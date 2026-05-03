Arsenal'in Fulham'ı yendiği maçta gol attıktan sonra Bukayo Saka neden devre arasında oyundan alındı? Mikel Arteta oyuncu değişikliğini açıklıyor

Saka'nın etkileyici performansına rağmen Arteta, uzun süren sakatlık döneminin ardından oyuncunun uzun vadede sahalarda kalabilmesini sağlamak amacıyla devre arasında onu oyundan almayı tercih etti. Basın mensuplarına bu kararını açıklayan Arsenal teknik direktörü şöyle konuştu: “Bunu yapmak zorundaydık; Madrid'de 30 dakika kadar oynamıştı, şimdi de 45 dakika oynadı. Yükünü kademeli olarak artırmamız gerekiyor ama dikkatli olmalıyız çünkü ona sahada ihtiyacımız var.”

Saka'nın uzun süredir devam eden Aşil tendonu sorunundan kurtulmasına ilişkin olarak Arteta şunları kaydetti: "Bence ağrı geçti ve bu durum belli hareketleri yapma kapasitesini kısıtlıyordu. Bugün kendini rahat hissetti, gevşemişti ve bence ihtiyacımız olan Bukayo'yu geri kazandık."