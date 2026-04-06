Arsenal'in Barcelona'lı Dani Olmo'ya yaptığı sürpriz transfer teklifi ortaya çıktı; orta saha oyuncusu transfer konusundaki tutumunu netleştirdi
Arsenal, Olmo'yu transfer etmek için yaptığı cüretkar hamlede başarısız oldu
Arsenal, Barcelona'nın oyuncusu Olmo için beklenmedik bir talip olarak ortaya çıktı. SportWitness aracılığıyla haber veren Sport'a göre, "Topçular" kısa süre önce bu orta saha oyuncusunu Premier Lig'e çekmek için somut bir girişimde bulundu. Habere göre Mikel Arteta, 27 yaşındaki oyuncunun Hansi Flick yönetiminde düzenli olarak forma şansı bulamadığı bu dönemi fırsat bilerek, İspanyol oyuncuyu geleceğinin Emirates Stadyumu'nda olduğuna ikna etmeyi umuyordu.
Olmo'nun Premier Lig'e veya Suudi Arabistan'a transfer olma konusundaki tutumu
Premier Lig’in cazibesine ve Arsenal’in iddialı projesine rağmen Olmo, Barcelona rüyasını yarıda kesmeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu. La Masia akademisinde yetişme yıllarını geçirdiği kulüpte başarıya ulaşmaya tamamen kararlı olan orta saha oyuncusu, yakın gelecekte Emirates Stadyumu’na transfer olma ihtimalinin kapısını fiilen kapattı. Bu sarsılmaz sadakat, başka kulüplerden gelen dudak uçuklatan tekliflerle de sınandı. Sport'un haberine göre, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Qadsia, sezon başına net 9,5 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme de dahil olmak üzere göz kamaştırıcı bir teklif sundu. Manchester City ve Pep Guardiola da uzun süredir Olmo'nun hayranlarıydı. Olmo'nun menajeri Andy Bara, geçen yaz "geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz" diyerek spekülasyonları kısa süreliğine alevlendirmişti.
Ancak, tıpkı Arsenal'de yaptığı gibi, Olmo da Orta Doğu'nun zenginliklerini ve Manchester'ın cazibesini reddederek La Liga'da Flick yönetimindeki yolculuğuna devam etmeyi tercih etti. Sonuç olarak, bu sarsılmaz bağlılık, kısa vadede bir transferin gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi ve yaklaşık 60 milyon avro olarak tahmin edilen piyasa değeri ile, herhangi bir talip, transferin gerçekleşebilmesi için Katalan kulübünün oyuncuyu aktif olarak çıkış kapısına doğru itmesini beklemek zorunda kalacaktır.
Arteta’nın orta saha takviyesi arayışı
Olmo'ya yönelik ilgi, Arteta'nın orta sahasına dünya çapında yaratıcılık katma konusundaki süregelen isteğini ortaya koyuyor. Bu ilgi, Arsenal'in Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer etmek için Premier Lig'deki yarışta başı çektiği yönündeki haberlerin ortaya çıktığı dönemle aynı zamana denk geliyor. Görünüşe göre Gunners, şampiyonluk yarışındaki kadrosunu güçlendirecek ideal profili bulmak için Avrupa'nın önde gelen liglerinde geniş çaplı bir arayış içinde.
Camp Nou'da uzun vadeli bir gelecek
Olmo, 2024 yılında RB Leipzig'den kulübe döndüğünden beri Barça'da istikrarlı bir performans sergiliyor. İspanya milli takım oyuncusu, tüm turnuvalarda 39 maçta 16 gol katkısı sağlayarak, sezon ilerledikçe Flick için önemini artırdı.
Şu an için Arsenal, kadrosuna yeni bir oyun kurucu katmak istiyorsa dikkatini başka yönlere çevirmeli. Barcelona'nın mali durumu şok bir satışı gerektirmedikçe, Olmo tam olarak bulunduğu yerde kalacak gibi görünüyor.