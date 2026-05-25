Arsenal için umut ışığı mı? Şampiyonlar Ligi finali öncesinde sakatlık endişeleri artarken, Ousmane Dembélé ve Achraf Hakimi PSG’nin takım içi hazırlık maçında forma giyemedi

L'Equipe'e göre, yıldız bek Hakimi'nin final maçına ilk 11'de çıkacak durumda olması beklenmiyor. Faslı milli oyuncu, savunmanın sağ kanadından eşsiz bir hücum gücü sağladığı için bu haber, Enrique'nin taktiksel planları açısından büyük bir darbe niteliğinde.

Hakimi, yaklaşık bir ay önce Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında uyluk sakatlığı geçirdikten sonra sahalardan uzak kalmıştı. Çarşamba gününe kadar tam antrenmanlara dönmesi beklenmiyor, bu da takımın final için Budapeşte'ye gitmeden önce formunu kanıtlaması için sadece üç gün bırakıyor.