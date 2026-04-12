Arsenal'in forveti, transfer "isteğini" açıklayarak yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin kapısını araladı
Brezilyalı yıldız, Arsenal'deki geleceği hakkında konuştu
Brezilya medyası Globo Esporte'ye konuşan Jesus, Emirates Stadyumu'ndaki geleceği konusunda bir kez daha spekülasyonlara yol açtı. 2027 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, 29 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in hücum seçeneklerini yeniden şekillendirme çabaları nedeniyle sık sık başka bir takıma transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor. Gunners formasıyla 119 maçta 31 gol ve 22 asist kaydeden çok yönlü forvet, gelecekte nerede oynamak istediği konusunda oldukça açık sözlüydü. Şu anki önceliğinin mevcut takımına yardım etmek olduğunu kabul eden oyuncu, ancak memleketine dönme konusunda derin bir arzusu olduğunu da itiraf etti.
Palmeiras'a olan duygusal bağ hala devam ediyor
Sakatlığından sonra sahalara dönen Jesus, 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 23 maça çıktı; sadece 855 dakika sahada kalırken 5 gol ve 2 asist kaydetti. Sık sık Kai Havertz’in yedeği olarak kalan oyuncunun, Palmeiras’a geri dönme isteğini görmezden gelmesi giderek zorlaşıyor. Kariyer planlarını açıklayan forvet, “Şu anda önceliğim hâlâ Arsenal; burada başarılı olmak ve teknik direktörün ihtiyaç duyduğu şekilde takıma katkı sağlamak” dedi. Tabii ki sezon bittiğinde düşünmeye başlayacağız. Arzum, bir gün Palmeiras'a dönüp daha fazla şampiyonluk kazanmak. Orada kazanmanın nasıl bir şey olduğunu zaten hissettim. Bu his hala içimde, çok güçlü bir arzu.”
Masada somut bir teklif yok
Güney Amerika'ya dönüşün romantizmi ortada olsa da, oyuncu henüz resmi bir görüşme yapılmadığını hemen belirtti. Jesus, 2017'de Manchester City'ye katılmadan önce 83 maçta 28 gol ve 8 asist kaydettiği Brezilya şampiyonu takımın ilk adımı atmasını bekliyor. Geri dönüşün sadece kendi isteklerine bağlı olmadığını kabul etti: “Tabii ki Palmeiras'tan bir teklif almam gerekiyor. Ancak onlarla ilişkilerim her zaman çok iyi olmuştur ve öyle de kalacaktır.”
İsa'nın bundan sonraki kaderi ne olacak?
Sözleşme uzatımı ya da yaz transfer döneminde bir satış konusunda top Arsenal'de gibi görünüyor. Kesin bir karar alınana kadar, yaklaşan transfer dönemi öncesinde spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor.