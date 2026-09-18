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Arsenal ile Manchester United, 70 milyon euro değer biçilen Ibrahim Maza Premier League devlerinin dikkatini çekerken orta sahadaki bir sonraki hedefini belirledi
Avrupa devleri, Cezayirli yıldızın peşine katıldı
Maza için yarış kızışıyor; Avrupa'nın en prestijli kulüplerinden birkaçı Bayer Leverkusen'in oyun kurucusunun etrafında dönmeye başladı. Arsenal ve Manchester United'ın Premier League'den en güçlü ilgiyi gösteren kulüpler olduğu belirtilse de, oyuncunun peşindeki tek takımlar onlar değil.
Son haberler, Manchester City ve Atletico Madrid'in de devreye girdiğini öne sürüyor. Her iki kulübün de oyuncunun durumundan haberdar olmak için temsilcileriyle temasını sürdürdüğü bildiriliyor. Kuzey Londra ve Manchester devlerinin, genç oyuncuyu BayArena'ya geldiğinden bu yana kapsamlı şekilde takip ettiği de aktarılıyor.
Maza'nın 2025 yazında Leverkusen'e gelişi, Alman şampiyonunun ilham veren transfer hamlelerinden biri olduğunu kanıtladı. Hertha BSC'den transfer olduktan sonra Cezayirli milli oyuncunun itibarı kıta genelinde hızla yükseldi.
- Getty Images Sport
Leverkusen dev bir bonservis belirledi
Bayer Leverkusen, kadrosunda sahip olduğu cevherin fazlasıyla farkında ve değerli oyuncusunu satmak için şu an herhangi bir baskı altında değil. 20 yaşındaki oyuncunun, haziran 2030'a kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor ve bu da Alman ekibine yaklaşan olası görüşmelerde önemli bir koz veriyor.
Fussball News'in haberine göre, Werkself orta saha oyuncusu için çok yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Leverkusen'in genç oyuncu için 70 milyon €'ya kadar bir bedel talep edebileceği, bu rakamın da hem mevcut seviyesini hem de gelecekteki büyük potansiyelini yansıttığı belirtiliyor.
Bu yüksek değerlemeye rağmen, İngiltere'nin en üst düzey liginden gelen ilgi azalma belirtisi göstermiyor. Hem Mikel Arteta hem de Old Trafford'daki transfer ekibi, hücumun son bölümünde yaratıcılık katabilecek oyuncular arıyor. Maza da bu profile kusursuz şekilde uyuyor ve sert savunmaları açabilecek türden yaratıcı kıvılcımı sunuyor.
Modern bir oyun kurucunun teknik profili
Maza'yı Arteta gibi teknik direktörler ya da United'daki ekip için bu kadar cazip bir potansiyel hâline getiren şey, onun muazzam çok yönlülüğü. En doğal oynadığı rol 10 numara pozisyonu olsa da, klasik bir merkez orta saha olarak ya da zaman zaman kanatlara açılarak oynarken de üst düzey rahatlık sergiledi.
İstatistiksel üretkenliği ve fiziksel özellikleri de analistlerin dikkatini çekiyor. Maza, hızlanma ve yaratıcılığı nadir görülen bir şekilde bir arada barındırıyor; bu da oyun görüşüyle birleştiğinde onu sürekli tehdit yaratan bir oyuncuya dönüştürüyor. Ayrıca Cezayir Milli Takımı'yla edindiği uluslararası deneyim sayesinde şimdiden 21 kez forma giyip iki gol attı ve çok genç yaşta ülkesini büyük sahnede temsil etmenin baskısını kaldırabildiğini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Maza'nın gelişiminde bir sonraki adıma karar vermek
Transfer spekülasyonları giderek artarken, oyuncunun kendisi de profesyonel kariyer rotasıyla ilgili önemli bir kararın eşiğinde. Premier League'in cazibesi tartışılmaz, ancak yüksek profilli bir takımda kulübede kalıp gelişiminin sekteye uğrama riski de göz önünde bulundurulması gereken bir unsur.
Onun yaşındaki bir oyuncu için sahada düzenli süre almak, potansiyelinin zirvesine ulaşması açısından hayati önem taşıyor. Bundesliga'dan ayrılması halinde, bir sonraki durağının ilk 11'e giden net bir yol ve teknik oyun tarzıyla örtüşen bir proje sunduğundan emin olması gerekecek.
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