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Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman, İngiltere 19 Yaş Altı Takımı'nın ABD ile karşılaşmasında kırmızı kart gördü
Dowman için dramatik bir maç
Dowman, cuma günü İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın Marbella'da ABD'yi 2-1 mağlup ettiği maçta hareketli bir öğleden sonra yaşadı. Dowman, seyirciye kapalı oynanan karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Reigan Heskey'nin golünün asistini yaptı. Ancak günü erken sona erdi ve 74. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Oyundan atılmasının kesin nedeni resmî olarak hâlâ doğrulanmış değil, ancak The Sun'ın haberine göre Ben Futcher'ın ekibi sayısal dezavantaja rağmen galibiyeti korurken şiddetli hareket nedeniyle cezalandırıldı.
- Getty Images Sport
Arsenal'da hızlı yükseliş
Dowman, Arsenal'da dikkat çekici bir sezon geçiriyor; bu sezon kulüp formasıyla şimdiden iki maça çıkıp iki gol atarken, birkaç kez de yedek kulübesinde yer aldı. GCSE'lerini yazın henüz tamamlamış olmasına rağmen, önceki sezondan bir Premier League şampiyonluk madalyasına sahip. Bazı taraftarlar Dowman'ın daha üst milli yaş gruplarına hızla yükseltilmesi çağrısında bulunsa da, İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Lee Carsley kısa süre önce sabrın önemini vurguladı ve sıralamaları hızla tırmanmasının ardından gereksiz baskı olmadan doğru şekilde gelişimini sürdürmesi için temkinli olunması çağrısı yaptı.
Carsley, gelişim konusunda sabır çağrısında bulundu
Geçen hafta Dowman gibi genç yeteneklerin gelişimi hakkında konuşan Carsley, milli takım yapılanmasının benimsediği temkinli yaklaşımı anlattı. Carsley, "Oyuncuların kendi hızlarında gelişmesi önemli. Max olağanüstü bir yetenek, 21 Yaş Altı Takımı'na ne zaman geleceği ve bunun dengesi kaçınılmaz. 21 Yaş Altı Takımı'na yeteneği nedeniyle gidiyor ama bunu doğru zamanda yaptığımızdan emin olmalıyız. Sabırlı olmalı ve nihayetinde onların A Milli Takım'da uzun bir süre forma giymesini istediğimizi unutmamalıyız. Bu yüzden bunun zamanlamasını doğru ayarladığımızdan emin olmalıyız. Birkaç yıl önce Ethan Nwaneri ile benzer bir durum yaşamıştık. Erkendi, ilk maçına çıktı ve gerçekten çok iyi iş çıkardı ama onu hızlıca ileri itme eğilimi var" dedi.
- Getty Images Sport
İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?
İngiltere, pazartesi günü Belçika ile karşılaşarak milli ara programını tamamlayacak. Dowman'ın, ABD karşısında oyundan atılmasının ardından doğrudan gördüğü kırmızı kartın sonuçlarını beklediği için bu maçta görev alıp almayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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