AFP
Çeviri:
Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres, muhteşem bir hat-trick yaparak İsveç'i Dünya Kupası play-off finaline taşıdı
Gyokeres büyük sahnede parlıyor
Valensiya'da oynanan bu kritik karşılaşmada Gyokeres, neden dünyanın en korkulan forvetlerinden biri olduğunu tam anlamıyla kanıtladı. Arsenal'in yıldızı, kendini göstermek için hiç vakit kaybetmedi; maçın henüz 6. dakikasında yakın mesafeden topu ağlara göndererek Graham Potter'ın takımına mükemmel bir başlangıç sağladı. Bu gol, İsveçli oyuncunun tedirginliğini giderdi ve üstün bireysel performansının tonunu belirledi.
Gunners'ın yıldızı bununla yetinmedi. İkinci yarının başında, teknik yeteneğini ve baskı altında sergilediği soğukkanlılığını gösteren muhteşem bir vuruşla İsveç'in avantajını ikiye katladı. Gyokeres, 73. dakikada penaltı kazanıp gole çevirerek unutulmaz bir geceyi taçlandırdı ve hat-trick'ini tamamladı. Böylece Matvii Ponomarenko'nun Ukrayna adına attığı geç gol, sadece teselli golü olarak kaldı.
Potter’ın oyuncuları ritimlerini buluyor
Bu zafer, hayal kırıklığı yaratan ilk eleme turunun ardından İsveç için önemli bir dönüm noktası oldu. Potter, takımının formu konusunda eleştirilere maruz kalmıştı, ancak Ukrayna karşısında uygulanan taktik düzen, yıldız forvetinin parlamasına olanak sağladı. Gyokeres'i hücumun odak noktası olarak kullanan İsveç, grup aşamalarında zorlanan takımdan çok daha uyumlu bir görüntü sergiledi. Takım, son yirmi yılda ikinci kez Dünya Kupası finallerine katılmanın eşiğinde bulunuyor. Daha önce 12 turnuvaya katılan ve en son 2018 Rusya'da çeyrek finale yükselen bu ülke, dünya sahnesine geri dönüyor.
Valensiya'da Ukrayna'ya büyük hayal kırıklığı
Ukrayna için bu yenilgi, eleme turlarındaki bir başka hayal kırıklığı anlamına geliyor. Son dört yıldır iç saha maçlarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalan milli takım, savaşın yıktığı ülkesine bir sevinç anı yaşatmayı umuyordu. 2006'daki ilk Dünya Kupası katılımından bu yana ilk kez bu turnuvaya katılma hayalleri, Gyokeres'in kusursuz vuruşuyla sona erdi; bu durum, bir önceki turnuvada Galler'e karşı kıl payı kaçırdıkları fırsatı hatırlattı.
Stockholm'da son hesaplaşma
Şimdi dikkatler Salı gecesine çevriliyor; İsveç, Path B play-off finalinde Polonya'yı ağırlamak üzere Stockholm'e dönecek. Polonyalılar, Arnavutistan'ı 2-1 yenerek bu final maçına katılma hakkını elde etti. Bu maçın galibi, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 48 takımlı genişletilmiş Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.