma aşamasında hatalara zorladı ve bu sayede Kuzey Londralıları sık sık pozisyonlarından uzaklaştırmayı başardı; bu durum ilk yarıda neredeyse hiç yaşanmamıştı. Bunun başlıca nedeni, özellikle Eberechi Eze'nin oyuna girmesinden sonra, konuk takımın alışılagelmiş 4-4-2 dizilişinin artık her zaman net bir şekilde görülmemesiydi. Ofansif orta saha oyuncusu hücumda daha fazla güç ve dinamizm getirmesine rağmen, Arsenal savunma organizasyonunda Odegaard'ı özlüyor gibi görünüyordu. Kuzey Londralılar giderek daha sık iki arada bir derede kalıyor gibi görünüyordu: baskı mı yapacağız yoksa kompakt, alçak bloklar mı kuracağız? Bu nedenle top, özellikle Alvarez ve Griezmann gibi oyuncular tarafından, hatlar arasında giderek daha sık bulunmaya başladı ve Atlético birkaç kez tehlikeli ataklar gerçekleştirebildi. İlk yarıda, bu serbest forvetler, savunmaya yakın oynayan Arsenal orta saha oyuncularından biri tarafından durdurulabiliyordu. Ancak ikinci yarıda onlar da giderek daha sık pozisyonlarından uzaklaştırıldılar.

    Atlético Madrid - Arsenal Analyse 7Ziggo Sport


    Atlético - Arsenal analyse 8Ziggo Sport

  • Arsenal savunmacılarından biri ileriye çıktığında, Atlético'nun gücü hemen göze çarpıyordu. İkinci yarının en büyük fırsatlarından birinde, özellikle Arsenal topla birlikte kolektif bir baskı kuramadığında, Simeone'nin oyun planı açıkça ortaya çıkıyordu. Alvarez, Gabriel'i pozisyonundan uzaklaştırdı; Gabriel, Rice ve Martin Zubimendi'nin orta saha oyuncularına bağlı kalması nedeniyle ilerlemek zorunda kaldı ve uzun bir pasın ardından ikili mücadeleyi kazandı. Lookman'ın hızıyla ev sahibi takım, bu tür bir bire bir durumdan hayati bir fırsat yaratmayı başardı. Ancak Lookman Çarşamba akşamı nişanını tam olarak tutturamadı ve ev sahibi takımı eşitliğe getiremedi.

    Atlético - Arsenal analyse 9Ziggo Sport

  • Sonuç

    Peki, Atlético ikinci yarıda Arteta'nın takımına neden daha fazla baskı uygulayabildi? Cevap, taktiksel değişikliklerin ve Arsenal'in kendi kendine yarattığı sorunların birleşiminde yatıyor. Madridliler daha sık ve daha yüksek pres yaptılar, bu da Kuzey Londralıların ilk baskıdan daha zor kurtulmalarına neden oldu. Aynı zamanda, Odegaard'ın Eze ile değiştirilmesinden sonra Arsenal orta sahadaki defansif dengesini kaybetti, bu da ilk yarıda çok belirgin olan kompakt 4-4-2 düzenini sürdürmeyi giderek zorlaştırdı.

    Bu konuda Álvarez ve Griezmann kilit rol oynadı. Hareketlilikleri ve hatlar arasına inme yetenekleri sayesinde, Arsenal savunmacılarını birkaç kez pozisyonlarından çıkardılar ya da Arsenal'in organizasyonu düzgün olmadığında boş alan bulmayı başardılar. Ziyaretçi takımın orta saha oyuncuları ilk yarıda bu gezgin forvetleri durdurabilmiş olsa da, ikinci yarıda bunu başarmak giderek zorlaştı. Sonuç olarak Arsenal giderek daha fazla tereddüt etmeye başladı: yüksek pres mi yapmalı, yoksa kompakt kalmalı mı? Bu tereddüt boşluklar yarattı ve Atlético birkaç kez bundan yararlanacak kadar hızlıydı.

    Ayrıca Atlético daha hırslıydı ve - kısmen kendi taraftarlarının desteğiyle - daha fazla enerji ortaya koydu. Buna karşılık Arsenal giderek daha gerginleşti ve topu daha sık kaybetti. Ancak Leandro Trossard, Eze, Gabriel Jesus ve Bukayo Saka'nın oyuna girmesiyle Arsenal tekrar biraz daha kontrolü ele geçirmeyi başardı. Takım daha dinamik, topu daha iyi tutan ve kontratakta daha tehlikeli hale geldi, bu da Atlético'nun biraz daha geri çekilmesine neden oldu. Yine de ikinci yarıda en büyük fırsatları yaratan ev sahibi takımdı ve 1-1'lik skor, önümüzdeki Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde Arsenal için makul bir sonuç olarak değerlendirilebilir.

    Bu maçta dikkatinizi çeken ne oldu? Yorumlarda paylaşın!


