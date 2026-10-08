Bu tarihi başarılar, çok yönlü hücum oyuncusuna kuruluşun ünlü '27 Kuşağı' arasında manşette yer kazandırdı. Genç oyuncunun benzeri görülmemiş yükselişine saygı duruşunda bulunan Guinness World Records Football Edition 2027 Kıdemli Editörü Tom Beckerlegge, şöyle dedi: "Listemizdeki en genç oyuncu olan Max, '27 Kuşağı'nın neyi temsil ettiğini özetliyor. Henüz 17 yaşına girmeden üç Guinness Dünya Rekoru unvanı kazanmış olması olağanüstü ve onun hikâyesi, bu oyuncu neslinin neden bu kadar heyecan verici olduğunu tam olarak yansıtıyor."