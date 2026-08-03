Getty Images Sport
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Arsenal'ın Bruno Guimaraes için yaptığı açılış teklifi reddedildi, Newcastle kaptanını takımda tutmak için mücadele ediyor
Newcastle United, Arsenal'ın ilk hamlesine karşı geri adım atmadı
Sky Sports'a göre Newcastle, Guimaraes için Arsenal'den gelen ilk teklifi doğrudan görüşmelerin ardından reddetti. Yurt içindeki başarısının ardından harekete geçen Arsenal, 28 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Ancak St James' Park'taki yönetim, yıldız oyuncularının kolay kolay ayrılmasına izin vermeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu.
İlk ret kararına rağmen Arsenal, şu anda artırılmış bir teklifle geri dönüp dönmemeyi kendi içinde değerlendiriyor. 2022'de Lyon'dan 40 milyon £ karşılığında gelen Brezilyalı orta saha, 195 maça çıkıp 31 gol atarak Newcastle takımının kalbi haline geldi.
- AFP
Guimaraes inisiyatifi eline aldı
Durumu karmaşık hale getiren bir diğer unsur, oyuncunun kuzey Londra'ya gitme isteği oldu. Orta sahanın, yalnızca resmî bir transfer talebi sunmak ve kulüpten ayrılışını zorlamak için kritik görüşmeler yapmak amacıyla kulübün İspanya'nın La Manga kentindeki sezon öncesi hazırlık kampına gittiği bildirildi.
Orta sahanın yaşadığı hayal kırıklığı, eski teknik direktör Eddie Howe'un da aralarında bulunduğu kilit isimlerin yanı sıra Anthony Gordon ve Sandro Tonali gibi takım arkadaşlarının ayrılıklarıyla daha da arttı. Guimaraes daha önce sosyal medyada eski hocasına övgüde bulunarak şöyle yazmıştı: "Bu kulübün kralı!! Bizim için yaptığın her şey için teşekkürler. Birlikte geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmayı çok sevdim. Beni daha iyi bir oyuncu ve insan yaptığın için teşekkürler!"
Matthias Jaissle acil kadro kriziyle karşı karşıya
Büyüyen transfer çıkmazı, St James' Park'ta görevi devralması beklenen ancak henüz resmen teknik direktör olarak açıklanmayan Jaissle için anında bir baş ağrısı yaratıyor. 38 yaşındaki teknik adam, takımını Brezilyalı kaptanın etrafında kurmayı planlıyordu ancak şimdi, ilk resmi maçında takımın başına geçmeden önce kulübün en etkili oyuncusunu kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya.
- Getty Images Sport
St James' Park'ta köklü değişiklikler sürüyor
Guimaraes'in olası ayrılığı, Newcastle United için çalkantılı geçen bir yaz dönemindeki bir diğer önemli dönüm noktası olacak. Kulüp transfer piyasasında zaten hareketliydi ve kaleci Lukas Hornicek'in 25,7 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini kısa süre önce devreye soktu; Hornicek, 34 yaşındaki Nick Pope ile rekabet edecek.
Newcastle United'ın cumartesi günü Valencia ile bir hazırlık maçı oynayacak olması, Jaissle'a kadrosunu oturtması için çok az zaman bırakıyor. Guimaraes'in antrenman için İspanya'da gruba katılması bekleniyor ancak odağı kesin olarak Emirates'e transferini sağlamaya devam ediyor.
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