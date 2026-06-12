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Arsenal'in 80 milyon avroluk Anthony Gordon transferinde Barcelona'ya yol açmasının nedenleri açıklanırken, Newcastle efsanesi İngiliz yıldızın Camp Nou'da parlayacağına inanıyor
Barcelona, Rashford için 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu henüz kullanmadı
Bu transfer birçok açıdan beklenmedik bir gelişme oldu; Marcus Rashford, 2025-26 sezonunda Camp Nou’da “yurtdışındaki İngiliz” rolünü üstlenecek. Barça, bu kiralama sözleşmesini 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonuna sahip.
Takım için 14 gol atan bir forvet için bu parayı ödemek yerine, fonlar çok yönlü oyuncu Gordon'un hızına ve hünerlerine yatırıldı. Gordon, sol kanatta ya da ortada sahte dokuz numara olarak oynayabilen oyunculardan bir diğeri.
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Gordon, çocukluk yıllarını geçirdiği kulüp Liverpool ve Arsenal ile anıldı
25 yaşındaki Everton altyapısı mezunu, heyecan verici yeni bir maceraya atılıyor. Bir ara, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulüp olan Liverpool’a katılmasıyla Merseyside’daki köklerine geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı.
Premier League şampiyonluğunu yeni kazanan Arsenal'in de, Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard gibi oyuncuların ayrılması durumunda Mikel Arteta'nın planlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilecek bu oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor.
Gordon neden Emirates Stadyumu yerine Camp Nou'ya gitti?
Ancak bir anlaşma sağlanamadı ve Gordon profesyonel kariyerinde alışık olmadığı bir yola girdi. İngiltere’deki üst düzey takımların Barcelona’nın yüksek bedelli transferine daha fazla direnç göstermemesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, Newcastle efsanesi Waddle – NewBettingSites.uk ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Sanırım Arsenal ile adı anılıyordu, muhtemelen sol kanat pozisyonu için; çünkü orada sabit bir oyuncuları yoktu. Yani, Martinelli ve diğerleri, o pozisyonda gerçekten bir oyuncuya sahip değillerdi ve 'O formayı alacağım, o benim formam' diye düşündüler. Saka muhtemelen sağ kanatta oynuyor.
“Arsenal muhtemelen ‘80, 70, 60 milyon gibi bir rakam ödemeyeceğiz’ diyerek daha ucuz bir seçenek arıyordu. Sanırım bundan çok daha az bir rakam arıyorlardı.
“Bu transfer birdenbire ortaya çıktı; Barcelona’ya karşı oynadığı iki maçta etkilenmişler mi, yoksa ilgilerini çeken bir şey mi görmüşlerdi? Bir tarafta [Lamine] Yamal, diğer tarafta Anthony Gordon oldukça umut verici görünüyor. Ama zaman gösterecek.
“Newcastle’da iyi iş çıkardı. Bana göre, en iyi maçlarını 9 numara olarak oynadı. Hızı ve hareketleri, Newcastle’ın oynama tarzına uyuyordu; onlar hücum ağırlıklı oynuyorlar. Barcelona da oldukça benzer, tabii ki birçok maçlarında sıcaklık faktörü devreye giriyor. Ama acaba [Robert] Lewandowski'nin ayrılmasıyla birlikte onu 9 numara olarak oynatabilir miyiz diye düşündüler mi merak ediyorum. Gerçekten çok fazla seçenekleri yoktu.
“Atletico Madrid'den [Julian] Alvarez ile ilgilendikleri söyleniyor, o da iyi bir oyuncu. Ama belki de şöyle düşünüyorlardır: Gordon'u alırsak, o 9 numara ya da 11 numara olabilir. Yani, bu Barça için iyi bir transfer olabilir.”
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İngiltere'nin yıldızı Gordon, Yamal ve arkadaşlarıyla birlikte parlamayı umuyor
Bu transferin paranın karşılığını verip vermediğine dair karar, Gordon’un Barcelona’da Yamal ve diğer oyuncularla birlikte sergileyeceği performanslara bağlı olacak. En parlak spot ışıkları altında parlamak için gerekli tüm özelliklere sahip görünüyor.
Eğer bunu başarırsa, Arsenal ve Liverpool gibi kulüpler, şu anda 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan bu İngiliz milli oyuncuyu, adını duyurduğu ve bu işin en iyileriyle rekabet edebileceğini kanıtladığı ligde tutmak için neden daha fazla çaba sarf etmediklerini merak etmeye başlayabilirler.