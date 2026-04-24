Arsenal'in artık el frenini çekme zamanı: Gunners, Premier Lig şampiyonluğu yolunda gol peşindeyken Mikel Arteta'nın kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı

Ancak Arsenal şu anda çok nadir görülen bir durumun içinde; lig lideriyle puanları eşit ve sadece beş hafta kaldı. Bu durum penaltı atışlarına benziyor – ve Gunners, kendi taraftarlarının önünde ilk iki atışı kullanma şansına sahip.

Bir hafta içinde Arsenal, Emirates'te hem Newcastle hem de Fulham'ı ağırlayacak, bu da rakiplerinin bir sonraki maçına çıkmadan önce City ile aralarındaki farkı 6 puana çıkarmakla kalmayıp, gol farkını da önemli ölçüde artırabilecekleri anlamına geliyor.

Newcastle, son 12 lig maçından sadece üçünü kazanarak tam bir düşüş yaşıyor ve 18 Ocak'tan bu yana sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. Sonuç olarak, Magpies'in teknik direktörü Eddie Howe, Cumartesi günü Kuzey Londra'da oynanacak maça Arteta'dan daha fazla baskı altında giriyor.

Howe'un Fulham'daki meslektaşı Marco Silva, Liam Rosenior'un yerine kulübün kalıcı menajeri olarak Chelsea'nin aday listesinde olduğu söylentileri arasında şu anda çok daha iyi bir ruh hali içinde olacak, ancak bu, takımının şu anda formda olduğu anlamına gelmiyor. Cottagers, ligde 12. sırada, Newcastle'ın sadece iki sıra ve üç puan üzerinde yer alıyor ve bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Nottingham Forest'tan (45) bile daha fazla gol (46) yiyerek kendi savunma sorunlarıyla boğuşuyor.

Tabii ki, Arsenal'in Newcastle ve Fulham'ı yenme, hatta ezip geçme gücüne sahip olup olmadığı tartışmaya açık bir konu.