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“Arsenal'ın çok iyi bir şansı var!”: Eski Arsenal oyuncusu Anders Limpar, Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından Mikel Arteta'nın Premier League'e damga vuracağını söyledi
Arsenal'ın bir başka şampiyonluk için desteklenmesi bekleniyor
Limpar, Arsenal'ın Arteta yönetiminde Premier League'i yeniden kazanmanın favorisi olması gerektiğine inanıyor. Güçlü rekabete rağmen Arsenal'ın şampiyonluk yarışına önderlik etmesini bekliyor. Limpar, Arsenal'ın en yakın rakipleri olarak Manchester City ve Manchester United'ı gösterirken, Xabi Alonso yönetiminde güçlenen Chelsea'nin de yarışa dahil olabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca bu sezon ilk altıyı Tottenham ile birlikte Brighton ya da Liverpool'dan birinin tamamlaması gerektiğini ekledi.
- Getty Images Sport
Guardiola'nın ayrılığı her şeyi değiştiriyor
Limpar, Premier League'in en başarılı iki teknik direktörü olan Guardiola ile Jurgen Klopp'un artık görevde olmaması nedeniyle Arsenal'in daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor.
Limpar, SveaCasino'ya yaptığı açıklamada, "Transfer dönemi kapanmadan önce ne olacağına bağlı olarak her şey değişebilir ama bu sezon Chelsea'nin de yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Xabi Alonso yönetiminde onları gerçekten çok iyi bir takım yapabilecek oyuncuları aldılar, ancak şampiyonluk yarışının Arsenal, Manchester City ve Manchester United arasında geçeceğini düşünüyorum. Bence üçünün de seviyesi çok iyi olacak. İlk altının geri kalanını ise Chelsea, Tottenham Hotspur ve muhtemelen Brighton ya da Liverpool oluşturur.
"Arsenal'in Premier League'i yeniden kazanma şansı çok yüksek çünkü Pep Guardiola ve Jurgen Klopp artık ligde olmadığı için onlara karşı daha büyük bir tehdit göremiyorum. Bu yüzden akıllıca davranıp unvanlarını koruduklarından emin olmak için her maça tek tek odaklanabilirler."
Tam hâkimiyet için üç flaş transfer
Arsenal zaten güçlü bir kadroya sahip olsa da, Limpar üç dünya klasında yeteneğin eklenmesinin takımı durdurulamaz bir güce dönüştürebileceğine inanıyor. Kuzey Londra ekibine, transfer dönemi kapanmadan önce iddialı hamleler yapması çağrısında bulundu. Bruno Guimaraes, Julian Alvarez ve Vinicius Junior'ın olası transferlerini değerlendiren Limpar, Arteta yönetiminde uzun vadeli yurt içi ve Avrupa başarısı için vizyonunu ortaya koydu.
"Arsenal gibi bir kulübün her zaman iyi oyunculara ihtiyacı vardır ama Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr'ı kadroya katmak..." diye açıkladı. "Ayrıca Christos Tzolis diye, şimdiden dünya klasında görünen bir oyuncunuz da var. Bu oyuncularla Arsenal, önümüzdeki üç yıl boyunca Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ne hükmedebilir.
"Tzolis'in çok fazla oynayacağını düşünmüyorum, bu talihsiz olur ama Arsenal bulabildiği tüm iyi oyuncuları almak zorunda. Yazdan önce, kadroyu tazelemek ve zirvede kalmak için iki ya da üç oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylerdim. Zaten yaptıkları transferlerle birlikte, Mikel Arteta ipleri elinde tutacak.
"Sağ tarafta Arsenal'in Noni Madueke ve Bukayo Saka'sı var. İleride zaten Viktor Gyokeres ve Kai Havertz var. Ama ya Kai Havertz yine sakatlanırsa? Viktor Gyokeres'in geçen sezon form açısından inişli çıkışlı olduğunu gördük. Bukayo Saka da hâlâ olabileceği seviyenin tamamına ulaşmış değil.
"Arsenal, Christos Tzolis'e ek olarak Vinicius, Bruno Guimaraes ve Julian Alvarez'i getirirse, bunlar uzun vadede takımda tutulacak türden oyuncular olur ve Arsenal, Mikel Arteta'nın istediği her kombinasyonu seçebileceği bir konumda adeta rüya takım gibi görünmeye başlar."
- Getty Images
Arsenal, Community Shield karşılaşmasına hazırlanıyor
Arteta'nın ekibi şimdi 5 Ağustos Çarşamba günü Dublin'de Real Betis ile karşılaşacak, ardından 9 Ağustos Pazar günü Emirates Cup'ta Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Hazırlık maçlarını ise 12 Ağustos Çarşamba günü Como karşısında tamamlayacak. Arsenal daha sonra tüm dikkatini resmi kupalara çevirecek. 16 Ağustos Pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Community Shield'da Manchester City ile karşılaşacak.
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