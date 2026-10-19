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Arsenal’ın “hayalindeki transfer” Khvicha Kvaratskhelia’ya ulaşması neden mümkün değil? Eski Arsenal yıldızından “özel” PSG kanat oyuncusunun bonservis bedeline ilişkin itiraf
Arsenal'ın adı Vini Jr ve Barcola ile anıldı.
Geçen sezon, 2003-04 sezonunun efsanevi “Yenilmezler”inden bu yana ilk kez Premier League şampiyonluğu yaşayan Kuzey Londra devi, yıldızlarla dolu kadrosunda güçlendirebileceği bölgeleri belirlemeye koyuldu.
Ezri Konsa ve Bruno Guimaraes transfer edilerek Mikel Arteta'nın savunma ve orta saha rotasyonuna derinlik katıldı. Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli takımdan ayrılırken çok koşan Yunan forvet Christos Tzolis de kadroya dahil edildi.
Arsenal, Brezilya millî takım oyuncusu Vinicius Junior'ın transferiyle sık sık anıldı, ancak oyuncu Real Madrid'le yeni sözleşme imzaladı. Bradley Barcola'nın Kuzey Londra'ya transferi de gündeme geldi, fakat oyuncu sonunda Liverpool'a gitti.
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Kvaratskhelia, Arsenal'in hayallerindeki isim olur mu?
Kvaratskhelia'nın Arsenal hücumunun solunda görev almak için öncelikli tercih olup olmayacağı sorulan Arsenal'in eski yıldızı Grimandi, Swiper Casino Canada ile yaptığı iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu oyuncu özel. Özel çünkü büyük maçlarda her zaman iyi oynuyor. Geçen sezon da turnuva sona yaklaştıkça giderek daha iyi oynadı.
“Müthiş bir özveriyle oynuyor; koşuyor, savunma yapıyor ve hücumun son bölgesinde topla buluştuğunda çok etkili oluyor. Bana göre özel bir oyuncu.
“Maç seçiyormuş gibi görünüyor çünkü bu sezon şimdiye kadar çok fazla maç oynamadı. Ama ilkbahara hazır olmak istediğini biliyor ve hedefi de bu. Büyük maçların geleceğini biliyor.
“Avrupa'daki her takımda oynayabilir, elbette Arsenal'de de oynayabilir. Bana göre mevkisinin en iyi oyuncularından biri.”
PSG'li süper yıldızın Arsenal'e transfer olma ihtimali neden düşük?
Arsenal, PSG'deki bir başka Avrupa şampiyonu Barcola için 123 milyon sterlin (164 milyon dolar) istendiğini öğrendikten sonra görüşmelerden çekilmiş olabilir. Arsenal son dönemde harcamalarını biraz artırdı, ancak geçmişte tek bir yüksek maliyetli transfer için bütçesini zorlamaktan kaçındı.
Bu durumda Kvaratskhelia, serbest piyasadaki maliyeti düşünüldüğünde, Arteta ve ekibinin yalnızca hayranlıkla izleyeceği bir oyuncu mu? Bu soru, 1997 ile 2002 yılları arasında Arsenal formasıyla 169 maça çıkan ve iki kez Premier League şampiyonluğu yaşayan Grimandi'ye yöneltildiğinde şu yanıtı verdi: “Bunu yapacaklarını sanmıyorum.
“Bir oyuncu Paris'te oynuyorsa iş artık karmaşık. Çünkü maaşı çok yüksek ve kulübün paraya ihtiyacı yok. Bu yüzden bir sorun yaşanmadığı sürece en iyi oyuncularından birini alıp başka bir takıma götürmek oldukça zor.
“Barcola'nın bu sezon ilk 11'de olması beklenmiyordu, bu yüzden ayrılmak isterse kapıyı açık bıraktılar. Ama Kvaratskhelia'nın gitmesine izin vermezler, çünkü ilkbaharda en önemli oyunculardan biri olacağını biliyorlar.”
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Arsenal'ın 2026-27 fikstürü: Sırada Bayern deplasmanı var
Şu anda kas sakatlığı yaşayan Tzolis nedeniyle Arsenal, oyuncu seçimlerinde yeniden yaratıcı çözümler bulmak zorunda kaldı. Eberechi Eze, Nottingham Forest'a karşı oynadıkları son Premier League maçına sol kanatta başladı ancak devre arasında oyuna giren Noni Madueke'nin galibiyet golünü attığını gördü.
Arteta, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahaya çıkmadan önce başka bir plan bulmak zorunda. Çarşamba günü Harry Kane ve Bayern Münih'e karşı onları en zorlu sınavlardan biri bekliyor. Arsenal, Allianz Arena deplasmanında Kvaratskhelia gibi bir kanat oyuncusuna sahip olmayı çok isterdi ancak o gün hiç gelmeyebilir.
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