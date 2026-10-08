Getty Images Sport
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Arsenal'ın genç yıldızı Max Dowman, Mikel Arteta'nın takımında tarihe geçmesinin ardından üç Guinness Dünya Rekoru aldı
Tarihi dönüm noktaları harika çocuğun yükselişini perçinledi
Hale End altyapısından yetişen oyuncu, Arsenal'ın A takımına yükseldiğinden bu yana rekorları yeniden yazarak prestijli küresel ödüller aldı. 17. yaş gününden önce profesyonel sözleşme şartlarında anlaşmaya varan genç futbolcu, Kasım 2025'te Slavia Prag deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyet sırasında Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç oyuncusu unvanını perçinledi. Bu Avrupa dönüm noktası, Premier League tarihinde hem en genç golcü hem de en genç şampiyon olarak kırdığı yerel rekorları da tamamlıyor.
- Getty Images Sport
Rekor otoritesi, neslinin yeteneğini övüyor
Bu tarihi başarılar, çok yönlü hücum oyuncusuna kuruluşun ünlü '27 Kuşağı' arasında manşette yer kazandırdı. Genç oyuncunun benzeri görülmemiş yükselişine saygı duruşunda bulunan Guinness World Records Football Edition 2027 Kıdemli Editörü Tom Beckerlegge, şöyle dedi: "Listemizdeki en genç oyuncu olan Max, '27 Kuşağı'nın neyi temsil ettiğini özetliyor. Henüz 17 yaşına girmeden üç Guinness Dünya Rekoru unvanı kazanmış olması olağanüstü ve onun hikâyesi, bu oyuncu neslinin neden bu kadar heyecan verici olduğunu tam olarak yansıtıyor."
Küresel edisyon, geleceğin yıldızlarını kutluyor
Beckerlegge, genç oyuncunun hızlı yükselişinin modern futbolun dur durak bilmeyen ivmesini ve olağanüstü bir kuşağın gelişini simgelediğini de ekledi: "Futbol asla yerinde durmaz. Rekorlar kırılır, yeni yıldızlar ortaya çıkar ve her sezon oyunu aydınlatan yeni deha anları getirir. Guinness World Records Football Edition 2027, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından hikâyeleri daha yeni başlayan genç oyunculara kadar tüm bunları kutluyor."
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Sakatlıklar Dowman için fırsat yaratıyor
Dowman, Kai Havertz ve Christos Tzolis'in sakatlıklarının ardından Arteta'nın hücum hattında daha önemli bir rol üstlenmeye aday. Bu hafta sonu Leeds United'a karşı oynanacak maç, Ağustos 2025'te Emirates Stadyumu'nda aynı rakibe karşı 5-0 kazanılan karşılaşmada A takımdaki ilk maçına çıkan genç oyuncu için güzel anılar taşıyor. Geçen ay Lig Kupası'nda attığı klas iki gol de kulüp adına çıktığı 15 resmi maça yenilerini ekleme ihtimalini daha da güçlendiriyor.
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