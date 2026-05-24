2025-26 sezonu Arsenal için unutulmaz bir sezon oldu ve Dowman, bu sezonun bir başka dönüm noktasıyla sona ermesini sağladı.

Crystal Palace maçında ilk düdükle sahaya çıkan Dowman, 16 yaş 144 gün ile Premier League maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu. Bu başarı, yeni şampiyon olan Arsenal takımının Selhurst Park'ta sahaya çıkarken şeref kıtası ile karşılanmasıyla daha da özel hale geldi.

Bu son başarıyla Dowman, 2008 yılında Everton formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığında 16 yaş 198 gün olan Jose Baxter'ın elindeki rekoru geride bıraktı.

Arsenal altyapısından yetişen Dowman, Arteta yönetiminde yıldızı parlayan bir yükseliş yaşadı ve kupa kutlamaları için A takım kadrosuna katılarak yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı.



