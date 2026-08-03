Adidas ve Arsenal, kulübün 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Yeni forma, Arsenal tarihindeki önemli bir dönüm noktasını anıyor. Arsenal'ın Emirates Stadyumu'na taşınmasının 20. yılını kutlayan forma, kulübün geleneksel kimliğini bugünkü stadından ilham alan tasarım unsurlarıyla birleştiriyor.

Tanıtım kampanyası, dünyanın dört bir yanındaki Arsenal oyuncuları ile taraftarları arasındaki bağı öne çıkararak taraftarları merkeze alıyor. Kampanyaya eşlik eden filmde Martin Ødegaard ve Alessia Russo gibi yıldızlar, kuzey Londra'dan ve başka yerlerden taraftarlarla birlikte yer alıyor. Film, son yirmi yılda Emirates Stadyumu'nda birlikte yaşanan anılara dönüp bakıyor.

Arsenal'ın yeni adidas iç saha forması, kulübün simgeleşmiş kırmızı-beyaz görünümünü korurken stadyumun mimarisinden ve atmosferinden esinlenen yeni, ince detaylar sunuyor. Mikel Arteta'nın ekibi yeniden büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflerken bu formayı 2026-27 sezonu boyunca giyecek.

GOAL Arsenal'ın yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, satışa çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil inceliyor.

Alışveriş: Arsenal'ın 2026-27 sezonu formaları