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Arsenal'in cazip tekliflerine rağmen: Vinicius ile Real arasında kritik gelişme

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Brezilya

Vinicius, sözleşme yenileme krizini çözmek için taleplerinde indirime gitmeye hazır

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın kulübü Real Madrid ile geleceği belirsizliğini koruyor.

Real Madrid ile oyuncunun menajerlerinin, 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için müzakerelere başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçti ancak iki taraf henüz herhangi bir anlaşmaya varamadı.

Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın doğrudan talebiyle, oyuncuyu devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

The Athletic gazetesi, Real Madrid ile Vinicius arasındaki mali uçurumun hâlâ büyük olduğunu ve iki tarafın bu konuyu netleştirmek için önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turu gerçekleştireceğini aktardı. 

Oyuncunun önünde 3 seçenek bulunuyor: Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek, gelecek yaza kadar bekleyip sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz ayrılmak ya da mevcut transfer döneminde Arsenal'e geçmek.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius, 30 milyon euroya yakın bir mali paket istiyor

    Vinicius, temel maaşı, performansa bağlı primleri ve buna ek olarak sözleşme yenilemeye özel bir primi kapsayan, 30 milyon euroya yakın bir mali paket talep ediyor ki bu, Real Madrid tarihinde eşi görülmemiş bir durum.

    Real Madrid'in maaş tavanına bağlı kalması ve bu tavanı aşmak istememesi karşısında, Vinicius cephesi bu primin oyuncunun gelirini artırmanın tek yolu olduğunu düşünüyor.

    Bu tutum aynı zamanda, benzer bir maaş alan ancak 2024 yılında Paris Saint-Germain'den bonservissiz katıldığında dev bir imza primi elde eden takım arkadaşı Kylian Mbappe ile yapılan kıyaslamaya dayanıyor.

    Real Madrid, gelecekte sözleşmeleri yenilenirken diğer oyunculardan da benzer taleplerin gelmesine kapı aralayabileceği endişesiyle bu talebe her zaman olumlu yanıt vermeyi reddetti.

    Bununla birlikte, kaynaklar Vinicius'un, kulüple bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olacaksa taleplerini yumuşatmaya hazır olduğunu belirtiyor.

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  • Vinícius JúniorPierre-Philippe MARCOU / AFP

    Arsenal perde arkasında harekete geçti

    Konuya yakın kaynaklara göre, taraflar arasındaki anlaşmazlığın boyutunu ve bunun oyuncu üzerindeki etkisini fark eden Arsenal, aylar öncesinden kulis çalışmalarına başladı.

    Arsenal'a yakın çevreler, Real Madrid'in Leipzig'den Jan Diomande'yi transfer etmeye yaklaşmasının, Vinicius'a İspanyol kulübün olası bir ayrılık durumunda kendisinin yerini doldurmaya hazırlandığını düşündürebileceğini değerlendiriyor. Ancak Diomande transferi henüz kesinleşmiş değil.

    Sportif direktör Andrea Berta, oyuncunun kampıyla görüşmeler yaptı. Ayrıca Arsenal yetkilileri, oyuncunun temsilcilerine, Vinicius'un Mikel Arteta'nın yönettiği projede bir numaralı yıldız olacağını bildirdi. Takım geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış, Şampiyonlar Ligi finalini de Paris Saint-Germain karşısında yalnızca penaltı atışlarıyla kaybetmişti.

    Real Madrid yıllık 20 milyon euroluk bir maaş teklif ederken, Arsenal Vinicius gibi bir oyuncu için alışılmış maaş yapısını bozmaya hazır durumda.

    Anlaşma ayrıca imza bonusu ve imaj haklarına bağlı ayrıcalıklar da içerebilir.

    Transfer bedeline gelince, Real Madrid oyuncuyu önümüzdeki yaz bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu senaryo kulüp içindeki bazı yetkilileri endişelendiriyor; özellikle de oyuncuya büyük bir sadakat primi ödemek zorunda kalacak olması nedeniyle.

    Bu yüzden Arsenal, sözleşme durumunu değerlendirerek daha düşük bir transfer bedeli için pazarlık yapmayı umuyor.

  • Vinícius JúniorPATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

    Real Madrid'deki etkili isimler Vinicius'un satılmasını destekliyor

    Konuya vakıf kaynaklar, Real Madrid içinde Vinicius'un 2027 yılında bedelsiz kaybedilmesini önlemek amacıyla bu yaz satılmasını destekleyen etkili isimler bulunduğunu belirtiyor.

    Ancak nihai karar, kulüpte Vinicius'un Jony Calafat ile birlikte en büyük destekçisi olan başkan Florentino Perez'in elinde olacak.

    Teknik direktör Jose Mourinho ise oyuncuyu çok beğeniyor ve kendisiyle halihazırda temasa geçmiş durumda; fakat kulübün geleceğiyle ilgili alacağı her kararı anlayışla karşılayacak.

    Belirsizlik sürse de kaynaklar, Vinicius'un Real Madrid ile sözleşmesini yenilememesi durumunda Arsenal'in transferi tamamlayabilme konusunda hâlâ iyimser olduğunu vurguluyor.

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