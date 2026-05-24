Arsenal v Bournemouth - Premier League
Mohamed Saeed

Çeviri:

Arsenal'in genç yıldızı Max Dowman, 2025-26 sezonunun son gününde Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldıktan sonra YENİ bir rekor daha kırdı

Arsenal'in genç yıldızı Max Dowman, Premier Lig maçında ilk 11'de yer alan en genç oyuncu olarak adını bir kez daha tarih kitaplarına yazdırdı. 16 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace ile oynanan sezonun son haftasındaki karşılaşmada Mikel Arteta'nın ilk 11'inde yer alarak, neredeyse yirmi yıldır kırılamayan bir rekoru geride bıraktı.

  • Selhurst Park'ta tarihi bir öğleden sonra

    2025-26 sezonu Arsenal için unutulmaz bir sezon oldu ve Dowman, bu sezonun bir başka dönüm noktasıyla sona ermesini sağladı.

    Crystal Palace maçında ilk düdükle sahaya çıkan Dowman, 16 yaş 144 gün ile Premier League maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu. Bu başarı, yeni şampiyon olan Arsenal takımının Selhurst Park'ta sahaya çıkarken şeref kıtası ile karşılanmasıyla daha da özel hale geldi.

    Bu son başarıyla Dowman, 2008 yılında Everton formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığında 16 yaş 198 gün olan Jose Baxter'ın elindeki rekoru geride bıraktı.

    Arsenal altyapısından yetişen Dowman, Arteta yönetiminde yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve kupa kutlamaları için A takım kadrosuna katılarak yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı.


    Rekorları yeniden yazmak

    Crystal Palace maçında ilk 11'de yer alması, bu genç oyuncunun bu sezon elde ettiği uzun başarı listesinin en son halkası. Ağustos 2025'te, 15 yaş 235 gün ile Premier Lig'de forma giyen en genç oyuncu oldu. Kasım ayında ise Avrupa sahnesinde bu başarısını sürdürerek, 15 yaş 308 gün ile Şampiyonlar Ligi'nin tarihindeki en genç oyuncusu oldu.

    Mart ayında ise bu genç yetenek, Everton'a karşı attığı muhteşem golle, 16 yaş 73 gün gibi bir yaşla Premier Lig'in en genç golcüsü unvanını elde etti.

    Şu ana kadar beş iç saha maçında forma giyen Dowman, resmi olarak Premier League şampiyonu oldu ve çoğu 16 yaşındaki oyuncunun ancak hayal edebileceği bir profesyonel sezon başlangıcı yaptı.

  • Tuchel'in hayal kırıklığı yaratan kararı

    Kulüp düzeyinde rekor kıran performansına rağmen, genç oyuncu Thomas Tuchel’in İngiltere A Milli Takımı için yakın vadeli planlarında yer almayacak. 16 yaşındaki oyuncunun yaklaşan 2026 Dünya Kupası için “Üç Aslanlar” kadrosuna erken dahil edilmesi yönünde talepler olsa da, Tuchel bunun yerine Miami’deki A Milli Takım hazırlık kampı için Arsenal’deki takım arkadaşı Ethan Nwaneri’yi tercih etti.

    Alman teknik direktör, "İhtiyacımız olan kadro büyüklüğünde bizimle antrenman yapacak bazı genç oyuncuları kadroya alacağız ve oyuncuların dakika ve yükünü ayarlamak için iki hazırlık maçı oynayacağız." dedi.

    Gunners'ın geleceği için çok şey söz konusu

    Dowman'a yönelen ilgi, hak ettiği yaz tatiline girerken daha da artması bekleniyor. İngiltere A Milli Takımı'nın deneme amaçlı kadrosuna seçilmemiş olsa da, Arsenal'in geleceğinin temel taşlarından biri olduğu tartışılmaz.

    Nwaneri ile birlikte, 16 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesindeki konumunu korumada kilit rol oynamayı umut eden, kulübün kendi altyapısından yetişen yıldızların çekirdeğini oluşturuyor. Şimdilik, Premier League tarihine adını yazdıran rekor kıran bir Pazar gününü kutlayabilir.

