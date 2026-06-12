Arsenal'in 80 milyon avroluk Anthony Gordon transferinde Barcelona'ya yol açmasının nedenleri açıklanırken, Newcastle efsanesi İngiliz yıldızın Camp Nou'da parlayacağına inanıyor

Ancak bir anlaşma sağlanamadı ve Gordon profesyonel kariyerinde alışık olmadığı bir yola girdi. İngiltere’deki üst düzey takımların Barcelona’nın yüksek bedelli transferine daha fazla direnç göstermemesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, Newcastle efsanesi Waddle – NewBettingSites.uk ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Sanırım Arsenal ile adı anılıyordu, muhtemelen sol kanat pozisyonu için; çünkü orada sabit bir oyuncuları yoktu. Yani, Martinelli ve diğerleri, o pozisyonda gerçekten bir oyuncuya sahip değillerdi ve 'O formayı alacağım, o benim formam' diye düşündüler. Saka muhtemelen sağ kanatta oynuyor.

“Arsenal muhtemelen ‘80, 70, 60 milyon gibi bir rakam ödemeyeceğiz’ diyerek daha ucuz bir seçenek arıyordu. Sanırım bundan çok daha az bir rakam arıyorlardı.

“Bu transfer birdenbire ortaya çıktı; Barcelona’ya karşı oynadığı iki maçta etkilenmişler mi, yoksa ilgilerini çeken bir şey mi görmüşlerdi? Bir tarafta [Lamine] Yamal, diğer tarafta Anthony Gordon oldukça umut verici görünüyor. Ama zaman gösterecek.

“Newcastle’da iyi iş çıkardı. Bana göre, en iyi maçlarını 9 numara olarak oynadı. Hızı ve hareketleri, Newcastle’ın oynama tarzına uyuyordu; onlar hücum ağırlıklı oynuyorlar. Barcelona da oldukça benzer, tabii ki birçok maçlarında sıcaklık faktörü devreye giriyor. Ama acaba [Robert] Lewandowski'nin ayrılmasıyla birlikte onu 9 numara olarak oynatabilir miyiz diye düşündüler mi merak ediyorum. Gerçekten çok fazla seçenekleri yoktu.

“Atletico Madrid'den [Julian] Alvarez ile ilgilendikleri söyleniyor, o da iyi bir oyuncu. Ama belki de şöyle düşünüyorlardır: Gordon'u alırsak, o 9 numara ya da 11 numara olabilir. Yani, bu Barça için iyi bir transfer olabilir.”