AFP
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Arsenal ile adı anılan Ayyoub Bouaddi, Brezilya karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından Faslı yıldızın Premier Lig'e gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi
Arteta, Ligue 1'in genç yeteneğini hedefliyor
Arsenal, Faslı genç yeteneği kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti; Mikel Arteta’nın orta sahasını güçlendirmek için onu öncelikli hedef olarak belirlediği bildiriliyor. Topçular bir süredir oyuncunun gelişimini takip ediyordu, ancak Brezilya milli takımı karşısında sergilediği performans, kulübün ilgisini daha da artırdı.
Arteta'nın Bouaddi'nin teknik özelliklerine hayran olduğu ve onun Emirates'te hemen etki yaratabileceğine inandığı söyleniyor. Gunners'ın ısrarlı gözlem çalışmaları artık resmi bir transfer çabasına dönüştü ve kulüp, birkaç aydır oyuncunun temsilcileriyle temas halinde. Ancak, orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip eden Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi takımlarla rekabet etmek zorunda kalacaklar.
- AFP
Bouaddi, transfer söylentileriyle ilgili sessizliğini bozdu
Geleceği hakkındaki söylentilere rağmen Bouaddi, ilk büyük uluslararası turnuvasında sakinliğini koruyor. Premier Lig’den gelen yoğun ilgi ve Arsenal’e transfer olasılığı sorulduğunda, 18 yaşındaki yıldız oyuncunun dikkati dağılmaması için özen gösterdi. İlginin farkında olduğunu ancak şu anki önceliğinin milli takımı ve Dünya Kupası mücadelesi olduğunu açıkça belirtti.
Maçtan sonra The Athletic muhabiri David Ornstein'a konuşan Bouaddi, "Şu an sadece Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım ve bu soruya şu anda cevap veremem" dedi. "Elbette bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini bilmek beni çok mutlu ediyor. Ancak şimdilik sadece Fas ile Dünya Kupası'na odaklanmış durumdayım ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi vermeye çalışacağız." Ekim ayında 19 yaşına girecek ve profesyonel kariyerinin yanı sıra matematik eğitimi de alan bir oyuncu için bu, son derece olgun bir yanıt oldu.
Brezilya karşısında orta sahada sergilenen ustaca performans
New Jersey'deki, yaşına yakışmayacak bir performansın ardından bu heyecan kesinlikle haklı. Bouaddi, yıldızlarla dolu Brezilya kadrosu karşısında maçın temposunu belirledi ve takımın en fazla top dokunuşu (87) kaydeden oyuncusu oldu. Kendi ceza sahasında Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior tarafından sıkı bir şekilde markaj altında tutulsa bile, saha okuma yeteneği ve baskıdan kurtulma becerisi özellikle dikkat çekiciydi. Hiçbir korku göstermedi, sürekli olarak rakibinden sıyrıldı ve Fas'ın top hakimiyetini sürdürmesini sağladı.
İstatistiklere bakıldığında, Lille oyuncusu bir başındaydı. Maç boyunca 53 top taşıma gerçekleştirdi ve bu sayı, takım arkadaşlarının hepsinden önemli ölçüde fazlaydı. Defansif katkısı da aynı derecede etkileyiciydi; mücadelelere hızlı girerek agresif bir pres uyguladı ve Brezilya orta sahasını dağınık bir hale getirdi. Dünyanın en büyük turnuvasında mücadele eden bir oyuncu için, sergilediği soğukkanlılık hayranlık uyandırıcıydı.
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Lille çok yüksek bir fiyat talep etti
Arsenal'in bu transferi ucuza mal olmayacak, zira Lille elindeki hazinenin değerinin tam olarak farkında. Geçen sezon Ligue 1'de 2.300 dakikadan fazla süre alan Bouaddi, üst düzey futbolun fiziksel zorluklarına ayak uydurabileceğini şimdiden kanıtladı. Fransız kulübü güçlü bir pazarlık pozisyonunda ve akademi mezunu oyuncunun bu yaz ayrılması için 70 milyon avro (60,4 milyon sterlin/81 milyon dolar) civarında bir ücret talep ettiği bildiriliyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla Dünya Kupası maçı oynanacak olması nedeniyle, oyuncunun değeri daha da yükselebilir. Şu an için Arsenal ve Arteta, Faslı yıldızı Premier League'e getirmek için son hamleyi yapmak üzere Kuzey Amerika'daki turnuva sona erene kadar beklemek zorunda.