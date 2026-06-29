Arsenal’in Atlético Madrid’den Julian Alvarez’i transfer etmek istediği yönündeki haberler üzerine Viktor Gyokeres yaz transferi konusundaki tutumunu netleştirdi

Gyokeres, Emirates Stadyumu’ndaki geleceğiyle ilgili spekülasyonların farkında olduğunu itiraf etti. Sporting CP’den büyük bir şöhretle transfer edilmesine rağmen, İsveçli oyuncu Arsenal’in şampiyonluk kazandığı sezonda kadro sıralamasında Kai Havertz’in gerisinde kaldı; bu durum, bu yaz takımdan ayrılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

İsveç'in Dünya Kupası eleme turunda Fransa ile oynayacağı maç öncesinde konuşan forvet, Arteta yönetiminde mutlu olduğunu vurguladı. Gyokeres, "Kulüplerin ilgisini görmek elbette gurur verici ama Arsenal'de kendimi son derece rahat hissediyorum. Geçirdiğimiz sezonun ardından içimde sadece olumlu duygular var," dedi.







