Limpar, Premier League'in en başarılı iki teknik direktörü olan Guardiola ile Jurgen Klopp'un artık görevde olmaması nedeniyle Arsenal'in daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor.

Limpar, SveaCasino'ya yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağına bağlı olarak her şey değişebilir ama bu sezon Chelsea'nin de yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Xabi Alonso yönetiminde onları gerçekten çok iyi bir takım yapabilecek oyuncuları aldılar, ancak şampiyonluk yarışının Arsenal, Manchester City ve Manchester United arasında geçeceğini düşünüyorum. Bence üçünün de seviyesi çok iyi olacak. İlk altının geri kalanını ise Chelsea, Tottenham Hotspur ve muhtemelen Brighton ya da Liverpool oluşturur.

"Arsenal'in Premier League'i yeniden kazanma şansı çok yüksek çünkü Pep Guardiola ve Jurgen Klopp artık ligde olmadığı için onlara karşı daha büyük bir tehdit göremiyorum. Bu yüzden akıllıca davranıp unvanlarını koruduklarından emin olmak için her maça tek tek odaklanabilirler."