Arsenal'in artık el frenini çekme zamanı: Gunners, Premier Lig şampiyonluğu yolunda gol peşindeyken Mikel Arteta'nın kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı

Erling Haaland maçın daha 5. dakikasında skoru açtığında, City'nin Arsenal karşısında gol farkı açısından oldukça büyük bir avantaj elde edeceği görünüyordu. Aslında bunu başarmaları gerekirdi; 28 şut çektiler, bunlardan dokuzu kaleyi buldu, ancak skoru artırmada feci şekilde başarısız oldular.
Haaland, maç sonrası röportajında City'nin gol kaçırma oranının önemi hakkında tekrarlanan sorulardan rahatsız oldu ve bu koşullar altında önemli olan tek şeyin 3 puanı almak olduğunu vurguladı - ve genel olarak bakıldığında haklıydı.
Ancak Burnley karşısında sadece bir gol atmak, şüphesiz Arsenal'e sezonun şu ana kadarki en kötü döneminde biraz moral verecek bir fırsatın kaçırılması anlamına geliyordu. Şimdi tabii ki asıl soru, City ile aralarındaki farkı açmak için kendilerine sunulan fırsatı tam olarak değerlendirecek cesarete sahip olup olmadıkları...