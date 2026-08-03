Arsenal'ın Bruno Guimaraes için yaptığı açılış teklifi reddedildi, Newcastle kaptanını takımda tutmak için mücadele ediyor

Sky Sports'a göre Newcastle, Guimaraes için Arsenal'den gelen ilk teklifi doğrudan görüşmelerin ardından reddetti. Yurt içindeki başarısının ardından harekete geçen Arsenal, 28 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi. Ancak St James' Park'taki yönetim, yıldız oyuncularının kolay kolay ayrılmasına izin vermeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu.

İlk ret kararına rağmen Arsenal, şu anda artırılmış bir teklifle geri dönüp dönmemeyi kendi içinde değerlendiriyor. 2022'de Lyon'dan 40 milyon £ karşılığında gelen Brezilyalı orta saha, 195 maça çıkıp 31 gol atarak Newcastle takımının kalbi haline geldi.







