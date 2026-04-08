Portekizli bazı medya kuruluşlarına göre, Arsenal'in forveti Viktor Gyökeres, Estádio José Alvalade'ye geri dönüşünde iyi bir izlenim bırakamadı. İsveçli oyuncu, Kai Havertz'in attığı güzel gol sayesinde takımının maçın son dakikalarında galibiyeti garantilediğini gördü, ancak kendisi maç boyunca neredeyse hiç göze çarpmadı.
Arsenal'in forvet oyuncusu, hayal kırıklığı yaratan performansıyla sert eleştirilere maruz kaldı: "Sanki maske takmış gibiydi"
Gyökeres, Salı akşamı 2023 ile 2025 yılları arasında muhteşem bir performans sergilediği ve bol bol gol attığı yere geri döndü. Ancak bu müthiş forvet, Salı akşamı da görüldüğü gibi Arsenal’de bu formunu sürdürmekte zorlanıyor. A Bola gazetesi, “Forvet golünü maskeyle kutladı, ancak kendisi de maskeliymiş gibi görünüyordu: neredeyse hiç göze çarpmıyordu” şeklinde yorumladı.
Diğer medya kuruluşları da eski Sporting forvetinin performansını eleştirdi. O Jogo, Portekiz devi için 97 gol atan forvetin tamamen "başında engellendiğini" belirtirken, Público ise Gyökeres'in "maçta büyük ölçüde yok olduğunu" gözlemledi.
İstatistikler her şeyi ortaya koyuyordu: Mikel Arteta’nın kendisine verdiği doksan dakika boyunca forvet, topa sadece on yedi kez dokundu. Bir an için Gyökeres, Martin Zubimendi’nin açılış golünde kilit bir rol oynamış gibi göründü, ancak İsveçli oyuncu ofsayt pozisyonundayken topu minyon İspanyol oyuncuya geri vermişti. Gol geçersiz sayıldı ve maçın son dakikalarına kadar skor berabere kaldı.
Gyökeres takımını ileriye taşımakta zorlanırken, Arteta bir kırılma noktası yaratmak için yedek kulübesine başvurmak zorunda kaldı. Gabriel Martinelli ve Havertz’in oyuna girmesi maçın dönüm noktası oldu; Havertz, uzatma dakikalarında muhteşem bir galibiyet golü atarak Arsenal’e gelecek haftaki rövanş maçı öncesinde değerli bir avantaj sağladı.
Hâlâ iki kupa için yarışan Arsenal için heyecan verici haftalar bekliyor: lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi. Arteta, forvetinin sezonun bu kritik son aşamasında formunu yeniden kazanmasını umuyor. Bu hafta sonu AFC Bournemouth konuk olacak, ardından Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçı oynanacak.
Geçen hafta İsveç'in Dünya Kupası elemelerinde önemli bir rol oynayan Gyökeres, şu ana kadar kuzey Londra ekibi için 44 resmi maçta 17 gol attı.