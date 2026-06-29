(C)Getty Images
Çeviri:
Arsenal’in Atlético Madrid’den Julian Alvarez’i transfer etmek istediği yönündeki haberler üzerine Viktor Gyokeres yaz transferi konusundaki tutumunu netleştirdi
Gyokeres, takımdan ayrılacağına dair söylentilere yanıt verdi
Gyokeres, Emirates Stadyumu’ndaki geleceğiyle ilgili spekülasyonların farkında olduğunu itiraf etti. Sporting CP’den büyük bir şöhretle transfer edilmesine rağmen, İsveçli oyuncu Arsenal’in şampiyonluk kazandığı sezonda kadro sıralamasında Kai Havertz’in gerisinde kaldı; bu durum, bu yaz takımdan ayrılabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.
İsveç'in Dünya Kupası eleme turunda Fransa ile oynayacağı maç öncesinde konuşan forvet, Arteta yönetiminde mutlu olduğunu vurguladı. Gyokeres, "Kulüplerin ilgisini görmek elbette gurur verici ama Arsenal'de kendimi son derece rahat hissediyorum. Geçirdiğimiz sezonun ardından içimde sadece olumlu duygular var," dedi.
- (C)Getty images
Alvarez’in takas anlaşmasına dair söylentiler
Arsenal’in Alvarez’e ilgi duyduğu yönündeki haberler, Gyokeres’in durumuna ilişkin belirsizliği daha da artırıyor. Haberlere göre, Premier Lig şampiyonu, eski Manchester City oyuncusunun İngiltere’ye geri dönmesini sağlayabilecek bir transferi değerlendiriyor; bu transfer kapsamında Gyokeres’in de yüksek profilli bir takasın parçası olarak Metropolitano’ya geçmesi söz konusu olabilir.
Gunners şampiyonluklarını korumaya çalışırken, Arteta'nın forvet hattına daha fazla çok yönlülük katmak istediği söyleniyor. Gyokeres geçen sezon tüm turnuvalarda 21 gol atmış olsa da, Portekiz'deki golcü formunu fiziksel mücadelenin daha yoğun olduğu Premier Lig ortamında sürdürmekte zorlandı. Alvarez'in olası transferi, yeni sezona girerken Arsenal'in taktiksel yaklaşımında önemli bir değişiklik anlamına gelecektir.
Dünya Kupası'na odaklanma ve Saliba'yla yüzleşme
Şu an için Gyokeres, Graham Potter’ın çalıştırdığı İsveç milli takımı, son 32 turundaki kritik maça hazırlanırken dikkatini tamamen milli görevlerine odaklamış durumda. İsveçli takım, Tunus’a karşı aldığı galibiyet ve Japonya ile berabere kaldığı maçların da yer aldığı inişli çıkışlı bir grup aşamasının ardından bir üst tura yükseldi ve turnuvanın favorilerinden Fransa ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.
Bu maçta Gyokeres, Arsenal'deki takım arkadaşı William Saliba ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın en iyi savunmacılarından biriyle karşılaşmanın zorluğuna değinen Gyokeres, "Evet, onu görmek ve ona karşı oynamayı dört gözle bekliyorum, eğlenceli olacak. En iyi halimizde olmalıyız, defans organizasyonumuzu neredeyse kusursuz bir şekilde yapmalıyız ve tabii ki maçta karşımıza çıkacak fırsatları değerlendirmeliyiz."
- Getty Images
İsveç, eleme turlarında sürpriz bir galibiyet hedefliyor
Her ne kadar zayıf taraf olarak gösterilse de Gyokeres, İsveç’in sürpriz bir galibiyet elde edecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor. Forvetin hücum hattını yönetmesi bekleniyor ve Potter’ın takımının 2022 finalistlerini eleyerek çeyrek finale yükselebilmesi için en etkili performansını sergilemesi gerekecek.
Takımının şansını değerlendiren Arsenal oyuncusu şunları ekledi: "Kendimize güveniyoruz. Bence kendimize inanmalıyız. Bu turnuvadaki birçok maçta gördük ki, en iyi takımlara karşı oynasanız bile maçları kazanabilir ve iyi performans gösterebilirsiniz. Elbette zayıf taraf biz olabiliriz ama yine de kendimize inanıyoruz."