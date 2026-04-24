Goal.com
Canlı
Arsenal handbrake off GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Arsenal'in artık el frenini çekme zamanı: Gunners, Premier Lig şampiyonluğu yolunda gol peşindeyken Mikel Arteta'nın kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier Lig
FEATURES
Arsenal - Newcastle United

Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice, Pazar günü şampiyonluk rakibi Manchester City'ye karşı alınan Premier Lig mağlubiyetinin ardından takım arkadaşlarına "Henüz bitmedi" diye seslendi. Ve haklıydı, henüz bitmedi. Çarşamba günü City'nin Burnley'i zorlukla mağlup etmesi de gösterdiği gibi, şampiyonluk yarışı henüz bitmiş değil. Pep Guardiola'nın takımı, Turf Moor'da 1-0 galip gelerek liderliğe yükselmiş olabilir, ancak bu sadece attığı gol sayısı sayesinde oldu.

Erling Haaland maçın daha 5. dakikasında skoru açtığında, City'nin Arsenal karşısında gol farkı açısından oldukça büyük bir avantaj elde edeceği görünüyordu. Aslında bunu başarmaları gerekirdi; 28 şut çektiler, bunlardan dokuzu kaleyi buldu, ancak skoru artırmada feci şekilde başarısız oldular.

Haaland, maç sonrası röportajında City'nin gol kaçırma oranının önemi hakkında tekrarlanan sorulardan rahatsız oldu ve bu koşullar altında önemli olan tek şeyin 3 puanı almak olduğunu vurguladı - ve genel olarak bakıldığında haklıydı.

Ancak Burnley karşısında sadece bir gol atmak, şüphesiz Arsenal'e sezonun şu ana kadarki en kötü döneminde biraz moral verecek bir fırsatın kaçırılması anlamına geliyordu. Şimdi tabii ki asıl soru, City ile aralarındaki farkı açmak için kendilerine sunulan fırsatı tam olarak değerlendirecek cesarete sahip olup olmadıkları...

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "1-0'lık galibiyetler almaya çalışmak"

    Arsenal, açıkça hiç de kıskanılacak bir durumda değil. Şampiyonluk yarışı çoktan bitmiş olmalıydı; Mikel Arteta'nın takımı bir ay önce 10 puan farkla liderdi ve potansiyel dörtlü kupanın sahibi olarak gösteriliyordu. Ancak ligde üst üste alınan iki mağlubiyet, Carabao Kupası finalinde City'ye yenilmeleri ve Championship ekibi Southampton'a karşı şok edici bir FA Kupası çeyrek final mağlubiyeti, Arsenal'in zihinsel gücü - ya da bunun eksikliği - konusunda çok tanıdık şüpheleri yeniden gündeme getirdi.

    Arteta ve oyuncuları, büyük bir kupa kazanabileceklerini kanıtlamak ve futbol tarihinin en büyük başarısızlıklarından biri olarak anılmaktan kurtulmak için büyük baskı altında.

    Ancak garip bir şekilde, içinde bulundukları tehlikeli ama düzeltilebilir durum, aslında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Wayne Rooney'nin haklı olarak belirttiği gibi, klasik George Graham tarzında sezonu "1-0 galibiyetler almaya çalışarak" geçirmiş bir takımın artık tüm gücüyle saldırmaktan başka seçeneği kalmamıştır.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tarafsızlar City'yi destekliyor

    Tarafsızların Arteta'nın takımına ısınamamasının pek çok nedeni var: duran toplara aşırı bağımlılık, zaman kazanma taktikleri, antrenman sahasındaki TikTok videoları, beyin sarsıntısı protokolünün alaycı bir şekilde istismar edilmesi vb. Ancak bu durumun en büyük nedeni hayal kırıklığı.

    Arsenal, heyecan verici ve nispeten genç bir oyuncu kadrosuna sahip; ancak yine de ağırlıklı olarak sıkıcı ve modası geçmiş bir futbol oynuyor. Birkaç yıl önce tam formunda olan Gunners'ı izlemek bir zevkti, ancak Arteta'nın başarıya ulaşmak için giderek daha çaresiz bir şekilde muhafazakarlığı ve kontrolü benimseme kararını alması nedeniyle artık onları izlemek zor hale geldi.

    Sonuç olarak, ortalama bir taraftarı o kadar kendinden uzaklaştırdılar ki, çoğu İngiliz futbolsever, Premier Lig'in 115'ten fazla mali kuralını ihlal etmekle suçlanan seri şampiyon City'nin, Rayan Cherki gibiler "Güzel Oyun"un heyecan verici temsilcileri olduğu için dokuz sezonda yedinci kez birinci olmasını tercih ediyor.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Karar anı zihniyeti

    Ancak Arsenal şu anda çok nadir görülen bir durumun içinde; lig lideriyle puanları eşit ve sadece beş hafta kaldı. Bu durum penaltı atışlarına benziyor – ve Gunners, kendi taraftarlarının önünde ilk iki atışı kullanma şansına sahip.

    Bir hafta içinde Arsenal, Emirates'te hem Newcastle hem de Fulham'ı ağırlayacak, bu da rakiplerinin bir sonraki maçına çıkmadan önce City ile aralarındaki farkı 6 puana çıkarmakla kalmayıp, gol farkını da önemli ölçüde artırabilecekleri anlamına geliyor.

    Newcastle, son 12 lig maçından sadece üçünü kazanarak tam bir düşüş yaşıyor ve 18 Ocak'tan bu yana sadece bir kez kalesini gole kapatabildi. Sonuç olarak, Magpies'in teknik direktörü Eddie Howe, Cumartesi günü Kuzey Londra'da oynanacak maça Arteta'dan daha fazla baskı altında giriyor.

