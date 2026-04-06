Arsenal'in Barcelona'lı Dani Olmo'ya yaptığı sürpriz transfer teklifi ortaya çıktı; orta saha oyuncusu transfer konusundaki tutumunu netleştirdi

Premier Lig’in cazibesine ve Arsenal’in iddialı projesine rağmen Olmo, Barcelona rüyasını yarıda kesmeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koydu. La Masia akademisinde yetişme yıllarını geçirdiği kulüpte başarıya ulaşmaya tamamen kararlı olan orta saha oyuncusu, yakın gelecekte Emirates Stadyumu’na transfer olma ihtimalinin kapısını fiilen kapattı. Bu sarsılmaz sadakat, başka kulüplerden gelen dudak uçuklatan tekliflerle de sınandı. Sport'un haberine göre, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Qadsia, sezon başına net 9,5 milyon avro değerinde dört yıllık bir sözleşme de dahil olmak üzere göz kamaştırıcı bir teklif sundu. Manchester City ve Pep Guardiola da uzun süredir Olmo'nun hayranlarıydı. Olmo'nun menajeri Andy Bara, geçen yaz "geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz" diyerek spekülasyonları kısa süreliğine alevlendirmişti.

Ancak, tıpkı Arsenal'de yaptığı gibi, Olmo da Orta Doğu'nun zenginliklerini ve Manchester'ın cazibesini reddederek La Liga'da Flick yönetimindeki yolculuğuna devam etmeyi tercih etti. Sonuç olarak, bu sarsılmaz bağlılık, kısa vadede bir transferin gerçekleşmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi ve yaklaşık 60 milyon avro olarak tahmin edilen piyasa değeri ile, herhangi bir talip, transferin gerçekleşebilmesi için Katalan kulübünün oyuncuyu aktif olarak çıkış kapısına doğru itmesini beklemek zorunda kalacaktır.