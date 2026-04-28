Arsenal'in kilit savunma oyuncusunun, Atletico Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağına dair endişeler sürerken, antrenmanda izine rastlanmadı

Endişelere rağmen, Eberechi Eze'nin Newcastle'a karşı attığı galibiyet golünün ardından ciddi bir sakatlık yaşamadığı görülmesi olumlu bir haber oldu. Gabriel Martinelli ve Riccardo Calafiori de takımla birlikte antrenman yaparken görüldü ve bu durum kadroya çok ihtiyaç duyulan derinlik kazandırdı. Geçen hafta sonu hamstringini tutarken görülen Martinelli'nin antrenmana katılması rahatlatıcı bir gelişme olurken, Calafiori ise çeyrek finalde aldığı darbenin etkisinden kurtuldu.

Bu arada, Mikel Merino ayak sakatlığından kurtulmak için çalışmaya devam ettiği için kadroda yer almıyor, ancak sezon bitmeden sahalara dönebileceği umuluyor.