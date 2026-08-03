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Arsenal 2026-27 home kitadidas
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Arsenal’ın 2026-27 sezonu formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan forma görüntüleri ve fiyatlar

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Adidas, Arsenal'ın Emirates'teki 20 yılını onurlandıran iddialı yeni iç saha formasını tanıttı

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Adidas ve Arsenal, kulübün 2026-27 sezonu için hazırlanan yeni iç saha formasını resmen tanıttı. Yeni forma, Arsenal tarihindeki önemli bir dönüm noktasını anıyor. Arsenal'ın Emirates Stadyumu'na taşınmasının 20. yılını kutlayan forma, kulübün geleneksel kimliğini bugünkü stadından ilham alan tasarım unsurlarıyla birleştiriyor.

Tanıtım kampanyası, dünyanın dört bir yanındaki Arsenal oyuncuları ile taraftarları arasındaki bağı öne çıkararak taraftarları merkeze alıyor. Kampanyaya eşlik eden filmde Martin Ødegaard ve Alessia Russo gibi yıldızlar, kuzey Londra'dan ve başka yerlerden taraftarlarla birlikte yer alıyor. Film, son yirmi yılda Emirates Stadyumu'nda birlikte yaşanan anılara dönüp bakıyor.

Arsenal'ın yeni adidas iç saha forması, kulübün simgeleşmiş kırmızı-beyaz görünümünü korurken stadyumun mimarisinden ve atmosferinden esinlenen yeni, ince detaylar sunuyor. Mikel Arteta'nın ekibi yeniden büyük kupalar için mücadele etmeyi hedeflerken bu formayı 2026-27 sezonu boyunca giyecek.

GOAL Arsenal'ın yeni 2026-27 sezonu formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi, satışa çıkış tarihleri, fiyat, tasarımın ilham kaynağı ve taraftarların formaları nereden satın alabileceği dâhil inceliyor.

Alışveriş: Arsenal'ın 2026-27 sezonu formaları

  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Arsenal'ın 2026-27 sezonu iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Arsenal’ın yeni iç saha forması, canlı kırmızı gövdesi ve beyaz kollarıyla kulübün klasik görsel kimliğine sadık kalıyor. Adidas, formanın geneline yayılan dokulu kırmızı detaylar ve Emirates Stadyumu’nun kavisli çatı hatlarından ilham alan özel tasarım bisiklet yaka gibi unsurlarla tasarımda stadyuma ince göndermeler yapıyor.

    İç saha takımını, kırmızı detaylı beyaz şort ve uyumlu kırmızı çoraplar tamamlıyor. Böylece sahada sade ve dengeli bir görünüm ortaya çıkıyor. Adidas ayrıca yüksek tempolu maçlarda oyuncuların hava akışını, konforunu ve nefes alabilirliğini artırmak için formayı en yeni CLIMACOOL+ teknolojisi ve hafif, özel olarak geliştirilmiş kumaşlarla donattı.

  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Arsenal'ın 2026-27 sezonu deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Arsenal'ın 2026-27 sezonu deplasman forması, futbolun en ikonik formalarından birini yeniden yorumluyor. Premier League şampiyonunun yeni dönemine, Arsenal'ın tarihine damga vuran dönemlerden birinin ruhunu taşıyor. Tasarım, ilk kez 1991-93 yılları arasında giyilen ikonik Bruised Banana tasarımının ruhunu günümüze taşıyor ve Arsenal'ın 2025/26 sezonundaki Premier League şampiyonluğunun ardından geliyor. 

    Lacivert zemin üzerine hazırlanan forma, orijinal tasarımı bu kadar ayırt edici kılan geometrik desenden ilham alan çarpıcı bir grafik taşıyor. Çağdaş bir yaklaşımla yeniden işlenen ve formanın tamamını kaplayan baskı, lacivert ile sarı tonlarını bir araya getirerek Arsenal'a özgü, dinamik bir görünüm oluşturuyor. 

  • Arsenal third kit adidas

    Arsenal'ın 2026-27 sezonu üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Arsenal State of Mind, Arsenal'ın bir kulüpten fazlası olduğu düşüncesini ifade ediyor. Bu, nelerin mümkün olduğuna dair ortak bir inanç. Her zaman işleri farklı yapmaya, daha ileri gitmeye ve yıllara meydan okuyan anılar yaratmaya inanan nesiller boyunca oyuncuların, taraftarların ve toplulukların şekillendirdiği bir düşünce biçimi. Arsenal, Premier League ve Champions Cup şampiyonu olarak heyecan verici yeni bir döneme girip standartları yükseltmeye ve ilerlemeye devam ederken, yeni üçüncü forma da bu ruhu yansıtıyor. 

    Arsenal tarihinin en unutulmaz dönemlerinden bazılarıyla yakından özdeşleşen bir renkten ilham alan tasarım, kulübün mirasını kendinden emin, modern bir kimlikle birleştiriyor. Kulübün ikonik şimşek deseninin güncellenmiş bir yorumu kumaşa işlenerek uzun zamandır Arsenal'ın hikâyesinin bir parçası olan bu sembole çağdaş bir görünüm kazandırılıyor.

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ARS

ARS

WSL Lig İlkbahar Serisi

01 Kas 2026

AVL

AVL

LIV

LIV

Premier Lig

01 Kas 2026

ARS

ARS