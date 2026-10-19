Kvaratskhelia'nın Arsenal hücumunun solunda görev almak için öncelikli tercih olup olmayacağı sorulan Arsenal'in eski yıldızı Grimandi, Swiper Casino Canada ile yaptığı iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu oyuncu özel. Özel çünkü büyük maçlarda her zaman iyi oynuyor. Geçen sezon da turnuva sona yaklaştıkça giderek daha iyi oynadı.

“Müthiş bir özveriyle oynuyor; koşuyor, savunma yapıyor ve hücumun son bölgesinde topla buluştuğunda çok etkili oluyor. Bana göre özel bir oyuncu.

“Maç seçiyormuş gibi görünüyor çünkü bu sezon şimdiye kadar çok fazla maç oynamadı. Ama ilkbahara hazır olmak istediğini biliyor ve hedefi de bu. Büyük maçların geleceğini biliyor.

“Avrupa'daki her takımda oynayabilir, elbette Arsenal'de de oynayabilir. Bana göre mevkisinin en iyi oyuncularından biri.”