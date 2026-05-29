Arsenal’in Bayer Leverkusen’den kiralık olarak kadrosunda bulunan Piero Hincapie için 45 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen, Barcelona bu oyuncu için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor
Barcelona, savunma hattına takviye arayışını hızlandırdı
Katalanlar, yaz transfer dönemi öncesinde kadrolarını yeniden şekillendirmeye devam ediyor; Flick ise savunmasını güçlendirmeye kararlı. Newcastle United’ın kanat oyuncusu Anthony Gordon ile anlaşmayı garantiledikten sonra, Katalan ekibi Atletico Madrid’in forveti Julian Alvarez’i de öncelikli hedefleri arasına aldı.
Daily Mail'e göre, Hincapie artık en önemli hedef olarak öne çıktı. Barcelona'nın Inter'in stoperi Alessandro Bastoni'ye olan ilgisini azalttığı ve Ekvadorlu milli oyuncuyu daha ulaşılabilir bir seçenek olarak gördüğü bildiriliyor. Hincapie'nin sol stoper olarak oynayabilme yeteneği ve top hakimiyetindeki soğukkanlılığı, Flick'in taktiksel taleplerine uyuyor. 24 yaşındaki oyuncu, Barcelona'nın Alman teknik direktörün yönetiminde savunma hattını modernize etme çabaları kapsamında ideal bir profil olarak görülüyor.
Arsenal, durumu sıkı bir şekilde kontrol altında tutmaya devam ediyor
Ancak Arsenal’in bu transferdeki konumu güçlü görünüyor. Hincapie, geçen yaz Leverkusen’den bir sezonluk kiralık olarak Gunners’a katılmıştı; anlaşma, oyuncunun sezon boyunca belirli şartları yerine getirmesi halinde 45 milyon sterlin karşılığında satın alınması zorunluluğunu içeriyordu. Leverkusen’in de anlaşmanın bir parçası olarak %10’luk bir satış payı şartı elde ettiği belirtiliyor. Arsenal, Hincapie ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve savunma oyuncusunun Emirates Stadyumu'nda beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Arsenal, Barcelona karşısında avantajlı durumda
Barcelona’nın ilgisi, Flick’in derinlerden ataklar kurabilen sol ayaklı bir savunma oyuncusu transfer etme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Kulüp, Bastoni’yi transfer etme olasılığını değerlendirmişti ancak mali ve sportif nedenler nedeniyle başka seçeneklere yönelmek zorunda kaldı. Bu durum, Barcelona’nın Hincapie’yi kadrosuna katmak istiyorsa zorlu bir süreçle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.
Arsenal, kalıcı transferi tamamlarsa, gelecekteki tüm görüşmelerin Leverkusen yerine doğrudan kuzey Londra kulübüyle yapılması gerekecek. Blaugrana, Gordon için 70 milyon avroluk bir anlaşma yaptığına dair haberlerin ardından, bu yaz büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu zaten göstermişti. Ancak, Hincapie'yi Arsenal'den koparmak çok daha karmaşık bir iş olabilir.
Barcelona, transferi tamamlamak için zorlu bir görevle karşı karşıya
Flick yeni sezona hazırlanırken, Barcelona'nın savunma seçeneklerini takip etmeye devam etmesi bekleniyor. Kulüp hâlâ sol ayakla oynayan bir stoper arıyor, ancak Arsenal'in sözleşme açısından sahip olduğu avantaj, manevra alanını oldukça daraltıyor. Arsenal anlaşmadan vazgeçmedikçe, Barcelona'nın Leverkusen'in kararlılığını sınamak için önemli bir teklifte bulunması gerekebilir.