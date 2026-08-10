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Arsenal'ın, Bruno Guimaraes anlaşmasını tamamlamasının ardından 100 milyon sterlinlik Bradley Barcola transferinde Liverpool'u geride bırakacağı öne sürüldü
Arsenal yeni takviyelerin peşinde
Arsenal, Newcastle United'dan 75 milyon sterlinlik transferinin ardından Guimaraes'i resmen tanıtarak bu yaz kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu, kanat oyuncusu Christos Tzolis ve kaleci Illan Meslier'in ardından Arteta'nın bu transfer dönemindeki üçüncü takviyesi oldu. Real Madrid'de sözleşmesini uzatmayı tercih etmesinin ardından Vinicius Junior transferini kaçıran ve Leandro Trossard'ı Beşiktaş'a satan Arsenal, hücum hattındaki seçeneklerini güçlendirmek için artık PSG'nin Barcola'sına yöneldi.
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Yorumcu, Londra tercihinde bulunulduğunu iddia etti
Arsenal'ın rakibi Liverpool da Barcola'yı bu yaz £100m'luk bir teklifle birincil hedefi hâline getirdi, ancak PSG iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu için £150m'a daha yakın bir bonservis bedeli istiyor.
talkSPORT'a konuşan eski Arsenal forveti Perry Groves, Andoni Iraola yönetiminde bir geçiş sürecinden geçen Liverpool'a kıyasla Arsenal'ın daha cazip olduğunu savundu. Şöyle dedi: "Bu konuda bir tarafım yok ama ben Arsenal derim, çünkü Liverpool bir geçiş sürecindeki takım.
"Andoni Iraola oraya gidip kendi felsefesini, kendi tarzını yerleştiriyor; tüm yeni transferler de geliyor. Eğer Barcola olsaydınız ve bu iki takımdan hangisinin Premier League'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünseydiniz, şu anda Arsenal derdiniz.
"Yani mesele, Arsenal'ın onun için devreye girip girmeyeceği. Eğer onun için harekete geçerlerse, temsilcileriyle temas kurulmuş olur. Çünkü Vinicius Junior konusunda bir yün yumağıyla oynanan küçük bir kedi gibi kullanılıp onu kaçıran taraf olarak görülmek istemezler, ama Arsenal'ın bu tür oyuncular için devreye girmesi gerekiyor. Arsenal artık o seviyede."
Groves, aynı yayında oyuncunun yaşamayı tercih ettiği yerle ilgili başka iddialarda da bulundu: "Bir kaynağım var, o da [Barcola] Londra'da yaşamak istediğini söylüyor. Size [kim olduğunu] söyleyemem, kaynaklarımı açıklayamam. Bir kaynağım var. Bir köstebeğim var. Barcola Londra'da yaşamak istiyor."
'Arsenal için çok iyi olurdu'
Barcola transferinin tamamlanması yönündeki destek, eski Arsenal orta saha oyuncusu Emmanuel Frimpong'dan da geldi. Frimpong, kulübün geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazandıktan sonra üstünlüğünü sürdürmek için kadroya kalite eklemeye devam etmesi gerektiğine inanıyor.
Ladbrokes'a konuşan Frimpong, Kuzey Londra'da kalıcı bir başarı dönemi inşa etmenin önemini vurguladı: "Mikel [Arteta] ve çocuklar sonunda bunu başardı, bu da beni çok mutlu etti. Ama bunu sadece bir kez kazanıp bununla yetinmemeliler. Artık kazanmaya devam etmeleri ve geçmişte Man United ile Man City'nin yaptığı gibi domine etmeleri gerekiyor.
"Oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var ve umarım bu yaz yönetim kurulu takımı daha da güçlendirir, çünkü hâlâ birkaç kanat oyuncusuna ve gerçek bir 8 numaraya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Declan Rice'ın kendisi için doğal olmayan bir pozisyonda oynadığını hissediyorum, bu yüzden onun yanında gerçek bir 8 numaraya ihtiyacımız var.
"Bana göre, bu yaz gerçekçi transferler söz konusu olduğunda, bu pozisyonları düşününce, Arsenal'de görmeyi çok isteyeceğim isimlerden biri Bruno Guimaraes. Bir de Bradley Barcola... Bence Arsenal için çok iyi olurdu. Barcola ve Bruno Guimaraes, Arsenal için çok iyi bir transfer dönemi olurdu."
- Getty Images
Kritik bir dönem kapıda
Arsenal, transfer döneminin kalan bölümünde yeni bir kanat oyuncusu için görüşmeler sürerken artık yoğun bir rekabete hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, Premier League sezonunun açılış haftası başlamadan önce ana kadroyu netleştirmek için hızlı hareket etme baskısı altında.
Barcola'nın PSG'deki geleceğine ilişkin vereceği nihai karar, Arsenal ile Liverpool arasındaki transfer savaşının sonucunu belirleyecek kritik etken olacak.
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