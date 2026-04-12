Arsenal'in forveti, transfer "isteğini" açıklayarak yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin kapısını araladı

Brezilya medyası Globo Esporte'ye konuşan Jesus, Emirates Stadyumu'ndaki geleceği konusunda bir kez daha spekülasyonlara yol açtı. 2027 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in hücum seçeneklerini yeniden şekillendirme çabaları nedeniyle sık sık başka bir takıma transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor. Gunners formasıyla 119 maçta 31 gol ve 22 asist kaydeden çok yönlü forvet, gelecekte nerede oynamak istediği konusunda oldukça açık sözlüydü. Şu anki önceliğinin mevcut takımına yardım etmek olduğunu kabul eden oyuncu, ancak memleketine dönme konusunda derin bir arzusu olduğunu da itiraf etti.