Bayer Leverkusen, kadrosunda sahip olduğu cevherin fazlasıyla farkında ve değerli oyuncusunu satmak için şu an herhangi bir baskı altında değil. 20 yaşındaki oyuncunun, haziran 2030'a kadar devam eden uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor ve bu da Alman ekibine yaklaşan olası görüşmelerde önemli bir koz veriyor.

Fussball News'in haberine göre, Werkself orta saha oyuncusu için çok yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Leverkusen'in genç oyuncu için 70 milyon €'ya kadar bir bedel talep edebileceği, bu rakamın da hem mevcut seviyesini hem de gelecekteki büyük potansiyelini yansıttığı belirtiliyor.

Bu yüksek değerlemeye rağmen, İngiltere'nin en üst düzey liginden gelen ilgi azalma belirtisi göstermiyor. Hem Mikel Arteta hem de Old Trafford'daki transfer ekibi, hücumun son bölümünde yaratıcılık katabilecek oyuncular arıyor. Maza da bu profile kusursuz şekilde uyuyor ve sert savunmaları açabilecek türden yaratıcı kıvılcımı sunuyor.