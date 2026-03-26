Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres, muhteşem bir hat-trick yaparak İsveç'i Dünya Kupası play-off finaline taşıdı

Valensiya'da oynanan bu kritik karşılaşmada Gyokeres, neden dünyanın en korkulan forvetlerinden biri olduğunu tam anlamıyla kanıtladı. Arsenal'in yıldızı, kendini göstermek için hiç vakit kaybetmedi; maçın henüz 6. dakikasında yakın mesafeden topu ağlara göndererek Graham Potter'ın takımına mükemmel bir başlangıç sağladı. Bu gol, İsveçli oyuncunun tedirginliğini giderdi ve üstün bireysel performansının tonunu belirledi.

Gunners'ın yıldızı bununla yetinmedi. İkinci yarının başında, teknik yeteneğini ve baskı altında sergilediği soğukkanlılığını gösteren muhteşem bir vuruşla İsveç'in avantajını ikiye katladı. Gyokeres, 73. dakikada penaltı kazanıp gole çevirerek unutulmaz bir geceyi taçlandırdı ve hat-trick'ini tamamladı. Böylece Matvii Ponomarenko'nun Ukrayna adına attığı geç gol, sadece teselli golü olarak kaldı.