Arsenal'in iki oyuncusu, İngiltere U21 Milli Takımı'nın Moldova'ya karşı aldığı ezici galibiyette parladı; Lee Carsley, Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri arasındaki "uyum"dan övgüyle bahsetti

Bu ikilinin uluslararası sahnedeki parlak performansı, genç kariyerlerinin dönüm noktası niteliğindeki bir dönemle çakışıyor; zira Lewis-Skelly, Premier Lig’de yeterince süre alamama sorunuyla boğuşurken, Nwaneri ise Marsilya’da geçirdiği kiralık dönemle uğraşıyor. Bu sezon A takımda sınırlı süre almasına rağmen Carsley, bu oyunculara uluslararası maçlarda süre vermenin gelişimleri ve ritimlerini korumaları açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Carsley şunları ekledi: "[Myles] çok hızlı bir şekilde Arsenal'den doğrudan A takıma yükseldi ve şu anda Arsenal'de yeterince süre alamadığı bir durumda bulunuyor, bu yüzden bu onun için mükemmel bir zamanlamaydı. Benim kontrol edebileceğim şey, ona uluslararası düzeyde vereceğim süre. Kısa bir süre içinde iki 90'lık (90 dakikalık maç) oynaması, Arsenal'e geri döndüğünde onu iyi bir konuma getirecek."