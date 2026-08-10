Arsenal'ın, Bruno Guimaraes anlaşmasını tamamlamasının ardından 100 milyon sterlinlik Bradley Barcola transferinde Liverpool'u geride bırakacağı öne sürüldü

Arsenal'ın rakibi Liverpool da Barcola'yı bu yaz £100m'luk bir teklifle birincil hedefi hâline getirdi, ancak PSG iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu için £150m'a daha yakın bir bonservis bedeli istiyor.

talkSPORT'a konuşan eski Arsenal forveti Perry Groves, Andoni Iraola yönetiminde bir geçiş sürecinden geçen Liverpool'a kıyasla Arsenal'ın daha cazip olduğunu savundu. Şöyle dedi: "Bu konuda bir tarafım yok ama ben Arsenal derim, çünkü Liverpool bir geçiş sürecindeki takım.

"Andoni Iraola oraya gidip kendi felsefesini, kendi tarzını yerleştiriyor; tüm yeni transferler de geliyor. Eğer Barcola olsaydınız ve bu iki takımdan hangisinin Premier League'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünseydiniz, şu anda Arsenal derdiniz.

"Yani mesele, Arsenal'ın onun için devreye girip girmeyeceği. Eğer onun için harekete geçerlerse, temsilcileriyle temas kurulmuş olur. Çünkü Vinicius Junior konusunda bir yün yumağıyla oynanan küçük bir kedi gibi kullanılıp onu kaçıran taraf olarak görülmek istemezler, ama Arsenal'ın bu tür oyuncular için devreye girmesi gerekiyor. Arsenal artık o seviyede."

Groves, aynı yayında oyuncunun yaşamayı tercih ettiği yerle ilgili başka iddialarda da bulundu: "Bir kaynağım var, o da [Barcola] Londra'da yaşamak istediğini söylüyor. Size [kim olduğunu] söyleyemem, kaynaklarımı açıklayamam. Bir kaynağım var. Bir köstebeğim var. Barcola Londra'da yaşamak istiyor."