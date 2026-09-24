Men In Blazers podcast'ine kısa süre önce konuk olan Arsenal'in genç yeteneğinden, en zorlu üst düzey rakibini açıklaması istendi. O da hiç vakit kaybetmeden şu anda Tottenham forması giyen ismi işaret etti ve özellikle doğu Londra'daki performanslarını vurguladı.

"West Ham'deyken Mateus Fernandes," diyen Lewis-Skelly, bunu hiç tereddüt etmeden söyledi.

19 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya milli takım oyuncusu Bruno Guimaraes'in Emirates Stadyumu'na kısa süre önce gelişi hakkında da konuştu. Ses getiren bu transferi gelişimi adına paha biçilmez bir fırsat olarak gören genç oyuncu, yeni takım arkadaşının kariyer geçmişini övdü.

"Bruno enerji, tecrübe ve yoğunluk getiriyor," dedi İngiltere milli oyuncusu. "Katılacağını duyduğumda çok mutlu oldum çünkü ondan bir şeyler öğrenebileceğin ve beynini yoklayabileceğin biri. O da bir kazanan, sana benzer bir pozisyonda oynayan biri, bu yüzden ondan her zaman bir şeyler öğrenebilirsin. Bruno konusunda sünger gibi olmak gerçekten çok etkili olacak."



