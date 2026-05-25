Arsenal için umut ışığı mı? Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sakatlık endişeleri artarken, Ousmane Dembélé ve Achraf Hakimi PSG’nin takım içi hazırlık maçında forma giyemedi
Luis Enrique'nin sakatlığıyla ilgili endişeler artıyor
Fransız kulüp, Cumartesi günü Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde iki önemli yıldızının sağlık durumunu endişeyle takip ediyor.
Kısa süre önce bir kez daha Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan Paris ekibi, Puskas Arena'da Avrupa şampiyonluğunu korumayı umuyor, ancak hazırlıkları önemli kadro sorunları nedeniyle aksıyor.
Şampiyonlar, Mikel Arteta'nın adamlarının 22 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretine son vermesinin ardından büyük bir ivme yakalayan Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Gunners'ın özgüveni zirvedeyken, PSG ise Macaristan'da oynanacak Avrupa sezonunun en önemli maçında tam kadroya sahip olamayacak gibi görünüyor.
Hakimi'nin durumu hâlâ belirsiz
L'Equipe'e göre, yıldız bek Hakimi'nin final maçına ilk 11'de çıkacak durumda olması beklenmiyor. Faslı milli oyuncu, savunmanın sağ kanadından eşsiz bir hücum gücü sağladığı için bu haber, Enrique'nin taktiksel planları açısından büyük bir darbe niteliğinde.
Hakimi, yaklaşık bir ay önce Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında uyluk sakatlığı geçirdikten sonra sahalardan uzak kalmıştı. Çarşamba gününe kadar tam antrenmanlara dönmesi beklenmiyor, bu da takımın final için Budapeşte'ye gitmeden önce formunu kanıtlaması için sadece üç gün bırakıyor.
Dembele, kritik hazırlık maçını kaçırdı
Les Parisiens için sakatlık sorunları savunmada da devam ediyor. PSG, maç formunu korumak amacıyla iki devreli (her biri 20 dakikalık) bir iç saha hazırlık maçı düzenledi, ancak Ousmane Dembélé dikkat çeken bir eksikti. Kanat oyuncusu, Paris FC’ye karşı alınan son iç saha mağlubiyetinin ilk yarısında oyundan çıkmasından bu yana bir sakatlıkla boğuşuyor.
Taraftarlar arasında endişe artmasına rağmen, Dembele final maçında sahaya çıkabileceğinden emin görünüyor. Ancak, takım içi hazırlık maçında yer almaması, cumartesi gecesi yaklaşırken sağlık ekibinin eski Barcelona oyuncusuna karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor.
Arteta ve Arsenal taktiksel üstünlük sağladı
Hem Hakimi’nin hem de Dembélé’nin muhtemel yokluğu, maçın gidişatını büyük ölçüde değiştirecektir. Arsenal teknik ekibi bunu önemli bir avantaj olarak görecek; özellikle de bu sakatlıkların ardından PSG kadrosundaki hız ve uyum eksikliklerinden yararlanmaya çalışacaklardır. Şimdi tüm gözler Salı günü Paris’te yapılacak antrenmana çevrilmiş durumda.
Bu, takımın hafta sonu sonrasında yüksek yoğunluklu bir ortamda kendini test edebileceği ilk fırsat olacak. Enrique için bu antrenman, iki yıldızının yeni taç giyen İngiliz şampiyonlarıyla oynanacak tarihi karşılaşmada rol alıp alamayacağını görmek için kesin bir turnusol testi olacak.