Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın kulübü Real Madrid ile geleceği belirsizliğini koruyor.

Real Madrid ile oyuncunun menajerlerinin, 2027 yazında sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi için müzakerelere başlamasının üzerinden bir buçuk yıl geçti ancak iki taraf henüz herhangi bir anlaşmaya varamadı.

Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta'nın doğrudan talebiyle, oyuncuyu devam eden yaz transfer döneminde kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

The Athletic gazetesi, Real Madrid ile Vinicius arasındaki mali uçurumun hâlâ büyük olduğunu ve iki tarafın bu konuyu netleştirmek için önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turu gerçekleştireceğini aktardı.

Oyuncunun önünde 3 seçenek bulunuyor: Real Madrid ile sözleşmesini yenilemek, gelecek yaza kadar bekleyip sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz ayrılmak ya da mevcut transfer döneminde Arsenal'e geçmek.