Arsenal'in Fulham'ı yendiği maçta gol attıktan sonra Bukayo Saka neden devre arasında oyundan alındı? Mikel Arteta oyuncu değişikliğini açıklıyor
Arsenal şampiyonluk yarışında inisiyatifi ele geçirdi
Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Fulham karşısında ilk yarıda sergilediği üstün performansla Premier Lig liderliğindeki farkı 6 puana çıkardı. Aşil tendonu sakatlığının ardından Mart ayından bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Saka, Viktor Gyokeres'in açılış golünü hazırladıktan sonra, kendisi de isabetli bir vuruşla skoru ikiye çıkardı. Uzatma dakikalarında Gyokeres'in attığı ikinci gol skoru 3-0'a getirdi; bu sayede Arteta, yaklaşan Avrupa maçları için kilit oyuncularını dinlendirmek amacıyla devre arasında kadrosunda rotasyon yapma imkânı buldu.
Yük yönetimi
Saka'nın etkileyici performansına rağmen Arteta, uzun süren sakatlık döneminin ardından oyuncunun uzun vadede sahalarda kalabilmesini sağlamak amacıyla devre arasında onu oyundan almayı tercih etti. Basın mensuplarına bu kararını açıklayan Arsenal teknik direktörü şöyle konuştu: “Bunu yapmak zorundaydık; Madrid'de 30 dakika kadar oynamıştı, şimdi de 45 dakika oynadı. Yükünü kademeli olarak artırmamız gerekiyor ama dikkatli olmalıyız çünkü ona sahada ihtiyacımız var.”
Saka'nın uzun süredir devam eden Aşil tendonu sorunundan kurtulmasına ilişkin olarak Arteta şunları kaydetti: "Bence ağrı geçti ve bu durum belli hareketleri yapma kapasitesini kısıtlıyordu. Bugün kendini rahat hissetti, gevşemişti ve bence ihtiyacımız olan Bukayo'yu geri kazandık."
Tam zamanında formuna kavuşması
Saka’nın ilk 11’e dönüşü, sezonun en kritik dönüm noktasıyla aynı zamana denk geldi ve yokluğunda eksikliği hissedilen yaratıcı kıvılcımı takıma kattı. Arteta, kulübün tarihi bir çifte kupayı kovaladığı bu dönemde kanat oyuncusunun etkisini ve zihinsel hazırlığını övdü: “Kesinlikle fark yarattı,” dedi İspanyol teknik adam. "Maçı belirleyen iki hareket yaptı ve biz onun neler yapabileceğini biliyoruz. Sezonun en önemli döneminde geri döndü ve şimdi zinde, zihni açık, hırsı en üst seviyede ve bence takıma etki etmek için böyle bir performansa ihtiyacı vardı, bu da Salı günü için büyük bir avantaj."
Avrupa ve ulusal başarıların peşinde
Kuzey Londra ekibi, şu anda 1-1'lik eşitlikle devam eden Atletico Madrid ile oynayacağı Salı günkü belirleyici Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçına odaklanıyor. Avrupa'daki başarılarının ardından, şampiyonluk yarışında Manchester City'ye karşı sahip oldukları ince avantajı korumak için West Ham ile bir Londra derbisi onları bekliyor. Ligde sadece üç maç kalırken, Arsenal 20 yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğuna çok yakın ve aynı zamanda 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı hedefliyor.