Arsenal'in ilgisi sürerken, Khvicha Kvaratskhelia'nın babası PSG'li kanat oyuncusunun yaz transferi konusundaki tutumunu açıkladı
Arsenal'in Kvaratskhelia'yı transfer etmek istediği iddia ediliyor
Mikel Arteta’nın yaz transfer döneminde hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflemesi nedeniyle, Arsenal’in Kvaratskhelia’ya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Sky Sports, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunan Gunners’ın, Ocak 2025’te Napoli’den PSG’ye 80 milyon avroya transfer olduktan sonra Avrupa futbolunun en korkulan kanat oyuncularından biri olarak konumunu sağlamlaştıran bu isle ilgilendiğini bildirdi.
Ancak Arsenal, bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa zorlu bir mücadeleye girecek. PSG, Gürcü kaptanı, Fransız başkentinde 18 ay boyunca sürdürdüğü mükemmel performansının ardından şu anda "dokunulmaz" olarak görüyor. Avrupa şampiyonu, kadrosunun çekirdek kadrosunu bir arada tutmak için çabalarken, Emirates Stadyumu'na transferi giderek daha karmaşık hale geliyor.
Badri, ayrılma söylentilerini yalanladı
Fabrizio Romano aracılığıyla Kviris Palitra’ya konuşan oyuncunun babası Badri, yaz transfer döneminde ayrılacağına dair söylentileri yalanladı. Oğlunun Ligue 1’deki yaşamından son derece memnun olduğunu ve takımın futbolun en büyük başarıları için mücadeleye devam ettiği sürece ayrılmak istemediğini vurguladı.
"Khvicha'nın PSG'den ayrılması mı? O bunu düşünmüyor," dedi. "Paris'te mutlu, kulüp tarafından çok değer veriliyor ve saygı görüyor. Takımla şampiyonluklar kazanırken ve PSG'nin kilit oyuncularından biri iken neden başka bir yere gitmeyi düşünsün ki? PSG artık işbirliğini sürdürmek istemiyorsa, seçenekleri değerlendireceğiz, ancak şimdilik bu konu tartışılmıyor."
Parc des Princes'te muhteşem rakamlar
Kvaratskhelia, Fransa'ya geldiğinden beri yüksek transfer bedelini hak ettiğini kanıtladı ve kadroya girmek için yaşanan yoğun rekabete rağmen kısa sürede ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Ligue 1 şampiyonu takımda oynadığı 74 maçta 24 gol attı ve 17 asist yaptı; bunlara, Les Parisiens'in Inter Milan'ı 5-0 mağlup ettiği geçen sezonun Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol de dahil.
Kvaratskhelia'nın Parc des Princes'ten ayrılması pek olası görünmüyor ve ancak kulüpte mevcut durumu değiştirecek stratejik bir dönüşüm olması halinde gerçekleşebilir. Şu an için "Gürcü Messi", Avrupa'nın en dominant hücum hatlarından birinde kilit rol oynayarak tamamen yerleşmiş görünüyor.
Odak noktası ikinci Avrupa şampiyonluğu olmaya devam ediyor
Bu transfer söylentilerinin ortaya çıkma zamanlaması, PSG’nin Bayern Münih ile oynayacağı tarihi Şampiyonlar Ligi yarı final maçına hazırlandığı döneme denk geliyor. Kulüpte Avrupa’da başarıyı daha önce tatmış olan Kvaratskhelia’nın, İngiltere’de yeni bir macera aramaktansa kupa vitrinine yeni kupalar ekleme ihtimalinden ilham aldığı bildiriliyor.
Gürcistan milli takım oyuncusu, takımını bir kez daha finale taşımaya çalışırken, Arsenal'in ilgisiyle ilgili söylentilerin sönmesi pek olası görünmüyor. Ancak, Paris'te yerleşik bir hayatı ve kulüp yönetiminin tam desteğiyle Kvaratskhelia, öngörülebilir gelecekte PSG projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak kalmaya mahkum gibi görünüyor.