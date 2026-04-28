Arsenal'in ilgisi sürerken, Khvicha Kvaratskhelia'nın babası PSG'li kanat oyuncusunun yaz transferi konusundaki tutumunu açıkladı

Mikel Arteta’nın yaz transfer döneminde hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflemesi nedeniyle, Arsenal’in Kvaratskhelia’ya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Sky Sports, 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunan Gunners’ın, Ocak 2025’te Napoli’den PSG’ye 80 milyon avroya transfer olduktan sonra Avrupa futbolunun en korkulan kanat oyuncularından biri olarak konumunu sağlamlaştıran bu isle ilgilendiğini bildirdi.

Ancak Arsenal, bu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa zorlu bir mücadeleye girecek. PSG, Gürcü kaptanı, Fransız başkentinde 18 ay boyunca sürdürdüğü mükemmel performansının ardından şu anda "dokunulmaz" olarak görüyor. Avrupa şampiyonu, kadrosunun çekirdek kadrosunu bir arada tutmak için çabalarken, Emirates Stadyumu'na transferi giderek daha karmaşık hale geliyor.