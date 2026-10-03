Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman, İngiltere 19 Yaş Altı Takımı'nın ABD ile karşılaşmasında kırmızı kart gördü

Geçen hafta Dowman gibi genç yeteneklerin gelişimi hakkında konuşan Carsley, milli takım yapılanmasının benimsediği temkinli yaklaşımı anlattı. Carsley, "Oyuncuların kendi hızlarında gelişmesi önemli. Max olağanüstü bir yetenek, 21 Yaş Altı Takımı'na ne zaman geleceği ve bunun dengesi kaçınılmaz. 21 Yaş Altı Takımı'na yeteneği nedeniyle gidiyor ama bunu doğru zamanda yaptığımızdan emin olmalıyız. Sabırlı olmalı ve nihayetinde onların A Milli Takım'da uzun bir süre forma giymesini istediğimizi unutmamalıyız. Bu yüzden bunun zamanlamasını doğru ayarladığımızdan emin olmalıyız. Birkaç yıl önce Ethan Nwaneri ile benzer bir durum yaşamıştık. Erkendi, ilk maçına çıktı ve gerçekten çok iyi iş çıkardı ama onu hızlıca ileri itme eğilimi var" dedi.