Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal'in genç yıldızı Myles Lewis-Skelly, Premier League'de karşılaştığı en zorlu rakip olarak sürpriz bir Tottenham oyuncusunu gösterdi
Şaşırtıcı bir itiraf
20. yaş gününe yaklaşan Lewis-Skelly, Premier League şampiyonluk madalyası ve Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başlama gibi etkileyici bir özgeçmişe sahip. A takım seviyesinde 81 maça çıkıp İngiltere formasıyla altı kez oynayan genç futbolcu, savunma ve orta saha rollerinde dünyanın en iyi yeteneklerinden bazılarına karşı şimdiden mücadele etti.
Arteta yönetiminde kısa sürede düzenli forma giyen bir oyuncuya dönüşmesi göz önüne alındığında, Arsenal altyapısından yetişen oyuncu dünya çapında çok sayıda hücum ve merkez oyuncusu arasından seçim yapabilirdi. Ancak o, tercihini Portekizli orta sahanın West Ham'daki kısa döneminde aralarındaki mücadelelere dayanarak Matheus Fernandes'ten yana kullandı.
- Getty Images Sport
Fernandes için büyük övgü
Men In Blazers podcast'ine kısa süre önce konuk olan Arsenal'in genç yeteneğinden, en zorlu üst düzey rakibini açıklaması istendi. O da hiç vakit kaybetmeden şu anda Tottenham forması giyen ismi işaret etti ve özellikle doğu Londra'daki performanslarını vurguladı.
"West Ham'deyken Mateus Fernandes," diyen Lewis-Skelly, bunu hiç tereddüt etmeden söyledi.
19 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya milli takım oyuncusu Bruno Guimaraes'in Emirates Stadyumu'na kısa süre önce gelişi hakkında da konuştu. Ses getiren bu transferi gelişimi adına paha biçilmez bir fırsat olarak gören genç oyuncu, yeni takım arkadaşının kariyer geçmişini övdü.
"Bruno enerji, tecrübe ve yoğunluk getiriyor," dedi İngiltere milli oyuncusu. "Katılacağını duyduğumda çok mutlu oldum çünkü ondan bir şeyler öğrenebileceğin ve beynini yoklayabileceğin biri. O da bir kazanan, sana benzer bir pozisyonda oynayan biri, bu yüzden ondan her zaman bir şeyler öğrenebilirsin. Bruno konusunda sünger gibi olmak gerçekten çok etkili olacak."
Fernandes, Tottenham karşısında zorlandı
Lewis-Skelly'nin ona açıkça büyük değer verdiği görülse de, Fernandes, 2024'te Sporting CP'den İngiliz futboluna geldiğinden bu yana çalkantılı bir dönem geçirdi. Southampton ve West Ham ile üst üste küme düştükten sonra orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde 85 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a geçti.
Roberto De Zerbi yönetimindeki başlangıcı ise zorlu geçti. Aston Villa'ya karşı yakın zamanda alınan 3-2'lik yenilgide Fernandes, beklentilerin altında kalan performansının ardından devre arasında Mohammed Kudus için oyundan alındı. Taktik kararını savunan Spurs patronu, yüksek bonservisle transfer edilen oyuncusundan daha iyisini istedi.
De Zerbi, "Mateus'a büyük güvenim var ama bugün Mateus'un performansını beğenmedim. Aksi takdirde değişiklik yapamazdım" dedi. "Bunu biliyor. Ama bu normal. Bu, Mateus'a yönelik bir saldırı değil, Mateus'u seviyorum, bu bir sorun değil. Ama bence Mateus'tan daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü bunu yapabilir, o pozisyonda bile."
- Getty Images Sport
Orta sahada kritik mücadeleler kapıda
İleriye dönük olarak Lewis-Skelly, Guimaraes'in gelişi sonrası Arsenal'de süre almak için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Çıkış yaptığı sezonda sol bekte parlamasına rağmen genç oyuncu kendisini merkezde görüyor ve orta sahanın göbeğinde kalıcı bir yer edinmek için tecrübeli takım arkadaşlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenmeyi hedefliyor.
Nihayetinde onun taktiksel çok yönlülüğü, Arteta'nın şampiyonluk yarışı veren kadrosu için kritik bir değer olmaya devam ediyor. Özverili zihniyetini yeniden vurgulayan genç futbolcu sözlerini şöyle tamamladı: "Ben bir orta saha oyuncusuyum. Ama günün sonunda her şey takımın ihtiyaçlarına bağlı. Hiçbir oyuncu, hiçbir birey takımın hedefinden daha büyük değildir. Takıma ne yardımcı olacaksa onu yaparım."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun