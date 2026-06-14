Arsenal, Faslı genç yeteneği kadrosuna katmak için şimdiden harekete geçti; Mikel Arteta’nın orta sahasını güçlendirmek için onu öncelikli hedef olarak belirlediği bildiriliyor. Topçular bir süredir oyuncunun gelişimini takip ediyordu, ancak Brezilya milli takımı karşısında sergilediği performans, kulübün ilgisini daha da artırdı.

Arteta'nın Bouaddi'nin teknik özelliklerine hayran olduğu ve onun Emirates'te hemen etki yaratabileceğine inandığı söyleniyor. Gunners'ın ısrarlı gözlem çalışmaları artık resmi bir transfer çabasına dönüştü ve kulüp, birkaç aydır oyuncunun temsilcileriyle temas halinde. Ancak, orta saha oyuncusunun gelişimini yakından takip eden Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi takımlarla rekabet etmek zorunda kalacaklar.