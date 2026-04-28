Arsenal'in kilit savunma oyuncusunun, Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağına dair endişeler sürerken, antrenmanda izine rastlanmadı
Timber, Madrid deplasmanında yine kadroda yer almayacak
Timber'ın Çarşamba gecesi Atletico Madrid ile oynanacak ilk maçta forma giyememe ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Çok yönlü savunma oyuncusu, Everton maçında geçirdiği kasık sakatlığı nedeniyle Mart ortasından beri sahalardan uzak. Football London, oyuncunun Salı günü London Colney'de gerçekleştirilen son antrenmana katılmamasının, Avrupa kupalarının yüksek tempolu maçlarına dönmeye henüz hazır olmadığını gösterdiğini bildiriyor. Arteta'nın Madrid'de düzenleyeceği maç öncesi basın toplantısında Timber'ın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
Havertz de kadroda yer almayacak
Timber, dikkat çeken tek eksik oyuncu değildi; Havertz de öğleden sonraki antrenmana katılmadı. Almanya milli takım oyuncusu, Cumartesi günü Newcastle'ı 1-0 yendikleri maçta kas problemi nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmış ve bu durum, uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri tetiklemişti. Antrenmana katılmamasına rağmen, ciddi bir sakatlık yaşamadığı ve sezonun ilerleyen dönemlerinde forma giyebileceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik hakim. Havertz'in İspanya'daki ilk maçta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor ancak kulüp, hem ligde hem de Avrupa'da kupa peşinde olduğu için forvetin beklenenden daha erken sahalara dönebileceğini umuyor.
Arteta'ya üçlü fitness desteği
Endişelere rağmen, Eberechi Eze'nin Newcastle'a karşı attığı galibiyet golünün ardından ciddi bir sakatlık yaşamadığı görülmesi olumlu bir haber oldu. Gabriel Martinelli ve Riccardo Calafiori de takımla birlikte antrenman yaparken görüldü ve bu durum kadroya çok ihtiyaç duyulan derinlik kazandırdı. Geçen hafta sonu hamstringini tutarken görülen Martinelli'nin antrenmana katılması rahatlatıcı bir gelişme olurken, Calafiori ise çeyrek finalde aldığı darbenin etkisinden kurtuldu.
Bu arada, Mikel Merino ayak sakatlığından kurtulmak için çalışmaya devam ettiği için kadroda yer almıyor, ancak sezon bitmeden sahalara dönebileceği umuluyor.
Madrid'de büyük kavga
Arsenal kadrosu, London Colney'deki son hazırlıklarının ardından Salı akşamı İspanya'nın başkentine uçacak. Bu maç, kulübün tarihi bir çifte kupayı kazanma yolundaki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Premier Lig şampiyonluk yarışı da doruk noktasına ulaşırken, Arteta her iki turnuvada da ivmeyi korumak için kadro rotasyonunu dengelemek zorunda.