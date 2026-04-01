Arsenal'in iki oyuncusu, İngiltere U21 Milli Takımı'nın Moldova'ya karşı aldığı ezici galibiyette parladı; Lee Carsley, Myles Lewis-Skelly ve Ethan Nwaneri arasındaki "uyum"dan övgüyle bahsetti
Arsenal yıldızları Moldova'yı paramparça etti
İngiltere U21 Milli Takımı, Norwich'te ikna edici bir galibiyet elde etti; bu başarıda büyük ölçüde iki Arsenal genç yeteneği arasındaki uyum etkili oldu. Ters sol bek pozisyonunda oynayan Lewis-Skelly, Nwaneri'nin açılış golünün mimarı oldu ve daha sonra 30 metrelik muhteşem bir koşunun ardından orta saha oyuncusunun ikinci golüne muhteşem bir asist yaptı. İkili arasındaki telepatik paslaşmalar, her iki oyuncunun da Arsenal'de yoğun kadro rekabeti nedeniyle A takımda forma şansı bulmakta zorlandıkları zorlu bir dönemin ardından, güçlü bir mesaj niteliğindeydi.
Carsley, aralarındaki benzersiz bağı övüyor
İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı teknik direktörü Carsley, bu ikilinin Arsenal altyapısında birlikte geçirdikleri zamanın sağladığı avantajı hemen vurguladı. Yaş gruplarında birlikte ilerleyen bu ikili, kalabalık alanlarda birbirlerini bulma becerisiyle Moldova savunmasının başa çıkamayacağı bir güç oluşturdu. Carsley şunları söyledi: "Myles'ı yaş gruplarında sık sık izledim. O ve Ethan arasında gerçekten çok iyi bir uyum var. Dar alanlarda birbirlerini bulabiliyorlar ve saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyorlar."
Yolu bulmak
Bu ikilinin uluslararası sahnedeki parlak performansı, genç kariyerlerinin dönüm noktası niteliğindeki bir dönemle çakışıyor; zira Lewis-Skelly, Premier Lig’de yeterince süre alamama sorunuyla boğuşurken, Nwaneri ise Marsilya’da geçirdiği kiralık dönemle uğraşıyor. Bu sezon A takımda sınırlı süre almasına rağmen Carsley, bu oyunculara uluslararası maçlarda süre vermenin gelişimleri ve ritimlerini korumaları açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor.
Carsley şunları ekledi: "[Myles] çok hızlı bir şekilde Arsenal'den doğrudan A takıma yükseldi ve şu anda Arsenal'de yeterince süre alamadığı bir durumda bulunuyor, bu yüzden bu onun için mükemmel bir zamanlamaydı. Benim kontrol edebileceğim şey, ona uluslararası düzeyde vereceğim süre. Kısa bir süre içinde iki 90'lık (90 dakikalık maç) oynaması, Arsenal'e geri döndüğünde onu iyi bir konuma getirecek."
Şimdi ne olacak?
Nwaneri, Marsilya’nın Ligue 1’de ilk dörtte yer alma mücadelesine destek olmak üzere Fransa’ya dönecek; Lewis-Skelly ise şampiyonluk yarışı için hayati önem taşıyan bir mücadele veren Arsenal kadrosuna yeniden katılacak. Lewis-Skelly, Southampton ile oynanacak FA Cup çeyrek finalinde Mikel Arteta'nın ilk 11'inde nadir bir şans yakalayabilir. Bu maç, ligde daha fazla süre alabilmek için hayati öneme sahip bir deneme niteliğinde. Hem Lewis-Skelly hem de Nwaneri, bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde İngiltere A Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in dikkatini çekme umudunu hala koruyor.