    Howe'un Fulham'daki meslektaşı Marco Silva, Liam Rosenior'un yerine kulübün kalıcı menajeri olarak Chelsea'nin aday listesinde olduğu söylentileri arasında şu anda çok daha iyi bir ruh hali içinde olacak, ancak bu, takımının şu anda formda olduğu anlamına gelmiyor. Cottagers, ligde 12. sırada, Newcastle'ın sadece iki sıra ve üç puan üzerinde yer alıyor ve bu sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Nottingham Forest'tan (45) bile daha fazla gol (46) yiyerek kendi savunma sorunlarıyla boğuşuyor.

    Tabii ki, Arsenal'in Newcastle ve Fulham'ı yenme, hatta ezip geçme gücüne sahip olup olmadığı tartışmaya açık bir konu.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    Umut verici nedenler

    Arsenal'in tüm turnuvalarda altı maçta aldığı dört yenilgi serisi sırasında takımın özgüveninde önemli bir düşüş yaşandığı açıkça görülüyor; özellikle de Bournemouth'a karşı evinde alınan 2-1'lik şok yenilgide sergilenen tedirgin performans endişe verici.

    Ancak, yedi kez Premier League şampiyonu olan Roy Keane, Micah Richards'ın Arsenal'in Pazar günü Etihad'da aldığı yenilgiden çıkarabileceği bazı olumlu noktalar olduğu yönündeki iddiasına itiraz etse de, Sky Sports'taki meslektaşı haklıydı. Konuk takım, birçok kişinin beklediğinden daha fazla maceracı bir oyun sergiledi ve tek golü Gigi Donnarumma'nın hatasından gelse de, ikinci yarıda en azından bir puan alabilecek kadar yeterli fırsat yarattı.

    Ancak Arsenal, Etihad'da fazlasıyla açık oynadı. Birden fazla kez, kontratakta gol yeme riskine girdiler - bu, maç başlamadan önce kimsenin mümkün olduğunu düşünmeyeceği bir şeydi. Anlaşılabilir bir varsayım, riskten kaçınan Arteta'nın, Guardiola'nın bile şampiyonluğu garantileyeceğini kabul ettiği beraberliği elde etmek umuduyla takımına defansif oynamasını söyleyeceği yönündeydi.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    İnisiyatif almak

    Arsenal teknik direktörünün önündeki asıl zorluk, Newcastle karşısında doğru dengeyi kurmak olacak. Gunners’ın aşırı saldırgan oynamasına gerek yok – Magpies’in kontratakta tehlike yaratabilecek bazı oyuncuları var, bunların başında Anthony Gordon geliyor – ancak ev sahibi takımın maçın başından itibaren inisiyatifi ele alması ve maçın geri kalanında yüksek bir yoğunluk seviyesini sürdürmesi gerekiyor.

    Bir haftalık ara, Rice ve Martin Zubimendi gibi kilit oyuncuların son haftalarda yorgun görünmesi nedeniyle faydalı olacaktır. Diego Simeone'nin Atletico Madrid'iyle oynanacak iki zorlu Şampiyonlar Ligi maçı arasında yer alan Fulham maçı, Newcastle karşılaşmasından çok daha tehlikeli bir maçtır.

    Ancak gerçekte Arsenal'in sorunları fizikselden çok zihinseldir.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Yeni Premier Lig'

    Rice, geçtiğimiz günlerde Arsenal'in oyun tarzına yönelik eleştirileri umursamadığını söyledi; ancak bu durum, şampiyonluğu kaçırmalarına neden olabileceğinden gerçekten endişe verici olmalı. Uzun süredir genel kanı, özellikle önemli maçlarda Gunners'ın fazla temkinli davrandığı yönünde. Eski Manchester United sağ bekçisi Gary Neville'in daha Ağustos ayında belirttiği gibi, Arteta maçları kazanmaktan çok yenilgiyi önlemeye odaklanmış görünüyor.

    Keane ayrıca, takımın "duran toplar ve arkadan oyun kurma ile maçın temposunu kontrol etmeye çalıştığını" belirtti ve bu, mevcut sezonun büyük bir bölümünde onlar için iyi sonuç verdi. Ancak, böyle pragmatik bir yaklaşım genellikle sizi ancak bir yere kadar götürür, özellikle de kadronuzda kendini kanıtlamış şampiyonluk adayları yoksa. Bu nedenle, sezonun bu belirleyici aşamasında Arsenal'in zorlanmasını görmek aslında o kadar da büyük bir sürpriz değil.

    Daha önce de bu noktaya gelmişlerdi ve çizgiyi geçememişlerdi. Tam tersine, Guardiola'nın City'si, 33. haftadan sonra lider olduktan sonra daha önce hiç ligi kazanamamamıştı. Bu anlamda, City'nin puan kaybetmesine güvenmek, takımının daha özgürce oynamasına izin vermekten daha riskli bir taktik olurdu.

    Arteta, geçen hafta sonu Etihad'da alınan yenilginin ardından "yeni bir Premier Lig"in başladığını söyledi ve bu ligde pragmatizmden çok pozitiflik ödüllendirilecek. "Arsenal'e 1-0" artık yeterli olmayacak.

    Ancak Arteta sonunda el frenini tamamen çekerse, Gunners bu son derece çekişmeli şampiyonluk yarışında inisiyatifi ve liderliği geri alabilir.

Premier Lig
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW